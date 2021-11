Ewan McGregor taquine une revanche contre Obi-Wan-Vader dans la série Disney +

C’est une revanche (Obi-)wan que vous ne voudrez pas manquer.

Prenez vos sabres laser et du pop-corn car cela est sur le point de devenir bon. En l’honneur de Disney + Day le 12 novembre, l’équipe derrière la prochaine série Star Wars Disney +, Obi-Wan Kenobi, a publié une nouvelle featurette sur le streamer. Acteur Ewan McGregor et directeur Déborah Chow se sont réunis pour nous donner un aperçu des coulisses et partager leurs réflexions sur la série d’événements spéciaux, dont la première est prévue en 2022.

La nouvelle série trouve Obi-Wan Kenobi (McGregor) entre les événements de Star Wars: Revenge of the Sith (2005) et Star Wars: A New Hope (1977), vivant en exil à Tatooine et essayant de protéger Luke Skywalker. « Il lui reste une tâche, qui est de garder Luke en sécurité », partage McGregor.

Chow explique que c’est « le point de départ de notre histoire. La chose intéressante sera de savoir où elle va à partir de là. »

Elle continue: « C’est une période assez sombre dans laquelle nous entrons avec lui. Être juste un Jedi, ce n’est pas sûr. Il y a des chasseurs Jedi là-bas. »