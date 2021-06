Ex EXATLON rejoint un autre Reality Qui est-ce ?

Telemundo Chuy Almada est un entraîneur mexicain, un facteur de motivation et un concurrent et l’un des favoris de la première saison. En plus de battre des records dans la compétition.

Au cours des cinq saisons de l’émission de téléréalité des compétitions sportives, Exatlon États-Unis, nous avons vu des athlètes inconnus embrasser les miels de la gloire et du succès, lancer d’autres projets avec la reconnaissance et le soutien de leurs partisans, qui ont appris à les connaître dans le soi-disant « concurrence plus féroce de la planète » et désormais, inconditionnellement, ils les accompagnent dans leurs prochaines étapes.

El Toro va dans d’autres arènes

C’est le cas du cher Chuy Almada. Issu de l’équipe Contendientes (les bleus), Almada a mis le pied dans les sables de la République dominicaine lors de la première saison de la compétition, où il a failli ne pas atteindre la grande finale, puis il est revenu en tant que conseiller sportif et plus récemment était l’un des le premier choisi pour revenir pour un match revanche définitif dans la saison quatre.

Lors du quatrième volet, celui qui a dû être interrompu par les attaques de COVID-19 qu’il a lui-même subies, Chuy a atteint les demi-finales et n’a presque pas caressé la victoire. Mais cela ne l’a pas fait baisser, car le Mexicain de 31 ans était très à l’écoute sur les réseaux sociaux, s’entraînant avec ses centaines de milliers de fans, que Chuy lui-même affirme vouloir les aider à réaliser la meilleure version d’eux-mêmes.

Mais les presque 400 000 abonnés de Chuy Almada sur son profil Instagram voulaient plus du « Taureau » mexicain et de son énergie inépuisable, alors ils lui ont constamment demandé de revenir sur les écrans de télévision en faisant ce qu’il fait le mieux, et après plusieurs jours de silence mystérieux, Almada s’est conformée, assurant qu’elle fera partie de la réalité sportive mexicaine Guerreros México, où elle partagera également une équipe avec une autre ancienne d’Exatlon USA, Raquel Becker.

« L’appel est venu ! Ravi de pouvoir commencer ma nouvelle aventure à @guerrerosofmx, un nouveau challenge que je relève avec TORO et beaucoup d’envie, ça va être dur mais je suis prêt à TONNER CE QUI DOIT TONNER 🐍🐍💙💙💙

Merci à vous tous de m’avoir tant demandé, sans vous rien de tout cela n’aurait été possible ! #guerriers2021 ″

Les messages de soutien ne se sont pas fait attendre. Sa compagne lors de la première saison d’Exatlon États-Unis, Yarishna Ayala n’a pas tardé à apporter tout son soutien à Chuy dans ce nouveau challenge : “Je suis mon chuy avec tous les succès ️” dont Denisse Novoa elle-même, expulsée du courant saison en ayant prétendument enfreint les règles, il lui a souhaité plein succès avec une série d’applaudissements.

Son épouse, Diana Avilés, lui a également adressé un joli message qui montre qu’elle le soutient comme toujours dans cette nouvelle aventure : « QUEL SENTIMENT !!!!! AVEC TORO BABY VOUS POUVEZ !! “

Almada est resté très proche d’Exatlon États-Unis à travers les réseaux sociaux, donnant même des indications de vouloir retourner en République dominicaine, ou peut-être à l’édition mexicaine en renfort, mais cela ne s’est pas produit, l’opportunité s’est présentée sous la forme d’un cobra, pour rejoindre le programme du réseau Televisa, où les participants doivent relever différents défis physiques et mentaux afin de gagner et d’atteindre la gloire.

Beaucoup de succès, Chuy!

