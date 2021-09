Ex-Concur, les dirigeants d’Expedia soutiennent Spotnana, une startup visant à repenser les logiciels de voyages d’affaires

in

Shikhar Agarwal (à gauche) et Sarosh Waghmar, co-fondateurs de Spotnana. (Photo de Spotnana)

On ne sait pas si les voyages d’affaires rebondiront aux niveaux d’avant la pandémie. Mais cela n’empêche pas les investisseurs de miser sur une startup avec une nouvelle approche du logiciel de voyage d’affaires.

Spotnana, basé à New York, a annoncé mercredi un tour de série A de 34 millions de dollars. Madrona Venture Group, basé à Seattle, a co-dirigé le cycle avec ICONIQ.

Steve Singh, co-fondateur du géant des frais de voyage Concur et directeur général de Madrona, est président de la société. L’ancien directeur financier d’Expedia, Greg Stanger, maintenant investisseur chez ICONIQ, fait également partie du conseil d’administration.

Sarosh Waghmar et Shikhar Agarwal ont fondé Spotnana l’année dernière. La société propose une plateforme de réservation et de planification de voyages d’affaires. Il donne une vue globale en temps réel des dépenses de voyage, de la sécurité et des tendances au sein d’une organisation. La startup compte 50 entreprises clientes.

Les partenaires de l’industrie du voyage tels que les fournisseurs ou les prestataires de services peuvent également utiliser Spotnana pour servir leurs propres entreprises clientes ou intégrer le logiciel dans leurs offres.

Spotnana se différencie des logiciels existants car il est compatible avec les API et constitue une pile technologique intégrée, a déclaré Waghmar, un vétéran de l’industrie du voyage qui a précédemment fondé la société de voyages d’affaires WTMC. La plate-forme automatise les tâches répétitives et peut se connecter à d’autres fournisseurs de technologies tiers pour les RH, la gestion des dépenses, la gestion de la durabilité, etc. La société utilise également une tarification basée sur la consommation (frais par trajet) par rapport aux abonnements mensuels.

“Les attentes ont changé pendant la pandémie, car des contrats onéreux ont obligé les entreprises à continuer à payer les frais de technologie et de service de leur société de gestion de voyages alors que les voyages étaient au point mort”, a déclaré Waghmar. « Nous pensons que la tarification basée sur la consommation est plus éthique et donne la priorité au client. »

La pandémie a écrasé les agences de voyages de l’industrie, car les mandats COVID-19 ont gardé les gens à la maison et hors des avions et des hôtels.

Le nombre de déplacements aux points de contrôle de la TSA a régulièrement augmenté tout au long de cette année, mais a baissé cet été avec la variante Delta.

L’avenir des voyages d’affaires n’est pas clair. De nombreux dirigeants ont cité les économies de coûts grâce aux réunions vidéo et les efforts visant à réduire les émissions de carbone.

Certains restent haussiers. Le PDG de Hilton, Christopher Nassetta, s’exprimant lors d’une conférence Skift cette semaine, a déclaré que la demande de voyages d’affaires dépasserait les niveaux de 2019 d’ici trois ans.

Waghmar a déclaré que si le volume des voyages d’affaires a diminué depuis la pandémie, “nous voyons des signes d’un retour aux voyages dans un volume de transactions accru par nos entreprises clientes”.

“La signature et l’intégration de 50 clients pendant la pandémie sont un signe que Spotnana a atteint l’adéquation avec le marché des produits et offre une alternative puissante aux solutions existantes”, a-t-il noté.

Decibel et Mubadala Capital ont également participé à la série A. Spotana a levé 41 millions de dollars à ce jour. Elle compte plus de 120 employés dans le monde avec des bureaux à New York, San Francisco, Seattle, Londres et Bangalore.