Examen AirTag: un outil de suivi des objets facile à utiliser, alimenté par un réseau d’un milliard d’utilisateurs d’iPhone

Après des années de rumeurs et de fuites, l’Apple AirTag est enfin disponible à l’achat. J’ai reçu le mien le jour du lancement la semaine dernière, ainsi qu’un Belkin Secure Holder pour l’attacher à mes clés.

Le vrai test de tout tracker Bluetooth est lorsque vous perdez réellement l’élément auquel ils sont attachés, et jusqu’à présent, je n’ai pas perdu mes clés susmentionnées. Cependant, après quelques jours de tests artificiels, je suis généralement très satisfait de l’AirTag et je les recommanderais facilement. L’étendue du réseau Find My sera difficile à battre pour toute autre entreprise…

La concurrence la plus proche d’Apple dans cet espace est évidemment Tile, qui propose des trackers de toutes sortes de formes et de tailles. Pour Apple, l’AirTag est un accessoire additif à l’écosystème plutôt qu’à l’ensemble de leur activité. Vous ne vous attendez pas à ce qu’Apple lance soudainement une gamme d’AirTags. Ils ont un design, une forme. Un simple cercle crée une esthétique pure et belle. Plus que tout autre produit Apple, vous ne pouvez pas vraiment utiliser un AirTag seul.

Au nom de l’aspect pratique, l’AirTag serait un meilleur produit s’il était plus en forme de larme qu’un cercle strict afin de pouvoir accueillir un trou pour le fixer à des objets. Mais ils ne l’ont pas fait et ils comptent sur les clients qui achètent également une sorte de boîtier ou d’accessoire de support pour rendre l’AirTag utile. Cyniquement, c’est également ainsi qu’Apple prévoit de tirer le meilleur parti de son argent.

Le prix de l’AirTag est agressif à 29 $, empiétant beaucoup sur le territoire de prix de Tile, mais les boucles et les accessoires de porte-clés de marque Apple coûtent le même sinon plus que l’étiquette elle-même. C’est là qu’Apple obtient une marge bénéficiaire pure. Je ne me soucie pas vraiment de la mode en ce qui concerne mon porte-clés, je viens d’acheter le Belkin Secure Holder et j’ai payé 13 $ encore exorbitant pour deux morceaux de plastique et j’ai été assez heureux.

(Je n’ai jamais été enclin à faire graver mes appareils Apple, mais je regrette de ne pas avoir choisi de le faire pour l’AirTag. C’est juste un peu trop clair sinon. Si j’en achetais un autre, j’aurais mes initiales dessus. )

Démarrer avec l’AirTag est extrêmement simple. Vous le déballez, retirez l’onglet et il affiche instantanément la carte de configuration sur votre iPhone à proximité. Donnez un nom à la balise et vous avez pratiquement terminé. Alors quoi?

La partie paradoxale de l’expérience AirTag est vraiment la suivante: vous ne savez pas à quel point vous la valorisez jusqu’à ce que vous perdiez quelque chose et en ayez réellement besoin. Ce n’est qu’alors que vous êtes vraiment reconnaissant d’en avoir un. Je suppose que ça pique vraiment si vous perdez quelque chose qui a un AirTag attaché et que vous ne pouvez toujours pas le trouver.

Au lieu de réellement égarer mes biens, j’ai bien sûr effectué des tests de cache-cache artificiels sur lesquels le reste de cet examen est basé. En utilisation, le haut-parleur est plus fort que ce à quoi je m’attendais pour quelque chose d’aussi petit. Même recouvert d’oreillers ou de coussins de canapé, vous pouvez toujours entendre les pings. Le haut-parleur vous aidera certainement à localiser votre objet perdu.

La fonction AirTag ultra-puissante est la recherche de précision, qui promet de tirer parti de la puce U1 introduite avec l’iPhone 11 pour fournir une navigation visuelle vers l’étiquette, à proximité. L’interface utilisateur elle-même est très jolie avec des tourbillons de cercles amorphes formant des flèches directionnelles à l’écran accompagnées d’un son et d’un retour haptique satisfaisants. C’est une bonne idée.

En pratique, j’ai trouvé la fonctionnalité insatisfaisante. Le point crucial est que le rayon «proche» est très court. Le signal de la puce U1 n’est pas si grand et il ne semble pas très bien pénétrer les murs. «Signal faible» est une partie très courante de l’expérience de recherche de précision. Si vous égarez vos clés dans votre maison, l’expérience de recherche de précision ne s’activera que lorsque vous serez dans la même pièce que l’objet. Avant ce point, vous marchez essentiellement à l’aveugle d’une pièce à l’autre en attendant que l’interface s’allume.

Il est également imparfait lorsque vous recevez un signal. Lorsque j’ai testé la fonctionnalité dans un couloir, la flèche pointait vers une pièce, alors que l’étiquette était en fait dans la pièce voisine. Lorsque vous arrivez à environ trois pieds, l’interface utilisateur signale souvent que l’élément est simplement «à proximité», sans contexte directionnel. Cela signifie que sur de courtes distances, il n’est pas non plus très utile de préciser où se trouve l’étiquette. J’ai échoué à un test de cache-cache parce que le téléphone m’a indiqué que l’objet était juste là, dans le coin de la pièce dans laquelle je me trouvais, mais en réalité, il était de l’autre côté du mur.

Chaque fois que j’ai essayé Precision Finding à ce jour, j’aurais trouvé mon article plus rapidement en disant simplement à l’AirTag de faire son bruit d’alerte et de le localiser à l’oreille. Si le futur matériel pouvait étendre la gamme de la puce U1 de deux ou trois fois, Precision Finding passerait d’un gadget amusant à quelque chose de pratiquement utile. Cela peut nécessiter une nouvelle génération d’AirTag, de nouveaux iPhones avec des radios UWB plus grandes, ou les deux.

La recherche de précision ne mine cependant pas l’attrait de l’AirTag. Je pense tout le contraire. À 29 $ la pop, il est facilement en concurrence pour être le traqueur d’articles de choix pour les utilisateurs d’Apple.

La principale raison en est la force inattaquable du réseau Find My. Comme le réseau Find My est activé par défaut pour tous les appareils iOS, Apple dispose d’un milliard de nœuds puissants d’appareils, tous prêts à écouter un signal AirTag et à signaler son emplacement aux serveurs d’Apple. Si vous laissez votre sac AirTagged dans un parc, il ne faudra pas trop de temps à quelqu’un avec un iPhone pour passer devant et l’allumer.

C’est pourquoi Tile est si inquiète. Le nombre d’appareils qu’Apple utilise activement est plus grand que tout autre fabricant. Tile affirme avoir environ 30 millions d’utilisateurs dans le monde. Il ne peut tout simplement pas rivaliser avec l’échelle d’Apple; la probabilité que l’emplacement d’un AirTag soit signalé est bien plus élevé que celui d’un Tile. Le deck est encore plus en faveur d’Apple lorsque vous considérez que le réseau Find My est un service système et peut fonctionner de manière passive en arrière-plan sur les appareils iOS, à tout moment. En revanche, l’application de Tile doit être «en cours d’exécution» (c’est-à-dire présente dans la barre d’état multitâche) pour réellement contribuer à leur réseau.

Le meilleur espoir de Tile pour atteindre ce niveau de pénétration est que Google lance un équivalent de Find My sur Android et le rende omniprésent dans toutes les marques de téléphones Android, puis laisse Tile participer et accéder librement à ces données. Apple a ouvert Find My à des tiers dans la mesure où les accessoires Find My tiers peuvent bénéficier de l’écosystème Find My. Tile peut créer un outil de suivi compatible avec Find My, mais les termes ne permettent pas à Tile de tirer parti de la base d’utilisateurs Find My pour élargir la portée du réseau Tile.

Une mise en garde à noter est que tous ces systèmes de suivi basés sur Bluetooth fonctionnent mieux pour les éléments stationnaires. Pour les objets en mouvement, le système «fonctionnera» mais il sera moins utile. J’ai trouvé que le réseau Find My met à jour la position AirTags environ une fois toutes les deux minutes, au mieux. Vous ne devez pas vous attendre à obtenir un suivi de localisation en temps réel, sauf si vous êtes à portée de recherche de précision. Cette limitation est probablement l’un des facteurs expliquant pourquoi Apple ne recommande pas d’utiliser un AirTag avec des animaux domestiques. Disons que vous avez essayé d’utiliser l’AirTag comme collier de chien traçable. Avec un décalage de deux minutes, vous allez marcher jusqu’à l’endroit où vous croyez que le chien est… quand vous y serez, le chien aura probablement déménagé ailleurs. Ainsi, l’AirTag résout les cas d’utilisation tels que les portefeuilles abandonnés, les sacs oubliés ou les clés égarées. Si vous souhaitez suivre votre chien, procurez-vous un traqueur de chien dédié doté de son propre GPS intégré.

En ce qui concerne l’AirTag, son plus gros inconvénient est qu’il n’est pas possible de partager vos articles avec d’autres personnes. À partir d’iOS 14.5, seul le propriétaire peut voir l’emplacement de l’AirTag dans Localiser. Cela signifie que vous ne pouvez pas laisser votre partenaire trouver vos clés ou garder une trace de vos bagages ou de tout autre scénario que vous pouvez imaginer. Je voudrais également voir une option pour activer un «lien» plus actif entre l’iPhone et l’AirTag. Pour certains éléments, je souhaite être averti dès que l’AirTag sort de la portée Bluetooth. Cela peut être utile dans un aéroport, par exemple, afin que vous puissiez être informé instantanément si vous avez oublié d’apporter votre bagage à main avec vous. Nous devrons attendre de voir à quel point Apple est agressif en matière d’itération sur les capacités de l’AirTag avec des mises à jour logicielles.

Dans l’ensemble, l’AirTag reçoit une forte recommandation de ma part. C’est super simple à configurer et à intégrer à une application que vous utilisez déjà pour trouver toutes vos affaires Apple, soutenue par un réseau d’un milliard d’utilisateurs d’iPhone sans méfiance prêts à vous aider à trouver vos affaires. De plus, à seulement 29 $ pour un ou 25 $ chacun dans le cadre d’un pack de quatre, son prix est en ligne avec celui des autres marques. Essayez simplement de ne pas dépenser trop cher sur les accessoires.

