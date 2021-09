Ex-Goldman Sachs exec haussier sur ADA: Où acheter Cardano

in

ADA génère beaucoup de buzz avant le dévoilement d’un prototype dAppStore au Cardano Summit de ce week-end

Depuis le lancement de la fonctionnalité de contrat intelligent sur la blockchain au début du mois, Cardano est sur le point de devenir un leader de l’industrie et potentiellement à la hauteur de son surnom de « tueur d’Ethereum ».

Maintenant, avec des nouvelles sur les applications décentralisées (dApps) sur Cardano et une approbation de Raoul Pal, il n’est peut-être pas surprenant que ADA soit actuellement la crypto-monnaie la plus tendance sur CoinMarketCap – et cet enthousiasme pourrait facilement se traduire par une augmentation des prix.

Qu’est-ce que Cardano et qu’est-ce qui motive son rallye actuel ?

Fondée en 2017, Cardano est une plate-forme blockchain Proof of Stake et ADA est son jeton natif. La mise à niveau très attendue d’Alonzo a été déployée sur le réseau principal le 12 septembre et fournit une fonctionnalité de contrat intelligent, ce qui signifie que Cardano est enfin prêt à héberger des dApps.

La découverte des Cardano dApps se fera via le Plutus dAppStore – une « vitrine » résistante à la censure pour Cardano annoncée cette semaine. Un prototype de celui-ci sera dévoilé au sommet de Cardano ce week-end.

D’autres bonnes nouvelles pour Cardano sont venues aujourd’hui sous la forme de commentaires haussiers de l’ancien cadre de Goldman Sachs, Raoul Pal. “Le prix augmente”, a déclaré Pal, faisant l’éloge de la grande communauté du projet et suggérant que davantage de cas d’utilisation sont nécessaires. « Je le possède parce que parce que [sic] il y a beaucoup d’investisseurs là-dedans. Et si l’écosystème se développe, il s’en sortira incroyablement bien.

Dois-je acheter ADA aujourd’hui ?

ADA a perdu environ un tiers de sa valeur depuis qu’il a établi un nouveau record historique au début de ce mois et se négocie à environ 2,14 $ au moment de la rédaction.

L’ADA a été rejetée de la résistance ce matin près de la moyenne mobile simple (SMA) de 50 jours à 2,38 $, mais la SMA de 100 jours à 1,84 $ plafonnera probablement davantage à la baisse.

Graphique journalier ADA/USD. Vue de négociation de la source

Avec toutes les nouvelles et développements positifs pour Cardano cette année, la baisse actuelle pourrait représenter une forte opportunité d’achat. Un lancement réussi du dAppStore pourrait voir ADA récupérer son précédent record historique dans les semaines à venir et se diriger vers un nouveau territoire au-dessus de 3 $.