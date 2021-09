Ex-ZAPAD : Focus sur les opérations conjointes dans un scénario de champ de bataille conventionnel

in

Selon l’armée indienne, l’opération se terminera le 16 septembre par une démonstration de puissance de feu des forces armées russes.

Dans le but de former des troupes à entreprendre des opérations conjointes dans des scénarios de champ de bataille conventionnels, un contingent de l’armée indienne est à Nijni en Russie pour les quinze jours de l’Ex ZAPAD 2021. L’exercice se déroule du 4 au 16 septembre 2021.

Il y a 17 pays qui sont impliqués dans l’exercice qui a été officiellement ouvert le 9 septembre 2021, au terrain d’entraînement de Mulino près de Nijni dans la région de Novgograd, en Russie. Selon l’armée indienne, 200 militaires participent à l’exercice multinational et la Chine et le Pakistan sont présents en tant qu’observateurs.

C’est l’un des exercices au niveau du théâtre des forces russes. Par conséquent, l’accent est mis sur les opérations contre les terroristes. Depuis l’Inde, le groupe du bataillon NAGA a été déployé pour cet exercice. L’objectif principal de ZAPAD est de renforcer davantage les relations stratégiques et militaires entre tous les pays participants.

Les contingents au cours de l’exercice vont participer à des événements culturels et sportifs.

Aujourd’hui, tous les 17 contingents ont été adressés par le général Nikolay Pankov, vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie et général de l’armée.

L’ordre du jour de l’exercice

Il y aura des exercices et des démonstrations tous liés à la lutte contre le terrorisme, et des opérations conventionnelles seront menées ainsi que des conférences importantes.

Toutes les armées participantes partageront leurs précieuses expériences dans des théâtres variés ; cela leur donnera également l’occasion d’affiner leurs procédures d’opérations conjointes.

Quels pays participent

Il y a 17 pays au total. Et ceux-ci incluent :

Kazakhstan, Tadjikistan, Kirghizistan, Arménie, Mongolie, Russie, Inde et Serbie.

Observateurs : Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar, Ouzbékistan, Chine, Pakistan, Vietnam et Malaisie.

Le contingent indien a été soumis à un programme d’entraînement très strict avant de partir pour l’exercice en Russie. Toutes les facettes des opérations conventionnelles ont été couvertes, notamment la lutte contre le terrorisme, le conditionnement et le tir au combat, les opérations mécanisées, aéroportées et héliportées.

La semaine prochaine, l’armée indienne sera représentée par un bataillon de 200 hommes dans un exercice multinational Mission de paix en Russie. Ils seront de l’infanterie Sikh Li.

