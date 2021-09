Exactuals et AgilLink sont officiellement intégrés, annonce City National

La société de traitement des paiements basée sur SaaS Exactuals a officiellement confirmé l’intégration de son PaymentHub et d’AgilLink de Datafaction – une décision qui, selon les supérieurs, rationalisera “le flux de paiement et les opérations de back-office des chefs d’entreprise et des autres entreprises qui desservent les talents finaux”.

Exactuals, 10 ans, a dévoilé aujourd’hui son intégration avec la plate-forme de comptabilité et de paiement de factures basée sur le cloud AgilLink, dans une version officielle qui a été partagée avec Digital Music News. Selon ce message d’annonce de la filiale de City National Bank – elle-même une division de la Banque Royale du Canada, avec plus de 87 milliards de dollars d’actifs sous gestion – l’initiative a créé un « premier du genre de traitement direct des redevances et paiements résiduels.

L’intégration spécifiquement « permet aux relevés électroniques du syndicat du bénéficiaire d’apparaître automatiquement et d’être associés au dépôt direct dans AgilLink » dans les 24 heures, et ce « processus numérisé est plus sécurisé que l’envoi de chèques papier », selon le communiqué. À l’avenir, ceux qui utilisent la plate-forme de paiement globale PaymentHub d’Exactuals initialement mentionnée (tout en ayant “configuré le dépôt direct de leur syndicat sur n’importe quel compte bancaire national”) pourront “accéder à toutes leurs informations de paiement en ligne”.

Concernant certains des avantages possibles de l’intégration de PaymentHub-AgilLink pour les acteurs de l’industrie du divertissement, les professionnels impliqués ont noté que « les chefs d’entreprise n’ont plus besoin de se connecter au compte syndical de chaque client pour télécharger les relevés PDF, puis les télécharger à nouveau et les joindre au compte de leur client. Transaction AgilLink. Par conséquent, Exactuals a indiqué que les « erreurs manuelles » seront éliminées, les chefs d’entreprise réconciliant également « les comptes de leurs clients plus rapidement et plus efficacement que leur flux de travail actuel ».

Abordant le développement dans un communiqué, le président et directeur général d’Exactuals, Bryan Walley, a déclaré : « Lier PaymentHub et AgilLink est un pas en avant important. En intégrant ces deux meilleures plateformes, je ne saurais trop insister sur le temps considérable que cela fera gagner aux entreprises qui gèrent les talents finaux. En nous rassemblant, nous créons un accès et une précision plus grands que jamais en une fraction du temps seulement. »

La vice-présidente exécutive de la banque de divertissement de CNB, Martha Henderson, a ajouté en partie : « Chez City National, nous nous engageons à servir l’industrie du divertissement de manière nouvelle et convaincante. La connexion de PaymentHub et AgilLink est le dernier exemple de cet engagement et nous permet d’offrir à nos clients une solution sécurisée en un clic qu’ils ne peuvent obtenir nulle part ailleurs.

Vers le début de 2020, Exactuals a acquis la société de données (et de calcul de redevances) de l’industrie musicale Backlash Solutions, en plus d’ouvrir un bureau à New York et, en octobre, d’aider SAG-AFTRA à effectuer plus d’un million de paiements par dépôt direct à membres. 2021, pour sa part, a vu Exactuals célébrer le traitement de plus d’un milliard de dollars de paiements via PaymentHub et nommer Bryan Walley président et chef de l’exploitation.