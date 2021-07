Exactement quand John Cena est prévu de revenir à la WWE et à qui il affrontera

in

Le retour de John Cena sur WWE TV semble imminent.

Les rumeurs courent depuis un certain temps sur le retour de Cena à la WWE et il a attisé les flammes lors d’apparitions dans des talk-shows en promettant qu’il reviendrait. Attention, spoilers à venir.

John Cena est 16 fois champion du monde

Selon Fightful Select, le 16 fois champion du monde devrait faire son retour dans l’entreprise dans l’édition du 23 juillet de SmackDown, l’épisode qui suit Money in the Bank ce dimanche 18 juillet.

Le spectacle devrait se dérouler au Rocket Mortgage Fieldhouse à Cleveland, Ohio.

La WWE accueille les fans à nouveau dans leurs spectacles en direct à partir de SmackDown ce vendredi, donc Cena est sur le point de faire son apparition avec une arène pleine à craquer.

Fightful Select note que, comme d’habitude avec la WWE, les choses pourraient changer. Mais pour le moment, Cena est attendu pour ce spectacle.

Plusieurs rapports, de noms comme WrestleVotes et Andrew Zarian, ont confirmé que l’événement principal de SummerSlam cette année est John Cena contre Roman Reigns.

John Cena a déchiré Roman Reigns et de manière experte

Cena et Reigns ont déjà travaillé ensemble une fois en 2017 lorsqu’ils ont disputé un match en simple à No Mercy et que Reigns a été le vainqueur.

On pense généralement que la raison pour laquelle ils n’ont pas eu ce match sur une grande scène ou à WrestleMania était parce que Cena savait qu’il serait dans et hors de l’entreprise à ce stade et d’autres plans ont été élaborés.

Beaucoup de choses ont changé depuis. Dans la préparation de ce match, Cena a avalé Reigns au micro de plusieurs manières, mais aujourd’hui, Reigns est la plus grande star de la WWE et de l’industrie de la lutte. Le personnage de Tribal Chief lui a permis de s’épanouir.

Il y a eu un vrai moment de passage de flambeau entre Cena et Reigns en 2017

Reigns affronte le WWE Hall of Famer Edge ce dimanche à Money in the Bank où il met son titre universel en jeu.

Edge a remporté le Royal Rumble plus tôt cette année, mais n’a jamais obtenu le match en tête-à-tête qu’il voulait car Daniel Bryan a trouvé sa place dans le match.

Cena s’est concentré sur sa carrière d’acteur et s’est éloigné de la WWE TV depuis qu’il a perdu le Firefly Fun House Match contre “The Fiend” Bray Wyatt à WrestleMania 36 en 2020.