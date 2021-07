Ex INDRA : Après la marine, un contingent de l’armée indienne part pour Moscou pour un exercice antiterroriste

À partir du 1er août, les deux pays commenceront un méga exercice militaire de 13 jours dans la ville russe de Volgograd. (CRÉDIT PHOTOS : Marine indienne)

Pour approfondir davantage les liens entre l’Inde et la Russie, les marines des deux pays ont récemment conclu la 12e édition de l’exercice INDRA NAVY. Cet exercice maritime bilatéral biennal de deux jours entre la marine indienne et la marine russe a eu lieu dans la mer Baltique du 28 au 29 juillet 2021. L’exercice de cette année a été entrepris dans le cadre de la visite de l’INS Tabar à Saint-Pétersbourg, pour participer à la 325e Célébrations de la Journée de la marine russe.

L’exercice qui a débuté en 2003 en tant qu’exercice naval bilatéral structuré s’est maintenant étendu sur une période de 15 ans à un exercice tri-services. Et dont le premier a eu lieu en 2017. L’Ex INDRA incarne la relation stratégique à long terme entre les deux marines.

En savoir plus sur INDRA NAVY — INTEROPÉRABILITÉ

Cela a mûri au fil du temps et élargi sa portée, son niveau de participation et la complexité des opérations. Cette année, l’accent a été mis sur l’interopérabilité entre les deux marines, le partage des meilleures pratiques et l’amélioration de la compréhension et des procédures des opérations maritimes à multiples facettes.

La frégate furtive INS Tabar et la marine de la Fédération de Russie, représentées par les corvettes RFS Zelyony Dol et RFS Odintsovo de la flotte de la Baltique, ont participé à l’exercice de cette année en Russie.

Et cela comprenait diverses facettes des opérations de la flotte, notamment les tirs anti-aériens, les opérations d’hélicoptères, les exercices d’embarquement, les évolutions du matelotage et les exercices de ravitaillement en cours.

Inde-Russie Mega Drill la semaine prochaine

À partir du 1er août, les deux pays commenceront un méga exercice militaire de 13 jours dans la ville russe de Volgograd.

Les opérations antiterroristes seront au centre de la 12e édition de l’Ex INDRA qui contribuera à approfondir les relations militaires bilatérales entre les deux pays.

Selon l’armée indienne, pour la 12e édition de l’exercice, il y aura une participation de 250 personnes de chaque côté. Le contingent de l’armée indienne qui participera à l’exercice déploiera un bataillon d’infanterie mécanisée.

Des exercices liés aux opérations antiterroristes mandatées dans le cadre des forces conjointes de l’ONU contre les groupes terroristes internationaux seront menés et les deux parties se concentreront sur l’interopérabilité entre les deux armées et partageront également les meilleures pratiques.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.