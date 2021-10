Ex-Yudh Abhyas : les troupes indiennes et américaines s’entraînent pour les opérations antiterroristes, l’interopérabilité par grand froid

Le programme d’entraînement chargé de cet exercice d’une quinzaine de jours comprend des activités contre le terrorisme dans le cadre du mandat de l’ONU et également une formation conjointe en contre-insurrection. (Crédit : armée indienne)

Perfectionner leurs compétences dans les opérations antiterroristes dans un climat froid et en terrain montagneux, c’est ce que font les soldats indiens et américains dans la 17e édition en cours de l’exercice indo-américain Yudh Abhyas 2021.

L’exercice qui se déroule sous un format bilatéral est en cours à la base conjointe Elmendorf Richardson, en Alaska, aux États-Unis et, selon l’armée indienne, il s’agit du plus grand effort conjoint d’entraînement militaire et de coopération en matière de défense entre les deux pays.

L’exercice se déroule du 15 au 29 octobre et vise à améliorer l’interopérabilité, la coopération et la compréhension. Au cours de l’exercice, les deux parties travailleront sur des manœuvres interarmes dans des conditions climatiques froides. Et l’objectif principal est d’apprendre les meilleures pratiques les uns des autres et de partager des exercices de niveau tactique.

En savoir plus sur l’exercice Yudh Abhyas

L’armée indienne a déployé 350 soldats du 7 bataillon d’infanterie de Madras. Et la partie américaine a envoyé 300 soldats appartenant au First Squadron (Airborne) du 40th Cavalry Regiment.

Le programme d’entraînement chargé de cet exercice d’une quinzaine de jours comprend des activités contre le terrorisme dans le cadre du mandat de l’ONU et également une formation conjointe en contre-insurrection.

Selon l’armée indienne, « la version précédente de cet exercice était en Inde au champ de tir de Mahajan Field Firing Ranges situé à Bikaner en février 2021. L’exercice aux États-Unis les aidera à entreprendre des opérations conjointes au niveau du bataillon en terrain montagneux avec des conditions climatiques froides. conditions dans le cadre de l’ONU.

Selon l’armée indienne, au fur et à mesure que l’exercice progresse, « un certain nombre d’activités d’entraînement sont menées, dont une course de 5 km par temps froid, après quoi les troupes ont effectué un certain nombre d’exercices de renforcement et d’étirement ». Entraînement au cours duquel les troupes américaines ont démontré la mise en place de leurs tentes arctiques. Une tente arctique peut contenir jusqu’à 10 soldats à la fois. Un concours de montage d’une tente dans les plus brefs délais par une équipe mixte de troupes indiennes et américaines a également été organisé. De plus, des instructeurs de la High Altitude Warfare School (HAWS) ont donné une conférence et ont fait la démonstration de divers types d’engins de roche et d’engins de neige utilisés par les alpinistes entraînés de l’armée indienne.

Les instructeurs indiens ont enseigné aux soldats américains comment survivre aux avalanches et aux conditions climatiques extrêmement froides, et les deux parties ont également échangé des échantillons de leurs repas prêts à manger (MRE) respectifs.

Exercice de poste de commandement

Des membres de la Garde nationale de Californie, de la 4e Brigade Combat Team de la 25 division d’infanterie de l’armée américaine et d’autres officiers, ainsi que des membres du contingent indien ont participé à un certain nombre d’exercices de construction de scénarios sur le rôle et les opérations menées par les forces des Nations Unies dans les opérations de maintien de la paix.

Exercices au format trilatéral

Ex-Yudh Abyas est le seul exercice militaire bilatéral entre les deux pays. Selon des rapports, il y a quelques années, les États-Unis avaient suggéré que le Japon fasse partie de l’exercice, ce qui n’a pas été accepté par l’Inde. Cependant, avec les relations croissantes entre l’Inde et les États-Unis, cet exercice pourrait être au format trilatéral.

Cope India avait des observateurs du Japon en 2018.

L’exercice Malabar est au niveau multilatéral, auparavant au niveau bilatéral, il s’est transformé en trilatéral lorsqu’en 2015, le Japon y avait adhéré. Et en 2020 tous les membres QUAD participent à Malabar.

