Ex-Ubisoft Devs Open Nesting Games, ne s’engage pas à d’énormes mondes ouverts

Capture d’écran : Ubisoft

Nesting Games, un studio de développement nouvellement formé basé au Québec, Canada, a annoncé aujourd’hui sa copropriété par l’éditeur italien Digital Bros. Nesting, officiellement créé en août par d’anciens employés d’Ubisoft, n’a pas tardé à se distancier du style du monde ouvert qui a devenir tellement associé à la liste de diffusion de la société française.

“Nous voulons revenir à la création de RPG axés sur l’immersion, de grands personnages, une narration puissante et un gameplay solide”, a déclaré Jordane Thiboust, CCO de Nesting, dans un communiqué de presse. «Nous nous éloignons du modèle du« monde ouvert massif », plein d’icônes à nettoyer, et revenons à des expériences axées sur le contenu et respectant finalement le temps du joueur. Que vous jouiez à nos jeux pendant 30 minutes ou une session de deux heures, vous obtiendrez toujours un contenu intéressant et une expérience gratifiante.

Selon le site Web de Nesting Games, Thiboust a déjà contribué à Assassin’s Creed Syndicate et Assassin’s Creed Odyssey. Il était un concepteur de jeu en chef sur les deux projets.

Nesting est également composé d’anciens employés d’Ubisoft comme le réalisateur Sébastien Brassard, qui a travaillé sur les séries Prince of Persia et Splinter Cell, et le réalisateur narratif James Mittag, scénariste sur Assassin’s Creed Valhalla et Immortals Fenyx Rising.

“Nous sommes chanceux d’avoir Digital Bros en tant que copropriétaire du studio, car cela nous permet d’accélérer le cycle de vie de notre studio”, a déclaré Brassard. « Dès le premier jour, nous avons senti que nous faisions partie de la famille de Digital Bros. En plus de cela, notre recrutement ouvert et collaboratif nous a aidés à constituer une liste complète de talents incroyables pour construire notre jeu. Ce processus nous aidera à transmettre les valeurs fortes sur lesquelles nos studios sont fondés.

Ces valeurs, a déclaré Nesting Games précédemment, incluent des objectifs attrayants, tels que donner aux travailleurs un sens aigu de l’inclusion et de la collaboration, ainsi que proposer un travail à distance complet et partiel, des services de garderie au bureau et des vendredis d’été permanents.

Le premier projet AAA de Nesting Games est décrit comme un RPG solo axé sur la narration basé sur une toute nouvelle propriété. Et bien que ces adjectifs offrent certainement une grande marge de manœuvre, au moins nous savons que le jeu n’impliquera pas l’escalade de tours pour arpenter une carte massive.