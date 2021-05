Ewan McGregor, Angelina Jolie, Gina Carano ⋆ .

DIMANCHE

Des femmes féroces se disputent le titre fraîchement frappé de championne féminine lors d’une édition spéciale de «American Ninja Warrior.» 19 h NBC

Le journaliste George Stephanopoulos et le statisticien Nate Silver prêtent leur voix à un nouvel épisode de “Les Simpsons.“20 h

Pouvez-vous le creuser… sucka?! Booker T de Pro Wrestling est profilé sur un nouveau “Biographie.” 20 h A&E

Une femme rencontre un pompier musclé qui est un peu trop chaud pour sa forme dans le thriller «Burning Little Lies.» 20 h à vie

En ce qui concerne les questions brûlantes telles que les relations raciales, les invités célèbres auront peu de marge de manœuvre «Ziwe» dans ce nouveau chat show animé par l’écrivain-comique Ziwe Fumudoh. 23 h 00 Showtime

LUNDI

L’humoriste John Hodgman, la légende de la musique latine Ruben Blades et la chef Carla Hall participent à une nouvelle édition de célébrités de «Antiques Roadshow.» 20h KOCE

Maya Rudolph, Mindy Kaling, Julia Louis-Dreyfus et la regrettée grande Gilda Radner font partie des drôles de femmes célébrées dans «Lifetime présente le pouvoir des femmes de la variété: les comédiens.» 20 h à vie

Le cinéaste Alex Gibney évalue la culpabilité de l’industrie pharmaceutique dans l’épidémie d’opioïdes dans l’exposé en deux parties “Le crime du siècle.” 21 h HBO; conclut mar.

Gina Carano («Le Mandalorien») va «Courir sauvage avec Bear Grylls» à travers les Dolomites en Italie dans ce nouvel épisode de la série de survie en plein air. 21 h National Geographic

Les mères qui travaillent plusieurs emplois pour joindre les deux bouts en viennent à compter sur une garderie ouverte 24h / 24 dans le poignant documentaire 2020 de la cinéaste Loira Limbal «Through the Night» diffusé sur un nouveau «POV.» 22h KOCE

MARDI

Cela peut-il vous acheter du bonheur? Cela fait-il vraiment tourner le monde? Découvrez dans les nouvelles docuseries “L’argent, expliqué.” À tout moment, Netflix

Les docu-séries en quatre parties «Extra Life: Une brève histoire de vivre plus longtemps» détaille les progrès réalisés par la science médicale moderne pour vaincre la maladie et augmenter l’espérance de vie dans le monde. 20h KOCE

Les rapports d’un prédécesseur super-clandestin de la Force spatiale plus récemment établie sont sondés dans la première de la saison de «Le livre des secrets de l’Amérique.“22 h Chaîne d’histoire

MERCREDI

C’est un long chemin vers la topiaire dans “Coupé,” une nouvelle série de compétition pour les façonneurs d’arbustes professionnels. Michael Urie, «Ugly Betty», accueille et Martha Stewart fait partie du jury. À tout moment, Discovery +

“Oxygène,” ou plutôt les niveaux décroissants de la même chose, est la plus grande préoccupation pour une femme piégée dans une chambre cryogénique dans ce thriller de science-fiction de 2021. Mélanie Laurent stars. À tout moment, Netflix

Voyez si vous pouvez suivre «Les Upshaws» dans cette nouvelle sitcom sur une famille noire de la classe ouvrière de l’Indiana. Avec Mike Epps, Kim Fields et Wanda Sykes. À tout moment, Netflix

La série télé-réalité «Siesta Key» et «Les collines: un nouveau départ» revenir avec de nouveaux épisodes. 20h et 21h MTV

Les couples qui espèrent concevoir un enfant, mais qui ont besoin d’un peu d’aide de la science médicale moderne pour y arriver, partagent leurs histoires dans «Fighting for Fertility» sur un nouveau “Nova.” 21h KOCE

JEUDI

Protège ton cou alors que nous revenons à «Castlevania» pour la quatrième et dernière saison du drame animé de vampire. À tout moment, Netflix

Une comique de stand-up vétéran (Jean Smart) se tourne vers une comédienne en herbe (Hannah Einbinder) pour rafraîchir son matériel dans le noir, une comédie sur le plateau de Las Vegas “Hacks.” À tout moment, HBO Max

«Astronautes maison» sont ici pour donner à la NASA une course pour leur argent dans cette nouvelle série documentaire sur les entrepreneurs aérospatiaux de bricolage. À tout moment, Discovery +

Creusez à travers les fossés et brûlez à travers les sorcières «Le jugement», une fable d’horreur de 2021 Angleterre du XVIIe siècle. Charlotte Kirk étoiles. À tout moment, frissonner

Découvrez comment les joueurs de la WNBA ont tenu le tribunal pendant la pandémie COVID-19 et les manifestations de 2020 pour la justice raciale dans le documentaire sportif «144.» 18 h ESPN

“Maman,” nous vous connaissions à peine. Cette sitcom mettant en vedette Allison Janney – et anciennement Anna Faris – met fin à ses huit saisons. 21 h CBS

La série télé-réalité «Grandir le hip-hop» ne vous arrêtez pas et est en fait de retour pour une sixième saison. 21 h 00 WE

VENDREDI

Mode! Tourne à gauche! «Star Wars» »Ewan McGregor incarne le concepteur jet-set des années 1970 connu sous le mononyme «Halston» dans cette nouvelle série limitée. Avec Bill Pullman, Krysta Rodriguez et Vera Farmiga. À tout moment, Netflix

Des récits plus vraisemblablement vrais de rencontres paranormales sont reproduits pour votre amusement et / ou horrification dans une troisième saison de “Hanté.” À tout moment, Netflix

Places, s’il vous plaît. C’est le temps du rideau encore une fois “High School Musical: The Musical: The Series” revient pour sa deuxième saison. À tout moment, Disney +

Danger, Will Robinson! La série d’anthologies animées de science-fiction “Amour, mort et robots” revient pour la saison 2. À tout moment, Netflix

Un pompier des terres sauvages (Angelina Jolie) protège un adolescent des tueurs sur sa piste dans le thriller d’action 2021 «Ceux qui me souhaitent la mort.» Avec Nicholas Hoult, Tyler Perry et Jon Bernthal de «The Punisher’s». À tout moment, HBO Max

«La femme à la fenêtre» a vu quelque chose qu’elle ne devrait pas – un oughta dans ce thriller 2021 avec Amy Adams. Joe Wright dirige et Gary Oldman, Anthony Mackie, Julianne Moore et Jennifer Jason Leigh sont également à l’affiche. À tout moment, Netflix

Tous à bord! Une femme noire (Thuso Mbedu) dans le sud d’avant la guerre civile fait sa demande de liberté dans «Le chemin de fer clandestin», une nouvelle série dramatique fantastique du cinéaste «Moonlight» Barry Jenkins. À tout moment, Amazon Prime

Au nom de l’amour: les nouvelles docuseries “Fierté»Raconte les luttes et les triomphes de la communauté LGBTQ des années 1950 à nos jours. 20h, 21h et 22h FX

Le drame policier de Tom Selleck “Sang bleu” termine sa 11e saison avec de nouveaux épisodes consécutifs. 21 h CBS

«Grandes performances» fait le point sur une industrie décimée par la pandémie de COVID-19 dans l’épisode spécial «Les arts interrompus». Vanessa Williams accueille. 21h KOCE

L’American Pops Orchestra cherche à fournir un soulagement indispensable à un monde fatigué dans la spéciale «Nous sommes une famille: chants d’espoir et d’unité.» 22h KOCE

Keith David de «Greenleaf», le chanteur de R&B Ledisi et leurs moitiés respectives font partie des couples qui partagent leurs secrets pour faire durer les relations dans une nouvelle saison de “Amour noir.” 22 h PROPRE

SAMEDI

La série en trois parties «Chine: l’ancien royaume de la nature» suit les efforts pour protéger et préserver les espèces végétales et animales rares et menacées de la nation communiste. 20 h BBC America

L’appel de Londres: Dev Patel incarne le jeune héros idéaliste de Dickens dans l’adaptation révisionniste 2019 du créateur «Veep» Armando Iannucci «L’histoire personnelle de David Copperfield.» Avec Tilda Swinton et Hugh Laurie. 20 h HBO

Une directrice du marketing (Lacey Chabert) retourne dans sa ville natale et, avant que vous puissiez dire «bah, bah, bah», rencontre son ancien copain de lycée dans le téléfilm «Sweet Carolina.» 21 h Hallmark Channel

