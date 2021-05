Ewan McGregor sur son deuxième vaccin Moderna: “ Ça m’a vraiment frappé le cul ” ⋆ .

Le 14 mai, le tour d’Ewan McGregor en tant que créateur de mode et icône Halston commence sur Netflix. Netflix a fait une mini-série sur la vie et l’époque de Halston, avec Ewan comme concepteur, et un casting qui comprend Bill Pullman (!), Rory Culkin et Vera Farmiga. Cela devrait être épique et très amusant. Pour promouvoir la nouvelle série, Ewan apparaît sur la dernière couverture du Hollywood Reporter. Puis-je juste dire? Les photos sont INCROYABLES. Sa barbe, le pull parfait (dont je veux désespérément), son beau visage. Je devais me rappeler qu’Ewan avait abandonné sa femme pour sa jeune co-vedette Mary Elizabeth Winstead dans ce qui était l’une des divisions les plus désordonnées de l’histoire récente des potins. Quoi qu’il en soit, j’ai apprécié cette interview. Quelques points forts:

Son deuxième vaccin Moderna: «Ça m’a vraiment frappé le cul. C’est vraiment le cas. Depuis des mois, nous faisons ces monstres, des sessions de deux heures et demie de combats à l’épée et de trucs au corps à corps. Mais il n’y avait aucun moyen que cela se produise cette semaine. Pas avec une fièvre de 100,7. (La perturbation dans la Force n’a pas duré longtemps: McGregor était revenu à la normale en 48 heures.) Sur les épisodes de Star Wars I-III: “[It] était difficile, ils n’ont pas été bien reçus. C’était assez difficile. Ils n’étaient pas très appréciés dans le monde entier. La série Obi-Wan Kenobi sur Disney +: «Je suis vraiment excité à ce sujet. Peut-être plus que les premiers, car je suis plus âgé – je viens d’avoir 50 ans – et je suis simplement dans un bien meilleur endroit. Il a la carrière qu’il a toujours voulue: «Je dirais que j’ai réussi à avoir la carrière que je voulais au départ. J’ai été impliqué dans de gros trucs stupides; mais aussi beaucoup de choses importantes; et quelques petits trucs idiots; et des trucs gros et importants. J’ai été très chanceux. Il a toujours été partisan de tout type de scène d’amour: “Cette [Halston] a été la première chose que j’ai jamais faite où nous avions un coordonnateur de l’intimité. Il était un tel soulagement. Il est temps de f-king. La tentation de mon expérience est juste pour le réalisateur de dire: «Faites tout ce que vous voulez». C’est gênant. Ce n’est pas juste pour l’un ou l’autre acteur de faire ça. » Sur son boeuf (maintenant guéri) avec Danny Boyle: Les deux n’ont pas parlé pendant «longtemps», dit McGregor, même une fois partageant une cabine de première classe volant à travers l’Atlantique sans échanger un seul mot. Depuis, ils ont rafistolé les choses et collaboré à la suite de 2017 T2 Trainspotting. «Cela n’a pas été très bien géré. Il y avait probablement deux côtés à cela. J’étais énervé. Mais en même temps, cela fait partie de la vie, cela fait simplement partie de la croissance. Il voulait être un dur à cuire: «J’ai eu de la chance car Trainspotting est devenu le film d’une époque. Et même si j’ai toujours voulu être un acteur digne, en même temps, il y avait une partie de moi qui voulait être une rock star. Et je pense que les lignes sont légèrement floues. Les frères Oasis [Liam and Noel Gallagher] avait ce genre de fanfaronnade que j’aimais: «F – k ça et f – k tout le monde». J’ai en quelque sorte été emporté par ça, je suppose. Sa famille: «J’avais Clara sur mes genoux quand j’étais bébé en train de faire de la presse à Cannes pour Trainspotting. En fin de compte, à travers toute cette folie et cette période, j’ai eu ce genre de ligne de sécurité tout au long de ma vie, qui était mon travail et ma famille, sur laquelle je pouvais m’accrocher. Sur un homme hétéro jouant une icône gay comme Halston et un casting unilatéral aveugle à la sexualité: «J’entends la discussion et je respecte les deux côtés de celle-ci, vraiment. Je n’ai pas marché à la place de Billy Porter. Je ne sais pas ce que c’est que de perdre des parties alors que vous pourriez penser que cela a à voir avec votre sexualité. Je ne peux donc que respecter son point de vue. En fin de compte, il a décidé que «s’il s’agissait davantage d’une histoire sur la sexualité de Halston, alors peut-être qu’il est juste que les acteurs gays jouent ce rôle. Mais dans ce cas – et je ne veux pas avoir l’air de m’en sortir, parce que c’est quelque chose auquel j’ai beaucoup réfléchi – je suppose qu’en fin de compte, j’ai eu l’impression que c’était juste une partie de qui il était.

[From THR]

Sa réponse sur le fait d’être un homme hétéro jouant une icône gay n’est pas géniale. Je veux dire… aucune personne LGBTQ n’est SEULEMENT de sa sexualité ou de son identité de genre. «Gay» n’est pas la somme totale de la personnalité, de la vie et de la carrière de quiconque. Donc Ewan doit revenir à la planche à dessin sur celui-là – je veux dire, je pense qu’il sera un bon Halston, mais c’était une réponse de merde.

Quoi d’autre – il aborde certains des trucs tabloïds de l’article. Il se réfère à Mary Elizabeth comme sa partenaire, et il partage la garde de sa plus jeune fille avec son ex-femme (le reste de ses filles a plus de 18 ans). Sa fille aînée, Clara, est citée dans l’article, admettant qu’elle n’a pas très bien géré la séparation de ses parents, mais maintenant elle «aime énormément» Mary. C’est trois ans après qu’elle a qualifié Mary Elizabeth de «poubelle» sur ses réseaux sociaux. Croissance.

«Je ne connaissais pas Halston», dit McGregor à propos de son prochain rôle. Après avoir vu des photos du créateur de mode et des personnes de son entourage, l’acteur a su qu’il voulait le jouer: «Juste quelque chose dans la façon dont il se tient, quelque chose dans ses yeux» https://t.co/z2G2pLh5qe pic. twitter.com/Hurul32QD3 – The Hollywood Reporter (@THR) 28 avril 2021

Couverture et photo gracieuseté de THR.