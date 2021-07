EX PASSEX : le Carrier Strike Group britannique arrive en Inde ; Focus sur l’interopérabilité, la coopération entre deux marines

in

Pour la première fois, le Carrier Strike Group (CSG) 2021 du Royaume-Uni, dirigé par le HMS Queen Elizabeth, a deux jours d’interactions maritimes complexes avec la marine indienne.

Dans un exercice de passage bilatéral de deux jours (PASSEX) du 21 au 22 juillet, dans la baie du Bengale, la marine indienne et la Royal Navy effectueront des manœuvres rapprochées et un large éventail de multi-navire, air, mer et sous- les évolutions maritimes de surface aussi.

Ex PASSEX : Interopérabilité et coopération

Cela aidera les deux marines à renforcer encore leur interopérabilité et leur coopération avant la prochaine série d’exercices qui devraient avoir lieu à l’automne lorsque le CSG retournera dans l’océan Indien.

Les forces combinées qui participent à l’exercice comprendront 10 navires, deux sous-marins, une vingtaine d’avions et près de 4 000 personnes.

Selon un communiqué officiel publié par le haut-commissariat britannique à New Delhi, “Les deux pays sont au milieu d’une renaissance de porte-avions, et le CSG est le fer de lance de la capacité expéditionnaire conjointe du Royaume-Uni”.

“Un navire de guerre indien participera également à un exercice avec la Royal Navy au large des côtes du Royaume-Uni en août”, ajoute le communiqué.

Cet exercice conjoint dans le golfe du Bengale va fournir une dissuasion crédible à ceux qui cherchent à saper la sécurité mondiale et également une sécurité substantielle aux amis de la région.

Qu’ont dit les officiers britanniques ?

“Le déploiement de la Royal Navy et de la marine indienne ce mois-ci est la preuve de la force, de l’énergie et de l’importance des relations croissantes entre nos marines”, a déclaré First Sea Lord, l’amiral Sir Tony Radakin.

Selon lui, « les deux marines travailleront ensemble dans deux océans – à partir du mois dans l’océan Indien alors que le Carrier Strike Group arrive pour la première série de plusieurs exercices entre le Royaume-Uni et l’Inde et plus tard cet été dans un autre exercice dans l’océan Atlantique.

À propos du déploiement du CSG, le chef des opérations conjointes, le vice-amiral Sir Ben Key déclare : « C’est un symbole de la Grande-Bretagne mondiale en action et qui montre notre engagement envers l’Inde, face aux menaces à l’ordre international et à la région indo-pacifique.

À propos du CSG et du HMS Queen Elizabeth traversant l’océan Indien, le commodore Steve Moorhouse, commandant du groupe aéronaval du Royaume-Uni, a déclaré : « Au niveau stratégique, l’exercice est une expression musclée du partenariat de défense renforcée que les premiers ministres Johnson et Narendra Modi ont envisagé lorsqu’ils ont convenu de la feuille de route Royaume-Uni-Inde 2030 plus tôt cette année.

En savoir plus sur le Carrier Strike Group (CSG)

L’arrivée du CSG fait suite au premier officier de liaison international du Royaume-Uni qui a récemment rejoint le Centre de fusion d’informations de la marine indienne pour la région de l’océan Indien à Gurugram.

Il s’agit de son premier déploiement opérationnel.

Il naviguera sur 26 000 milles nautiques et s’engagera avec 40 pays de la Méditerranée à l’Indo-Pacifique et vice-versa.

Selon la note émise par le haut-commissariat à New Delhi, le porte-avions HMS Queen Elizabeth de cinquième génération est le plus grand navire de surface jamais construit au Royaume-Uni. Plus hautes que les chutes du Niagara, les hélices du transporteur de 65 000 tonnes génèrent la puissance de 50 trains à grande vitesse.

Dans la plus grande concentration de puissance maritime et aérienne à quitter le Royaume-Uni depuis une génération, elle dirige six navires de la Royal Navy, un sous-marin de la Royal Navy, un destroyer de l’US Navy et une frégate des Pays-Bas.

Ce porte-avions est co-équipé par la Royal Air Force, la Royal Navy et l’US Marine Corps et est équipé d’avions multirôles F-35B Lightning de cinquième génération.

Membre de l’équipage d’origine indienne sur CSG

Jagjeet Singh Grewal est le technicien principal en ingénierie à bord et il travaille dans le département de génie maritime. En plus d’être responsable du maintien du carburant d’aviation au plus haut niveau, il est également responsable de l’entretien des pompes de ravitaillement sur le pont d’envol. Cela aidera les jets F-35B, les hélicoptères Merlin et d’autres avions à fonctionner à leur capacité optimale.

Participation de la marine indienne

Pour le tout premier exercice entre les deux marines, la marine indienne a déployé INS Satpura, Ranvir, Jyoti, Kavaratti, Kulish et un sous-marin.

Selon une déclaration publiée par la marine indienne, l’avion de reconnaissance maritime à longue portée P8I était également déployé pour le PASSEX.

