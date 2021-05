Ex-Met Steven Matz contrecarre les Yankees ⋆ .

Il n’y a eu qu’une participation modeste pour voir le retour de Steven Matz à New York mardi soir, ce qui contraste avec ses débuts dans les ligues majeures en 2015, quand il avait eu l’impression que tout Citi Field était composé de la famille et des amis du gaucher.

«Mon père et mon oncle, c’était tout», a déclaré le natif de Long Island et ancien Met à propos du match de mardi.

Cela n’a pas empêché le grand gaucher de faire un spectacle impressionnant. Lors de ses débuts dans Big Apple en tant que visiteur, Matz a brillé, menant ses Blue Jays à une importante victoire 6-2 contre les Yankees au Yankee Stadium.

“C’est amusant de revenir ici, juste d’être dans la ville, le buzz à New York, avant même le match, les fans s’échauffent et tout le reste”, a déclaré Matz, qui a accordé une course et six coups sûrs en 6 ² / ₃ manches, sans marcher. et frappant 10. «Même si ce n’est pas un stade plein, vous ressentez définitivement l’énergie de New York. C’était très amusant de sortir et de concourir dans cette atmosphère.

Steven MatzN.Y. Poste: Charles Wenzelberg

Lorsqu’on lui a demandé si le tangage près de sa maison dans le comté de Suffolk l’avait incité, Matz a répondu: «Peut-être, oui. Je pense un peu, définitivement.

En arrêtant une séquence de six défaites consécutives pour son équipe, Matz a abaissé son ERA à 4,28, sinon le matériel du prix Cy Young, puis au moins des progrès considérables par rapport aux horribles 9,68 qu’il avait affichés pour les Mets lors de la campagne raccourcie du COVID de l’année dernière. Les Mets ont échangé Matz aux Blue Jays en janvier.

«Je pense que pour moi, il s’agit toujours de rester fluide, tout étant à l’heure, juste d’être en rythme et en phase avec ma mécanique», a déclaré Matz. «Quand je suis comme ça, mes trucs ont tendance à s’amuser.»