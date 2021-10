Ex-WH Appuyez sur Sec. Affirme que Melania Aide a fait craquer «Beverly Hillbillies» sur les atouts

in

Venez écouter une histoire sur un homme nommé Don

Un pauvre président qui ne savait pas le bien du mal

Et quand ses enfants ont demandé à rencontrer la reine royale

Son personnel est intervenu pour qu’ils ne soient jamais vus

Stéphanie Grisham — l’ancien attaché de presse de la Maison Blanche sous Donald Trump mieux connu pour n’avoir tenu aucun point de presse – en dit long sur lui maintenant, et comme beaucoup d’autres de ses anciens employés … ce n’est pas positif.

Grisham a un nouveau livre à paraître cette semaine, dans lequel elle détaille ses expériences de travail à la Maison Blanche de Trump et de relations avec sa famille … y compris lorsqu’ils sont allés rendre visite à la reine en juin 2019.

TMZ a obtenu un extrait du livre – intitulé “Je répondrai à vos questions maintenant : ce que j’ai vu à la Trump White House” – dans lequel elle raconte le voyage au Royaume-Uni pour dîner avec reine Elizabeth royalement excité les enfants Trump.

En fait, Grisham écrit … “C’était le seul voyage en quatre ans auquel chaque membre de la famille s’attendait à participer.”

Le problème était, selon Grisham, que la famille Trump voulait également un service royal en cours de route … y compris pouvoir monter sur Air Force One et des places à la table officielle du dîner d’État de la reine pour Don Jr.la petite amie de, Kimberly Guilfoyle, et Tiffanyle petit ami aussi.

Grisham dit que cela n’a pas volé avec Mélaniele chef de cabinet, Lindsay Reynolds, qui, selon elle, craignait que les enfants Trump ne gâchent le voyage simplement pour attirer l’attention.

Grisham affirme que Reynolds lui a dit: “Nous allons ressembler aux Beverly Hillbillies”, ajoutant … “Nous serons une honte pour tout le pays.”

Les allégations deviennent encore plus juteuses à partir de là – avec beaucoup de fumée pour Ivanka et Jared aussi – alors consultez le extrait complet pour plus.

Il convient de noter que Grisham décrit la Maison Blanche de Trump dans son livre comme « une voiture de clown en feu courant à toute vitesse dans un entrepôt rempli de feux d’artifice » … vous savez donc à quoi vous attendre d’autre.

L’ex-président Trump, par l’intermédiaire de son porte-parole, réfute déjà les affirmations de Grisham, déclarant à TMZ… “Stéphanie n’avait pas ce qu’il fallait et c’était évident dès le début. Elle est devenue très en colère et amère après sa rupture et au fil du temps. a continué, elle était rarement invoquée, ou même considérée.”

Trump ajoute… “Elle avait de gros problèmes et nous avons pensé qu’elle devrait résoudre ces problèmes par elle-même. Maintenant, comme tout le monde, elle est payée par un éditeur radical de gauche pour dire des choses mauvaises et fausses.”