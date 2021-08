Ex-INDRA 21 : les forces terrestres indiennes et russes lancent des exercices de lutte contre le terrorisme

L’Ex-INDRA 2021 d’une durée de quinze jours a commencé le 4 août 2021 à Prudboy Ranges, Volgograd, Russie avec le déploiement des drapeaux des deux côtés et une cérémonie impressionnante. (Images fournies par l’armée indienne)

Avant les tout premiers pourparlers indo-russes au niveau ministériel 2+2 et le sommet annuel plus tard cette année, afin de renforcer davantage la coopération de défense indo-russe, les armées des deux pays ont commencé l’exercice d’entraînement conjoint INDRA 2021.

But de l’exercice — Interopérabilité

Selon l’armée indienne, l’objectif principal est l’entraînement conjoint entre les deux armées, ainsi que la planification et la conduite d’opérations antiterroristes conformément au mandat des Nations Unies. Gestion de la perception, collecte et partage de renseignements ainsi que des opérations de bouclage et de fouille dans le cadre d’opérations antiterroristes. Et de partager les bonnes pratiques entre les forces indiennes et russes.

Également à l’ordre du jour des exercices, des discussions académiques entre les groupes d’experts des deux contingents.

Counter Drone Drills, Electronic Warfare, lancement d’Eleron 3 font partie de la routine.

En savoir plus sur Ex-INDRA

Elle est menée depuis 2003 et se déroule en alternance entre les deux pays et les forces terrestres et navales y participent.

Le mandat est de pratiquer une planification conjointe et d’améliorer l’interopérabilité entre les forces armées des deux parties, non seulement dans le maintien de la paix, mais aussi dans la lutte contre le terrorisme au niveau multinational.

Les deux pays s’efforcent d’approfondir les relations militaires de longue date et identifient des moyens d’« améliorer et d’intensifier » les liens.

La 12e édition de l’exercice militaire conjoint Indo-Russie INDRA-21 a un bataillon d’infanterie mécanisé de l’armée indienne et il y aura 250 personnes des deux côtés.

Il y aura également des troupes de renseignement russes, ainsi que 100 unités de matériel militaire, que les deux parties utiliseront pendant les exercices. Les exercices au niveau de l’unité seront chargés de détruire des cibles mobiles ainsi que de se moquer des bâtiments ennemis.

Exercice Chine et Russie

Plus tard ce mois-ci, il y aura des exercices entre les forces russes et chinoises – exercice opérationnel-tactique ZAPAD/Interaction-2021 auquel participeront environ 10 000 personnes. Cet exercice se déroulera en Chine et outre le personnel, il y aura des véhicules blindés, de l’artillerie ainsi que des avions de chasse.

Selon les rapports, les troupes de l’APL chinoise proviendront du Commandement du théâtre occidental et les Russes enverront des troupes du district militaire de l’Est.

