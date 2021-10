Ex-Milan prévu en février 2022 ; Les pays QUAD participeront

Au cours des exercices sur table, les équipages des navires participants auront l’occasion d’avoir des discussions avec leurs homologues internationaux.

Pour la première fois, les États-Unis devraient participer à la biennale Ex Milan qui devrait avoir lieu en février 2022 à Visakhapatnam. Cela signifie que tous les membres du QUAD participeront à l’exercice naval auquel plus de 40 marines sont attendues. « Plusieurs pays sur les 46 invités ont envoyé leur confirmation », a confirmé un responsable de Financial Express Online. Les personnes invitées comprennent des pays d’Asie du Sud-Est comme Singapour, les Philippines, l’Australie, la Malaisie, l’Indonésie ainsi que les États riverains de l’océan Indien.

Lors de la 10e édition de l’exercice naval en 2018, il y a eu la participation de 20 navires d’autres pays, et en 2020, 41 pays ont été invités à participer et 30 avaient confirmé, mais il a été annulé en raison de la fermeture mondiale en raison de la pandémie de coronavirus .

Entre 2018-2021, la marine indienne a accru son engagement auprès des marines amies ainsi que dans la région indo-pacifique. « Gardant à l’esprit ses exigences opérationnelles et ses relations avec les pays, la marine indienne s’est engagée aux niveaux bilatéral, trilatéral et multilatéral avec d’autres marines », a expliqué un officier supérieur.

Comme indiqué précédemment, l’Inde a organisé des exercices navals au niveau trilatéral avec Singapour et la Thaïlande en 2019 et envisage d’y inclure l’Indonésie.

Ex-Malabar est détenu avec les marines de l’Inde, des États-Unis, de l’Australie et du Japon déployant leurs porte-avions ainsi que leurs sous-marins.

Pour la première fois, Ex-Milan va avoir lieu à Visakhapatnam, cela a été décidé en 2020, sous le commandement naval de l’Est. Elle se déroulera en deux phases : la phase portuaire où seront discutées les solutions de sécurité maritime et de partage et elle sera suivie de la phase maritime. L’exercice auquel participeront près de 40 marines sera davantage axé sur la simulation de scénarios opérationnels complexes, de manœuvres tactiques et de groupements multinationaux avec des exercices de matelotage.

Selon la marine indienne, chaque événement qui aura lieu pendant l’exercice visera à perfectionner les compétences des planificateurs, opérateurs, exécuteurs et mainteneurs, les responsabilités et l’autorité à bord d’un navire de guerre. Au cours des exercices sur table, les équipages des navires participants auront l’occasion d’avoir des discussions avec leurs homologues internationaux.

Au cours des dernières années, l’Inde a signé une série d’accords de soutien logistique et de livraison blanche avec plusieurs pays pour améliorer la connaissance du domaine maritime (MDA) et pour améliorer la logistique des forces armées ainsi que le redressement opérationnel.

Pays attendus pour participer :

Pays du CCG: Qatar, Koweït, Oman, Koweït, Émirats Arabes Unis, Bahreïn et Arabie Saoudite.

Du quartier: Sri Lanka, Thaïlande, Singapour, Indonésie, Malaisie, Vietnam, Myanmar et Bangladesh, Corée du Sud, Cambodge entre autres.

Pays membres de QUAD & AUKUS: États-Unis, Royaume-Uni, Japon, Australie.

nations africaines: Mozambique, Djibouti, Erythrée, Somalie, Madagascar, Maurice, Tanzanie, Comores et autres.

D’autres pays comme la France, la Russie, Brunei et bien d’autres marines sont attendus.

