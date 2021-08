Exactement comment le film a été réalisé ⋆ .

Cela fait deux décennies que le premier film Princess Diaries est sorti et honnêtement, aucun film pour adolescentes ne sera jamais comparable.

Le film était le premier film d’Anne Hathaway et a été réalisé par Garry Marshall, inspiré par la série de romans du même nom de Meg Cabot. Il a mis en valeur la beauté de San Francisco, nous a fait tomber amoureux de deux personnes âgées et contenait de nombreuses références à Pretty Woman qui nous sont passées directement au-dessus de la tête lorsque nous l’avons regardé.

Avec le recul, les références à Pretty Woman sont évidentes, mais les autres secrets de production ne sont pas aussi clairs. Vous seriez probablement surpris de savoir que la pré-transformation des cheveux de Mia était en fait un morceau de cheveux appelé la «bête» et c’est en fait grâce à Julie Andrews que Genovia est obsédée par les poires.

Voici les secrets de fabrication de Princess Diaries qui vont vous choquer et vous surprendre :

Les cheveux et les sourcils de Mia étaient faux

Les cheveux et les sourcils de Mia dans le premier film sont emblématiques de leur caractère sauvage et indompté et il s’avère qu’ils étaient complètement faux. Sur le tournage, le postiche a été surnommé “la bête” pour son indiscipline.

Il a fallu une heure pour appliquer les sourcils sur le visage d’Anne, chaque cheveu devant être collé en place. C’est beaucoup d’efforts.

Il y avait quatre chats qui jouaient à Fat Louis

Malheureusement, il n’y a pas un chat emblématique jouant à Fat Louis, mais quatre chats étaient en rotation pendant le tournage.

L’un des chats serait le vrai chat d’Anne et un autre était un robot.

Il y a plein de crossovers Pretty Woman

Garry Marshall a réalisé Princess Diaries et Pretty Woman et il est connu pour inclure des références à ses autres films dans ses travaux ultérieurs. Dans Princess Diaries, il y a beaucoup de références à Pretty Woman.

Tout d’abord, Hector Elizondo était dans les deux films, puis le serveur du dîner d’État est également le même que celui qui est là pour le premier dîner chic de Julia Roberts.

Le serveur joué par Allan Kent dit également exactement la même phrase identique à Anne Hathaway qu’à Julia Roberts – “Cela arrive tout le temps”.

La chute de Mia n’était pas scénarisée

Anne a obtenu le rôle de Mia après une seule audition pour sa maladresse naturelle lorsqu’elle est tombée de sa chaise lors de la première rencontre avec Garry.

Et sa maladresse a continué sur le plateau lorsqu’elle est tombée à travers les gradins, ce qui était complètement improvisé. Anne est tombée et ils l’ont gardé pour à quel point c’était drôle.

Ils ont tué le père de Mia pour Julie Andrews

Ok donc ce n’est pas aussi tordu qu’il y paraît. Dans les livres de The Princess Diaries, le père de Mia est toujours vivant et très présent, mais afin de donner à Julie Andrews un rôle plus important, ils ont décidé de se débarrasser du père de Mia.

Meg Cabot a déclaré que Disney lui avait dit qu’ils voulaient donner certaines des répliques du père à la grand-mère et quand elle a découvert qui était l’actrice, Meg a juste dit à Disney de se débarrasser du père.

L’acteur qui jouait Michael était vraiment dans un groupe

Pendant le premier film, Michael joue du piano dans un groupe et c’est à ce moment-là que la vie imite l’art, car il s’avère que Robert Schwartzman qui joue Michael était vraiment dans un groupe.

Robert est le chanteur du groupe Rooney. Ils sont ensemble depuis 1999 et publient toujours de la musique maintenant.

Julie Andrews et Hector Elizondo ont créé leur histoire d’amour

L’histoire d’amour la plus douce des deux films est facilement entre Clarisse et Joe et nous devons remercier Julie Andrews et Hector Elizondo pour cela.

L’intrigue ne faisait pas partie du script ou des livres originaux. D’après Hector, ils ont trouvé sur le plateau, « cela est venu d’une lecture : Julie et moi nous sommes regardés et nous nous sommes dit : ‘Hmm, tu es mignon.’ Nous nous aimions beaucoup », a-t-il déclaré.

Julie Andrews a pensé à l’obsession de la poire

Un autre point de l’intrigue conçu par Julie Andrews était l’obsession génoise des poires. Dans un documentaire sur Garry Marshall Julie révélé lors d’une de ses premières réunions avec Garry, il lui a demandé ce qu’elle pensait que Genovia ferait.

Elle a déclaré: “En inventant tout sur un coup de tête, j’ai dit:” Eh bien, je pense qu’elles feraient pousser de belles poires … et les nonnes feraient probablement de la dentelle. “”

Julie a poursuivi en disant quand elle est arrivée sur le plateau “nous avions des poires partout sur le plateau, et de la dentelle partout aussi”. La leçon ici est toujours d’écouter Julie Andrews.

Les bijoux dans la garde-robe de Mia étaient réels et avaient leurs propres agents de sécurité

Je ne peux pas être le seul à être complètement obsédé par l’énorme dressing de Mia dans le deuxième film. Les vêtements, les diadèmes et les bijoux – ils étaient tous magnifiques.

Les parures étaient en fait toutes réelles et provenaient des joailliers Chopard. En raison du coût des bijoux, il y avait un garde de sécurité armé sur le plateau pour protéger les bijoux.

Le vrai maire de San Francisco a fait une apparition

Les scènes finales du premier film étaient censées accueillir un groupe de personnes célèbres et importantes et il s’avère que le maire de San Fransisco a fait une apparition.

Willie Brown a joué le rôle de lui-même au bal génois et a dit la ligne emblématique: “ça ne tombe jamais sur Willie Brown!”

De nombreux membres de la famille de Garry Marshall ont joué dans le film

Garry Marshall a créé The Princess Diaries pour ses petites-filles, il est donc naturel qu’elles apparaissent dans le film. Ses petites-filles jumelles ont joué les filles demandant l’autographe de Mia devant l’école.

La fille de Garry, Kathleen Marshall, a joué un rôle beaucoup plus important dans les deux films lorsqu’elle a joué le rôle de Charlotte, le bras droit de la reine.

C’était vraiment une affaire de famille car Garry et sa sœur ont même eu des camées dans la scène du bal à la fin.

La photo du père de Mia est le vrai père d’Anne

Au début du film, nous voyons une photo du père de Mia et devinez qui c’est ? Seul le vrai père d’Anne Hathaway.

Certaines parties du livre de Meg Cabot ont été inspirées par sa vraie vie

De toute évidence, Meg Cabot n’est pas une princesse, mais une grande partie de sa vie a inspiré The Princess Diaries. Lorsque le propre père de Meg est décédé, sa mère a commencé à sortir avec l’un de ses professeurs, tout comme la mère de Mia.

Meg a également révélé qu’elle voulait que sa famille soit la royauté et c’est de là que venait The Princess Diaries.

Une grande partie du premier film a été tournée sur place

Les rues emblématiques de San Fransisco formaient la toile de fond de nombreuses scènes des Princess Diaries et elles ont vraiment filmé sur place. Ils ont tourné au Musée mécanique, à Russian Hill et à l’Université Mount Saint Mary’s de Los Angeles, qui fonctionnait comme consulat de Gênes.

Cependant, la scène de plage a été filmée à Malibu plutôt qu’à Baker Beach à San Francisco. L’équipage a fait des efforts supplémentaires pour s’assurer qu’il ressemble à celui de San Francisco.

