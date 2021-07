Ex-Amazon et Glossier exec visent à aider les gens à vivre plus longtemps et en meilleure santé avec la nouvelle startup Modern Age

Melissa Eamer, fondatrice de Modern Age (Modern Age Photo)

Aider les gens à vivre plus longtemps et en meilleure santé est personnel pour Melissa Eamer.

Après la mort de sa mère à un âge relativement jeune, l’ancienne directrice de l’exploitation de Glossier est devenue curieuse de savoir pourquoi certaines personnes vieillissent bien et d’autres déclinent rapidement. Elle a eu un « moment d’ampoule » après avoir découvert le concept d’âge subjectif.

Cela a conduit à la création de Modern Age, qui devrait être lancé l’année prochaine avec un logiciel fournissant des informations et des outils d’évaluation personnalisés liés au vieillissement. Il utilise la technologie pour offrir une approche proactive et holistique de la santé à mesure que les gens vieillissent, en intégrant des services de télésanté et en personne.

L’âge subjectif est l’idée que les gens ont à la fois un âge physique et un âge qu’ils ressentent. Eamer, qui a passé près de deux décennies chez Amazon avant de rejoindre Glossier en 2019, a déclaré que les recherches montrent que les personnes ayant un âge subjectif inférieur ont tendance à vivre sept à huit ans de plus.

“C’était vraiment puissant, et cela résonnait en quelque sorte avec ce que j’avais vu avec ma propre famille”, a déclaré Eamer à . cette semaine. « C’est vraiment l’inspiration derrière Modern Age : pouvez-vous créer une plate-forme numérique et un centre de traitement en personne qui aident les gens à gérer tout cela de manière proactive ? »

Le logiciel de la société utilise la vision par ordinateur et l’apprentissage automatique pour examiner la santé de la peau, des cheveux et des os. Il peut également collecter des informations à partir d’appareils FitBit ou d’une Apple Watch sur les routines quotidiennes pour créer un enregistrement numérique de la santé d’une personne et les associer aux traitements.

Les outils numériques aident les utilisateurs à diagnostiquer les problèmes et à trouver des solutions pour les traiter. Parallèlement au logiciel, Modern Age prévoit également de lancer des cliniques en personne. Eamer a déclaré que le premier ouvrirait à New York et se développerait par la suite.

Modern Age a récemment clôturé un tour de table de 6 millions de dollars dirigé par Juxtapose, un fonds de capital-risque basé à New York qui crée des idées commerciales et s’associe à des dirigeants expérimentés pour financer et développer l’entreprise. Il a soutenu d’autres startups de la santé telles que care/of et Tend.

Eamer a déclaré que Modern Age prévoyait de se lancer au début de 2022. Son marché cible est principalement les femmes âgées de 35 à 45 ans, mais les hommes sont également touchés par des effets de vieillissement similaires.

Modern Age est à l’intersection des soins de santé sur plusieurs marchés, y compris la santé de la peau, des cheveux et des os ainsi que la santé hormonale, métabolique, des oreilles et des yeux. Il intègre également le bien-être à la forme physique, à la nutrition et à la communauté. Tout cela porte le marché adressable total à 120 milliards de dollars, mais Eamer pense que cela va augmenter.

La startup a d’innombrables concurrents dans l’industrie du bien-être et de la santé, mais Eamer a déclaré que Modern Age est unique avec sa mission d’aider les gens à gérer leur processus de vieillissement.

Modern Age emploie 12 personnes et prévoit d’embaucher sa propre équipe de professionnels de la santé.

Les expériences d’Eamer chez Glossier et Amazon, où elle était plus récemment vice-présidente de l’équipe Amazon Devices, l’ont toutes deux préparée à lancer Modern Age, mais de différentes manières.

Amazon a créé un sens aigu de l’orientation client et lui a appris l’importance d’utiliser la technologie pour faciliter l’expérience client. Chez Glossier, Eamer a déclaré qu’elle reconnaissait l’importance du renforcement de la marque.

Eamer a déclaré que les effets du vieillissement sont au premier plan de l’esprit des clients, mais ils se sentent coincés et ne peuvent rien y faire. Dans ses recherches, seulement 1% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles ne pensaient pas du tout au vieillissement.

“Il y a une réelle opportunité d’aider les gens à prendre le contrôle de quelque chose contre lequel ils se sentent un peu impuissants aujourd’hui”, a déclaré Eamer. « … Nous pouvons vraiment aider les gens à sentir qu’ils ont un peu plus de contrôle sur ce voyage. Et c’est énorme. C’est ce qui me réveille le matin et me rend super excité.