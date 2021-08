Examen à long terme du Samsung Galaxy A52 : téléphone ordinaire

Cette histoire a été publiée à l’origine 2021/05/22

6 h 57 HAP le 22 mai 2021 et dernière mise à jour le 08/06/2021

9 h 38 HAP le 6 août 2021.

Les téléphones de la série A de Samsung sont devenus une quantité connue : ce sont de bons appareils à prix modéré, destinés aux personnes qui pourraient ne pas se soucier du processeur de leur téléphone ou même savoir ce qu’est la RAM. Mais à mesure que le delta entre le milieu de gamme et le produit phare diminue, des options moins chères comme le Galaxy A52 s’améliorent de plus en plus – vous n’avez pas à abandonner autant pour économiser de l’argent qu’auparavant. L’A52 est si solide, en fait, que cela ne me dérangerait pas de l’utiliser à plein temps – s’il n’y avait pas quelques points douloureux, de toute façon.

Conception, matériel, contenu de la boîte

L’A52, en ce qui me concerne, est une révélation pour le design milieu de gamme de Samsung. L’A51 de l’année dernière était un bon téléphone, mais son motif irisé et son revêtement en plastique brillant ont vraiment crié le budget. En revanche, l’A52 est une dalle de plastique monolithique élégante avec une belle finition coquille d’œuf. À l’échelle internationale, il est disponible dans un certain nombre de pastels à la mode, mais ici aux États-Unis, nous sommes coincés avec du noir pour le moment (Awesome Black, officiellement). C’est dommage que nous manquions de plaisir, mais la version noire a une sorte d’ambiance élégante et faussement haut de gamme qui ne me dérange pas du tout – bien qu’elle montre plus d’huile pour les mains que les couleurs plus claires, ce qui est une déception.

La bosse de l’appareil photo est moulée dans le même morceau de plastique que la plaque arrière, un look cool qui ne serait pas aussi possible si le téléphone était en verre. Le long des bords, le cadre est recouvert de plastique brillant et miroir. Ça a l’air bien, mais tant que c’est en plastique, j’aurais préféré que ce soit la même finition que l’arrière du téléphone.

À l’avant, il y a un panneau OLED 1080p de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Tout y est mieux que ce que j’espérais. Les couleurs et les angles de vision sont excellents, et 120 Hz est tout à fait inattendu dans un téléphone grand public à 500 $. Le lecteur d’empreintes digitales optique sous l’écran, en revanche, est plutôt bon marché. C’est relativement précis, mais il faut juste un peu trop de temps pour travailler pour se sentir fluide.

Grand écran, scanner d’empreintes digitales médiocre.

Pas de surprises dans la boîte : vous obtenez le téléphone, la documentation normale, une brique d’alimentation de 15 watts et un câble USB-C-à-USB-A.

Logiciel, performances et autonomie de la batterie

Le Galaxy A52 exécute One UI 3.1 sur Android 11, et je dois dire que j’ai appris à aimer le logiciel de Samsung. Beaucoup de ses applications sont encore nulles – les publicités et tout – mais bon, vous n’êtes pas obligé de les utiliser si vous ne le souhaitez pas. Les éléments inévitables comme la navigation et les menus sont faciles à utiliser et inoffensifs à regarder, même selon mes normes pointilleuses. Des fonctionnalités supplémentaires telles que les menus du panneau Edge, bien que pas nécessairement mon truc, sont là si vous les voulez et faciles à ranger si vous ne le faites pas. Samsung s’est également engagé à mettre à jour trois versions du système d’exploitation et quatre ans de correctifs de sécurité pour l’A52, qui est le meilleur support logiciel que vous obtiendrez sur à peu près n’importe quel téléphone qui n’a pas été fabriqué par Apple.

Les performances sont également plus que suffisantes. Fonctionnant sur un chipset Snapdragon 750G compatible (5G) et six Go de RAM, l’A52 n’est pas aussi rapide qu’un téléphone Snapdragon 888, mais ce n’est pas non plus frustrant à utiliser. Il gérera toutes les tâches normales sur smartphone que vous lui lancez sans vous plaindre, mais ne vous attendez pas à éditer en douceur une énorme feuille de calcul tout en jouant à un jeu 3D éprouvant.

La durée de vie de la batterie est également solide. Je n’ai jamais été très scientifique en gardant un œil sur la durée de vie, mais avec une utilisation décontractée, j’ai facilement parcouru l’A52 jusqu’au deuxième jour avec l’affichage réglé sur 120 Hz – si vous le rappeliez à 60, évidemment, cela durerait même plus long. Il n’y a pas de charge sans fil, mais la cellule de 4 500 milliampères-heure peut gérer une entrée filaire jusqu’à 25 watts.

Appareils photo

Les caméras de l’A52 sont dans une situation difficile. Ils ne sont pas mauvais, mais je ne peux toujours pas m’empêcher d’être au moins un peu insatisfait.

Avec suffisamment de lumière, les photos du capteur principal sont bonnes – et elles devraient l’être, étant donné qu’il s’agit d’un tireur de 64 mégapixels optiquement stabilisé. La flexibilité d’avoir un objectif large est quelque chose que vous ne pouvez vraiment pas tenir pour acquis dans cette gamme de prix non plus. Mais deux des quatre caméras sont grossières – des capteurs de profondeur et macro de cinq mégapixels – et tous les capteurs semblent avoir du mal avec l’exposition dans des circonstances moins qu’idéales. Je me suis souvent retrouvé avec des clichés nettement plus sombres ou plus clairs que ce à quoi je m’attendais. Les détails peuvent devenir un peu géniaux si vous recadrez également.

La caméra macro, si vous ne pouvez pas deviner, ne vaut pas vraiment la peine d’être utilisée. D’après mon expérience, les résultats ne sont généralement pas meilleurs que le recadrage d’une photo du capteur principal.

Macr-oh non. S’il te plaît, arrête ça, Samsung.

Il semble presque injuste de comparer d’autres téléphones de milieu de gamme au Pixel 4a en ce qui concerne les prouesses d’imagerie, mais Google mange vraiment le déjeuner photo de tout le monde dans l’espace sous-phare (le 4a 5G à 500 $ a même un objectif ultra-large). J’espérais que ce téléphone, qui coûte 150 $ de plus que le modèle de base 4a, de la même entreprise qui a fabriqué jusqu’à présent l’un des meilleurs téléphones avec appareil photo de cette année, aurait juste un peu plus à offrir, mais en l’état, ses appareils photo sont juste bien.

Faut-il l’acheter ?

Sûr. L’A52 coûte 100 $ de plus que l’A51 au lancement. Pour ces cent dollars, vous obtenez une conception révisée, un meilleur processeur, plus de RAM, un affichage plus rapide et une résistance à l’eau IP67 (l’A51 n’avait aucune cote officielle). C’est beaucoup d’amélioration.

Dans la grande tradition de la série A, l’A52 est un autre téléphone Samsung de milieu de gamme compétent dans une longue lignée de téléphones Samsung de milieu de gamme compétents. Mais j’aurais aimé voir quelques ajustements pour atteindre un prix inférieur ou allouer plus de budget aux points les plus faibles de l’A52 – en supprimant les deux modules de caméra inutiles et en remplaçant le panneau 120 Hz par un panneau 90 Hz, par exemple.

Et à 500 $, l’A52 a le Pixel 4a 5G à affronter. Par rapport à ce téléphone, celui-ci a des caméras moins bonnes et un processeur plus lent, mais aussi un meilleur affichage, un stockage extensible, une batterie plus grande, une résistance à l’eau nominale et une prise en charge logicielle plus longue.

À moins que vous ne vouliez vraiment les meilleures photos prises par le 4a 5G, il n’y a rien ici qui me fasse hésiter à recommander le A52. Voulez-vous un bon et gros appareil pour environ 500 dollars ? C’est ça. Mettez-vous KO.

Achetez-le si :

La qualité d’affichage et la longue prise en charge du logiciel sont en tête de liste. Vous voulez juste un gros téléphone décent auquel vous n’aurez pas besoin de penser à nouveau pendant plusieurs années.

Ne l’achetez pas si :

Vous voulez des photos de premier plan. Considérez le Pixel 4a 5G. Vous pouvez économiser plus longtemps. Le S20 FE est constamment en vente et le Galaxy S21 a été aussi bon marché que 650 $

Où acheter le Galaxy A52 :

Impressions à long terme

Le temps supplémentaire passé avec le Galaxy A52 n’a fait que renforcer mes premières réflexions : j’aime vraiment ce téléphone.

La qualité de fabrication est excellente pour un appareil tout en plastique ; il ne fléchit pas et ne craque pas, et il a un bon poids. Je suis également de plus en plus attaché à la couleur noire mate furtive, et bien que j’envie les pastels amusants que le reste du monde a eu, je vais m’en occuper sur n’importe quelle finition brillante, haut la main.

L’écran, un OLED 120 Hz, est exceptionnel pour un téléphone de milieu de gamme, et le Snapdragon 750G ici est sans équivoque assez bon pour ce que la plupart des gens font quotidiennement avec leur téléphone. Je souhaite juste qu’il ait huit Go de RAM – six se sentent avares, et j’imagine que cette déficience sera très tangible au moment où l’A52 atteindra la fin de sa durée de vie logicielle à la mi-2025.

Mes plaintes initiales sont toujours d’actualité. Les performances de l’appareil photo sont juste suffisantes pour ce prix, et il existe des téléphones moins chers de concurrents comme Google qui prennent des photos dans une toute autre ligue. Et même si j’aime la qualité de construction ici, l’A52 tombe à plat sur d’autres points de qualité de vie, comme le capteur d’empreintes digitales lent et l’haptique absolument atroce (j’ai désactivé les vibrations partout où je peux).

Dans l’ensemble, il s’agit toujours d’un très bon appareil de milieu de gamme – et il restera sûr à utiliser pendant encore trois ans et changera grâce à la politique de mise à jour de pointe de Samsung. À 500 $, son prix n’est pas aussi agressif que celui de l’A51 à 400 $ de l’année dernière, mais il est également matériellement meilleur que ce téléphone ne l’était à bien des égards. Et bon, si c’est trop cher, il y a toujours l’A42.