Ex Blizzard Devs Open Game Studio où seule une femelle est un chien

Image : Studios notoires

Les anciens développeurs de Blizzard qui ont lancé Notorious Studios semblent n’avoir exactement aucune femme dans leur équipe de développement. La page du personnel montre neuf développeurs et deux conseillers, tous des hommes, et un « Chief Morale Officer » canin nommé Ellie. Ce qui veut dire que le studio a plus de chiens que de femmes. Aïe.

Notorious Studios est un studio RPG entièrement composé d’anciens développeurs de Blizzard, dont la plupart ont travaillé sur World of Warcraft.

Bien qu’Activision Blizzard fasse actuellement l’objet d’un examen juridique et public pour discrimination fondée sur le sexe, un rapport de 2017 a confirmé qu’au moins 21% de leurs employés étaient des femmes. Ainsi, vraisemblablement, le fondateur avait rencontré au moins deux femmes suffisamment qualifiées pour travailler dans l’une des sociétés de jeux vidéo les plus en vue au monde. Il n’a juste… engagé aucun d’entre eux pour faire partie de l’équipe fondatrice. Kotaku a contacté Kaleiki pour un commentaire hier mais n’a pas reçu de réponse.

Dans une interview avec VentureBeat, le co-fondateur de Notorious Studio, Kaleiki, a reconnu que Blizzard faisait face à une lourde responsabilité en matière de discrimination fondée sur le sexe et de harcèlement sexuel. Il a déclaré que l’équipe entièrement masculine était également affectée par les problèmes de Blizzard et a proposé une solution pour éviter les erreurs de leur ancien employeur :

« Ce qui est important, c’est de créer une culture et de ne pas tolérer le harcèlement et des choses comme ça, et aussi d’être transparent et ouvert », a déclaré Kaleiki. Il a ajouté que Notorious Studios a une « structure plus plate », composée de personnes qui ont écrit du code, fait de l’art et conçu des pièces de jeux plutôt que de servir de chefs ou de réalisateurs.

Le harcèlement provient généralement d’une relation de type subalterne-supérieur. Nous espérons que [a] une structure plus plate peut résoudre certains de ces problèmes », a-t-il déclaré dans l’interview.

Il est certainement beaucoup plus difficile pour les hommes de harceler les femmes s’il n’y a pas de femmes à harceler. Mais le problème de l’équité entre les sexes dans le développement de jeux demeure. Les femmes ont-elles accès aux grandes quantités de fonds de capital-risque qui sont devenues disponibles pour les fondateurs de studios pendant la pandémie ? Chez Notorious Studios, la réponse semble être un « non » catégorique. La société répertorie Riot Games comme l’un de ses investisseurs, qui fait toujours face aux retombées de son propre calcul de discrimination fondée sur le sexe à la suite d’un recours collectif intenté par ses employées.

À la lumière de tout cela, j’espère que Kaleiki trouvera des femmes pour rejoindre sa guilde World of Warcraft.