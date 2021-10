Ex Nightwish Frontwoman Anette Olzon: Chanteuse de métal la nuit, infirmière le jour

Ancien SOUHAITE NUIT la chanteuse Anette Olzon a parlé à CNN de l’équilibre entre sa carrière de chanteuse et son travail quotidien.

« J’ai toujours voulu aider les gens et travailler avec quelque chose qui me donne quelque chose à l’intérieur », a-t-elle déclaré (tel que retranscrit par BLABBERMOUTH.NET). « Je suis infirmière autorisée. J’ai donc commencé à étudier et j’ai obtenu un baccalauréat. Cela m’a pris quelques années. Et je travaille avec ça depuis trois ans maintenant. Et je pense que c’est un bon complément – c’est un bon complément faire de la musique et faire un autre travail. Je pense que c’est bien pour nous de voir d’autres choses. Je travaille avec des nouveau-nés à la maternité, donc c’est vraiment un très bon travail.

La chanteuse d’origine suédoise a initialement rejoint SOUHAITE NUIT en 2007 et a enregistré deux albums studio avec le groupe avant d’être licencié en 2012 au milieu de la tournée nord-américaine du groupe. Elle a été remplacée par l’ancien APRÈS POUR TOUJOURS la chanteuse étage Jansen.

Peu de temps après Olzon a été licencié de SOUHAITE NUIT il y a huit ans, elle a affirmé qu’une dispute avait éclaté entre elle et SOUHAITE NUIT lorsqu’elle a demandé le report d’une tournée australienne pendant sa grossesse. claviériste Tuomas Holopainen suggéré que Jansen devrait diriger le groupe sur une base temporaire, mais Olzon dit non.

Anette a expliqué dans une interview de 2014 : « J’aurais été trop enceinte pour aller en Australie, alors j’ai voulu repousser les dates, mais Tuomas ne voulait pas ça. Des discussions sur un remplaçant ont surgi, et au début, je me suis dit : « Ouais, eh bien, d’accord. » Mais quand ils ont mentionné Sol, c’était un « non » automatique de ma part. Je ne pensais pas que c’était une bonne idée, parce que je savais ce qui se passerait – je savais que les fans adoreraient Sol, parce qu’elle est une chanteuse de metal et que je suis une chanteuse pop, et je voulais garder mon travail. »

Un an après SOUHAITE NUIT mis à la porte Olzon, le groupe a publié une déclaration niant qu’elle avait été licenciée pour cause de grossesse ou de maladie. « Nous avons découvert que sa personnalité ne correspondait pas à cette communauté de travail, et lui était même préjudiciable », a déclaré le groupe. SOUHAITE NUIT a poursuivi en disant que Anette était d’abord réceptive à l’idée d’embaucher un remplaçant temporaire si elle ne pouvait pas « tout gérer », mais qu’elle a ensuite « revenu sur sa décision, et les difficultés ont vraiment commencé. La peur de perdre de l’argent et de la position semblait évidente ». Le groupe a également insisté sur le fait que « Anette et son entreprise » ont été « payés un cinquième de tout ce qui a été fait pendant son temps » avec SOUHAITE NUIT.

Anettele deuxième album solo de, « Fort », est sorti le 10 septembre via Frontières Musique Srl. La suite de 2014 « Éclat » est une offre musicale plus dure et plus rapide que le premier.

La musique pour « Fort » a été écrit et composé avec le célèbre guitariste et producteur suédois Magnus Karlsson.

Depuis la fin de son passage avec SOUHAITE NUIT, Olzon également formé L’ÉLÉMENT FONCÉ avec l’ancien SONATE ARCTIQUE guitariste Jani Liimatainen. Le premier album éponyme du groupe est sorti en 2017; un suivi, « Chansons la nuit chante », est sorti en novembre 2019.

Olzon et célèbre chanteur de metal progressif Russell Allen (SYMPHONIE X, MOB D’ADRÉNALINE) a sorti un album collaboratif intitulé « Des mondes à part » en mars 2020 via Frontières Musique Srl. Le projet a été publié sous le nom ALLEN/OLZON.



