Ex-Malabar 2021 : l’interopérabilité des puissances navales du Quad s’affichera en Indo-Pacifique

Navires de la flotte de l’Est en déploiement outre-mer en Asie du Sud-Est.

La flotte orientale de la marine indienne navigue progressivement vers Guam dans l’Indo-Pacifique pour Ex-Malabar plus tard ce mois-ci.

Les marines Quad (Inde, États-Unis, Japon et Australie) mèneront des opérations amphibies impliquant des forces spéciales, des tirs réels et des opérations de guerre anti-sous-marine au large de Guam dans le cadre des exercices Malabar 2021.

«Les marines Quad interagiront les unes avec les autres pendant les exercices de Malabar avec des notes échangées sur la façon de faire respecter l’état de droit dans l’Indo-Pacifique à la suite d’une marine chinoise agressive. Les exercices impliqueront des opérations de liberté de navigation avec la marine indienne menant des exercices bilatéraux avec la Malaisie, les Philippines, Singapour, l’Indonésie et la marine australienne à la fois en mer de Chine méridionale et dans l’Indo-Pacifique », a expliqué un haut responsable qui a souhaité garder l’anonymat.

Ex Malabar 2021

« La phase portuaire des exercices navals de Malabar est prévue du 21 au 24 août 2021, tandis que la phase maritime de l’exercice annuel se tiendra du 25 au 29 août 2021 », a confirmé un officier supérieur à Financial Express Online.

En savoir plus sur les marines participantes

L’US Navy apporte trois navires de guerre, dont des destroyers, des avions de reconnaissance maritime P-8I, des hélicoptères de lutte anti-sous-marine et des forces spéciales.

La marine indienne sera représentée par deux combattants de surface dirigés par le destroyer lance-missiles INS Ranvijay et la frégate INS Shivalik ainsi que par des avions de reconnaissance maritime P-8I, des hélicoptères ASW et des forces spéciales (Marine Commandos-MARCOS).

La marine japonaise fait venir trois combattants de surface, un sous-marin poseur de mines, des avions de reconnaissance maritime, des hélicoptères ASW et des forces spéciales.

La marine australienne participera à Malabar avec un navire, un hélicoptère ASW et des forces spéciales.

Le dernier exercice Malabar au large de Guam a eu lieu en 2018 avec la participation des marines japonaise, indienne et américaine aux jeux de guerre navals avancés. En 2020, la marine australienne a rejoint les exercices Malabar dans le cadre de Quad.

La réaction de la Chine

Alors que les exercices Quad devraient mécontenter la marine de l’APL et Pékin, la machine de propagande chinoise sera également hyperactive en présentant le missile balistique à portée intermédiaire DF-26 également appelé le tueur de Guam en référence à la base navale américaine dans le Pacifique lointain. territoire.

But de l’exercice Malabar

Comme cela a été rapporté par Financial Express Online, la série d’exercices Malabar vise à accroître l’interopérabilité des puissances navales des quatre pays du Quad.

Le but ultime des manœuvres navales interarmées dans ces exercices est la démonstration de la capacité des Quad Nations dans le domaine maritime.

Plus important encore, à travers ces exercices, des efforts sont déployés pour donner une « signalisation stratégique » du collectivisme à un pays comme la Chine, que l’Inde n’est pas seul et que l’exercice peut servir de contrepoids à l’influence militaire et politique chinoise dans la région.

Le déploiement de navires de guerre indiens en mer de Chine méridionale remettra également en question la domination chinoise en mer de Chine méridionale.

Qu’est-ce que le QUAD ?

Les origines de Quad (Quadrilateral Security Dialogue) remontent au tsunami dévastateur dans l’océan Indien en 2004. Le Quad a émergé en tant que groupe central de réponse au tsunami, qui a exécuté une réponse HADR crédible. Il est resté un dialogue stratégique entre les États-Unis, le Japon, l’Australie et l’Inde à partir de 2007.

La série d’exercices Malabar lui a donné un sentiment d’interopérabilité pour la lutte contre la piraterie, l’HADR et d’autres missions maritimes. Les membres de Quad se projettent de s’engager dans un réseau ouvert et transparent qui permet aux personnes, aux biens, aux capitaux et aux connaissances de circuler librement. “Quad n’a donc pas encore reconnu qu’il a un rôle à jouer dans la vérification de l’aventurisme de la Chine dans la région indo-pacifique et à opérer conjointement en tant que force militaire pour contrer la même chose”, ont expliqué les responsables cités ci-dessus.

En fait, au fil des ans, Quad a choisi d’être diplomatiquement correct pour dire qu’il ne s’adresse pas à un pays en particulier. En mars de cette année, Quad a finalement atteint un niveau de réunion au sommet.

