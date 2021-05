Ex Judas Priest Drummer Les Binks: Pourquoi je n’ai pas joué sur le premier album de Kk’s Priest

Ancien JUDAS PRIEST le batteur Les Binks s’est ouvert sur la récente révélation surprise qu’il n’était pas impliqué dans l’enregistrement du premier album de PRÊTRE DE KK, le nouveau groupe avec d’autres ex-JUDAS PRIEST membres KK Downing (guitare) et Tim “Ripper” Owens (voix).

Lorsque PRÊTRE DE KKsa formation a été annoncée pour la première fois au début de 2020, Binks a été répertorié comme membre du groupe et devait participer à la réalisation de “Sermons du pécheur”, qui est désormais due le 20 août via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1. Cependant, plus tôt ce mois-ci, il a été révélé que les pistes de batterie du disque avaient en fait été fixées par Sean Elg (DÉCÉDANTS, CAGE) après Binks mis à l’écart en raison d’une «blessure au poignet».

Le 69 ans Binks, qui jouait de la batterie sur PRÊTREde “Classe tachée”, “L’enfer plié pour le cuir” (publié en tant que “Machine à tuer” au Royaume-Uni) et “Déchaîné à l’Est” albums, a évoqué sa non-participation à “Sermons du pécheur” lors d’une toute nouvelle entrevue avec The Metal Voice du Canada. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Tout cela est venu d’une émission unique que nous avons réalisée à Wolverhampton, à l’aciérie de KK, avec Éventreur. Et c’était vraiment ça – c’était censé être une chose ponctuelle. Et je pense KK a aimé être à nouveau sur scène, et il a eu envie de reprendre la route et de le sortir et de jouer à nouveau pour les fans. Et donc il m’a recontacté après ça, peu de temps après, et m’a demandé si j’aimerais en faire un groupe plus régulier. Et j’ai accepté cela; [I] pensait que ce serait une bonne idée. Et il a dit: “Nous devrons faire du nouveau matériel, assembler un album, puis faire une tournée.” Il a mis en place la direction et tout le reste, et tout avait l’air rose. C’était donc le plan – faisons un album et partons directement en tournée. “

Il a poursuivi: “Nous avons fait cette émission en novembre 2019, et nous sommes maintenant en 2021. Donc, bien sûr, les sessions d’enregistrement ont été mises en place, et j’ai eu un accident un peu méchant et je me suis blessé au poignet à l’époque, ce qui était vraiment un mauvais timing. Je ne voulais pas retarder tout ça, parce que je savais [K.K.] avait hâte de prendre la route. Alors j’ai suggéré qu’ils utilisent un autre batteur, pour que l’album puisse continuer et se terminer. Parce que Éventreur volait au-dessus [to the U.K. from America] faire son chant et ainsi de suite. Et heureusement, il a réussi à le faire avant le verrouillage et le voyage entre l’Amérique et le Royaume-Uni est devenu plutôt un non-non. “

Selon Binks, il est vite devenu évident que sa blessure au poignet était plus grave qu’il ne le croyait à l’origine. “Je pensais que j’avais juste une méchante entorse, mais il s’est avéré être – après l’avoir radiographiée – une petite fracture capillaire”, a-t-il déclaré. “Donc il a fallu pas mal de mois pour guérir correctement. Et je suis plus ou moins en pleine forme. C’était il y a un certain temps, évidemment. Et puis, bien sûr, le truc COVID est arrivé, qui a tout gâché. Non seulement pour les projets que nous devions partir en tournée, mais pour tout le monde – toute l’industrie de la musique, les spectacles du West End. Cela a dévasté les moyens de subsistance des musiciens, des équipes de route, des éclaireurs – tout le monde est lié au divertissement musical en direct. Tout le monde le sait. ça a été un désastre total. “

Binks, cependant, espère qu’il sera toujours en mesure de faire des apparitions en direct en tant qu’invité spécial lorsque PRÊTRE DE KK visites à l’appui de “Sermons du pécheur”.

“J’ai parlé à KK récemment, et il me dit qu’il est peu probable qu’il y ait des émissions avant 2022, qui est l’année prochaine, ” Les mentionné. “Donc, il ne se passera rien pendant un certain temps. Et il m’a demandé si j’aimerais toujours être impliqué, et j’ai dit:” Ouais “. Il se peut donc que nous puissions trouver quelque chose où je fais un spot d’invité ou quelque chose du genre. Mais, comme je l’ai dit, aucune date de tournée n’a été annoncée, et donc tout est dans ce genre d’étape incertaine pour le moment. Parce que personne ne sait comment. cette pandémie va fonctionner. “

PRÊTRE DE KK, qui comprend également le guitariste AJ Mills (HOSTILE) et bassiste Tony Newton (VOODOO SIX), jouera des émissions sélectionnées pour marquer le 50e anniversaire de PRÊTRE et Downingcarrière en tant que membre fondateur. PRÊTRE DE KKLa setlist de PRÊTRE classiques et nouvelles chansons.

Owens rejoint PRÊTRE en 1996 et a enregistré deux albums studio avec le groupe – 1997 “Jugulator” et 2001 “Démolition” – avant que PRÊTRE réuni avec Rob Halford en 2003.

Downing la gauche PRÊTRE en 2011 au milieu des revendications de conflit de bande, de mauvaise gestion et de baisse de la qualité des performances. Il a été remplacé par Richie Faulkner, près de trois décennies son cadet.

En 2019, Downing dit qu’il a tendu la main à JUDAS PRIEST à propos de la participation à la prochaine tournée du 50e anniversaire du groupe, mais que leur réponse était qu’ils n’étaient pas intéressés à l’inclure dans les célébrations.

En 2018, Downing a révélé qu’il avait envoyé deux lettres de démission à ses camarades de groupe lorsqu’il a décidé de quitter JUDAS PRIEST. Le premier a été décrit comme «une note de sortie gracieuse, impliquant une retraite en douceur de la musique», tandis que le second était «plus en colère, exposant toutes ses frustrations avec des parties spécifiques».

Downing a déclaré plus tard qu’il pensait que la deuxième lettre était “une raison essentielle” pour laquelle il n’avait pas été invité à rejoindre PRÊTRE après Glenn Tiptonla décision de se retirer des tournées.

Photo gracieuseté de LA PRÊTRE DES BINKS Facebook page