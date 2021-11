Examen Aqara Hub E1: Un excellent point d’entrée pour HomeKit

Chaque fois que je parle à quelqu’un de la technologie de la maison intelligente, la raison pour laquelle ils optent généralement pour un système basé sur Alexa ou Google Assistant est le prix. Bien que la plupart des gens que je connais soient heureux de faire des folies sur le meilleur iPhone ou iPad, ce qui les éloigne de l’écosystème HomeKit est généralement le coût d’entrée élevé.

Si vous êtes dans le train HomeKit depuis un certain temps, vous saurez qu’il est vrai que les meilleurs appareils HomeKit coûtent généralement plus cher, surtout lorsque vous tenez compte des hubs spécifiques au fabricant que vous devez également vous procurer.

C’est ce que le fabricant d’accessoires HomeKit en plein essor Aqara a entrepris de résoudre avec sa gamme d’appareils abordables – encore plus avec son dernier hub pour les connecter: l’Aqara Hub E1. Avec un design peu encombrant et un prix économique, c’est probablement le meilleur point d’entrée vers HomeKit pour de nombreuses personnes.

Avis sur Aqara Hub E1 :

Centre d’Aqara E1

En bout de ligne : Si vous commencez avec HomeKit ou si vous souhaitez un moyen abordable d’ajouter plus de capteurs dans votre maison, il est parfaitement logique d’utiliser le Hub E1 pour accéder à l’écosystème Aqara. Sa conception compacte et pivotante lui permet de gagner de la place et son prix vous permet d’économiser de l’argent.

Le bon

Abordable Conception compacte et peu encombrante Connectivité fiable Prend en charge jusqu’à 128 appareils Capacité d’extension Wi-Fi

Le mauvais

Pas de haut-parleur Peut bloquer le deuxième port/prise USB Pas d’Ethernet Pas d’USB-C

Aqara Hub E1 : Prix et disponibilité

Source : Aqara

Le Hub E1 d’Aqara est son hub le plus abordable à ce jour, au prix de seulement 30 $. Sur le marché des appareils de pont HomeKit, c’est une excellente proposition de valeur et l’un des principaux avantages de ce produit que je mentionnerai plus tard dans cette revue.

Il est disponible à l’achat aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en France, Amazon étant le meilleur endroit pour en acheter un dans ces régions.

Aqara Hub E1 : ce qui est bien

Source : Adam Oram / iMore

Lors de l’examen d’appareils HomeKit individuels tels que des caméras, des capteurs, des commutateurs ou des lumières, il y a beaucoup plus à dire concernant les fonctionnalités, les fonctionnalités et les performances, mais l’examen d’un hub HomeKit est légèrement différent.

Le concentrateur ou le périphérique de pont est généralement un périphérique de type « définissez-le et oubliez-le » que vous branchez une fois et auquel vous ne pensez pas vraiment jusqu’à ce qu’il soit temps de coupler plus d’accessoires. C’est probablement une mauvaise chose si vous avez beaucoup de réflexions sur votre hub. Idéalement, si le hub fonctionne bien, vous penserez à peine à tout cela, et c’est à travers cet objectif que je passe en revue l’Aqara Hub E1.

Ce n’est pas beaucoup plus gros qu’une clé USB.

Comparé à d’autres hubs Aqara, comme l’Aqara Hub M2, l’Aqara Camera Hub G2H et l’Aqara Hub M1S, le Hub E1 est une offre plus basique avec des fonctionnalités supplémentaires comme les blasters IR, les caméras et les veilleuses pour ne laisser que l’essentiel.

En termes de conception physique, il est beaucoup plus petit que ces autres hubs – pas beaucoup plus grand que votre clé USB moyenne – et il se connecte directement à l’alimentation via un connecteur USB-A intégré. Sa conception compacte signifie qu’il prend le moins de place possible et n’occupe qu’un port USB que de nombreuses prises et multiprises sont équipés de nos jours, vous pourrez donc facilement trouver de l’espace pour lui.

Mieux encore, ce connecteur USB est situé sur une charnière pivotante, vous pouvez donc incliner le hub pour qu’il s’adapte à divers endroits, que ce soit derrière un canapé ou à l’intérieur de votre armoire de hub de maison intelligente (nous en avons tous un, n’est-ce pas ?).

Source : Adam Oram / iMore

Étant plus petit et plus basique dans son ensemble de fonctionnalités, son prix est également beaucoup plus abordable. À seulement 30 $, c’est la moitié du prix des autres hubs d’Aqara, ce qui en fait le meilleur point d’entrée pour ceux qui découvrent Aqara ou HomeKit en général. Le Hub E1 rend l’ensemble de l’écosystème d’Aqara beaucoup plus attractif (et il était déjà peu coûteux).

Bien que l’Aqara Hub E1 n’ait pas la caméra intégrée, la veilleuse, le blaster IR ou la sirène de ses autres homologues du hub, il prend toujours en charge jusqu’à 128 appareils Aqara, comme ces modèles plus chers. Cependant, certains doivent encore être des appareils « répéteurs » qui sont toujours alimentés comme une prise intelligente ou un interrupteur d’éclairage filaire.

Je n’ai qu’une poignée d’appareils Aqara, mais je les ai tous déplacés de mon Aqara Hub M2 vers le Hub E1 pour tester en profondeur le nouveau hub. Une fois jumelé, je n’ai pas remarqué de changement significatif de fiabilité ou de vitesse malgré le fait que le Hub E1 ne dispose pas d’Ethernet. Il se connecte toujours aux accessoires d’Aqara via Zigbee 3.0, alors ce n’est peut-être pas si surprenant.

Les appareils Aqara fonctionnent de manière fiable et ne coûtent pas une fortune – d’énormes avantages dans l’espace HomeKit.

Une fois configuré, le Hub E1 s’affiche dans l’application Accueil en tant que système de sécurité avec les paramètres par défaut Désactivé, Chez moi, Absent et Nuit. Ceux-ci peuvent être utilisés dans les scènes et les automatisations de l’application Home en tant que système de sécurité de bricolage, bien que le Hub E1 n’ait pas de haut-parleur, il ne peut donc pas être utilisé comme sirène.

Une caractéristique du Hub E1 par rapport aux alternatives est la possibilité de fonctionner comme un répéteur Wi-Fi 2,4 GHz. Ceci est facile à configurer dans l’application Aqara bien qu’elle ne prenne en charge que deux appareils connectés, elle peut donc être d’une utilité limitée, sauf si vous avez quelques appareils qui sont juste hors de portée de votre routeur principal.

Nous avons couvert de nombreux produits Aqara ici chez iMore, et la société semble toujours mettre de nouveaux appareils sur le marché. Ses produits ne sont pas les plus flashy ou les plus avancés, mais ils fonctionnent généralement de manière fiable et ne coûtent pas une fortune, ce qui est un énorme avantage en ce qui concerne HomeKit.

Aqara Hub E1 : ce qui ne va pas

Source : iMore

Lors de la première configuration de l’Aqara Hub E1, je n’ai pas pu ajouter l’appareil via l’application Aqara car le Hub E1 n’apparaissait pas dans la liste des accessoires pris en charge. Au lieu de cela, j’ai dû le configurer dans l’application Home à l’aide du code QR, après quoi il est apparu dans l’application Aqara pour gérer ses paramètres. Cela a bien fonctionné au-delà de cela, mais une bizarrerie étrange à noter pour ceux qui pourraient rencontrer le même problème.

Bien que je sois un grand fan de la connexion USB directe, en particulier avec cette charnière pivotante, l’Aqara Hub E1 est plus large que votre câble USB moyen, il peut donc bloquer les ports ou les prises adjacents en fonction de votre configuration. C’est un inconvénient mineur, et il peut être facilement rectifié en le connectant à une prise murale USB à la place, mais cela vaut la peine d’être pris en compte lorsque l’on réfléchit à sa place dans votre maison.

Source : Adam Oram / iMore

En ce qui concerne l’USB, j’aurais préféré que le Hub E1 utilise l’USB-C (ou au moins inclue un adaptateur). Au fur et à mesure que je déplace tout dans ma vie vers l’USB-C, cet appareil sera bloqué dans le passé USB-A. Cependant, la plupart des gens ne s’en soucieront probablement pas.

Mon principal problème avec l’Aqara Hub E1, c’est son manque de haut-parleur. Bien que celui du Hub M2 que j’ai examiné précédemment soit assez dérisoire pour une utilisation comme sonnette ou alarme, il est utile lors de l’appairage d’appareils car il confirme que le processus s’est déroulé avec succès. Sur le Hub E1, vous devez vous fier à la LED clignotante pour faire ce travail qui est moins évident.

Aqara Hub E1 : Compétition

Source : Adam Oram / iMore

Les hubs spécifiques au fabricant ne concurrencent vraiment que les autres hubs de la même marque, donc le Hub E1 d’Aqara se heurte aux Hub M2, Hub M1S et Camera Hub G2H compatibles HomeKit. Cela étant dit, Aqara a fait un excellent travail pour différencier ses produits.

Si un blaster IR vous est utile, optez pour le M2. Si vous voulez une sirène puissante ou une veilleuse, le M1S est fait pour vous. Vous voulez un hub qui se double d’une caméra de sécurité ? Obtenez le G2H. Là où le Hub E1 se démarque, c’est sur le prix. Si vous voulez le point d’entrée le plus abordable dans l’écosystème d’Aqara, c’est le choix évident si vous pouvez renoncer aux cloches et aux sifflets des autres hubs pour économiser de l’argent.

Aqara Hub E1 : Faut-il l’acheter ?

Source : Adam Oram / iMore

Vous devriez l’acheter si…

Vous débutez avec les appareils HomeKit et Aqara Vous voulez le hub Aqara qui prend le moins de place possible Vous n’avez pas besoin de fonction sirène ou veilleuse

Vous ne devriez pas l’acheter si…

Vous n’êtes pas intéressé par la gamme d’appareils HomeKit d’Aqara Vous avez déjà configuré un autre hub Aqara Vous avez besoin d’un hub qui peut servir de sirène d’alarme

Ceux qui commencent tout juste avec HomeKit ne peuvent pas se tromper avec la gamme de produits bon marché d’Aqara. Ses hubs sont déjà assez abordables, mais le Hub E1 prend des prix encore plus bas, rendant l’offre d’Aqara encore plus attrayante.

4,5 sur 5

Si vous voulez le hub Aqara le plus abordable, le Hubs E1 est le meilleur choix, même s’il ne vaut certainement pas la peine de passer à si vous avez déjà configuré un hub Aqara. Si vous voulez ou avez besoin des fonctionnalités plus sophistiquées des autres hubs d’Aqara ou si une connexion USB directe ne fonctionne pas pour vous, alors recherchez les hubs Aqara alternatifs pour répondre à vos besoins.

Centre d’Aqara E1

En bout de ligne : Ceux qui découvrent HomeKit ou l’écosystème Aqara ont peu de raisons de ne pas considérer le Hub E1. Il est aussi puissant que les autres hubs d’Aqara, à l’exception de quelques fonctionnalités de niche, tout en coûtant moins cher et en vous permettant toujours de bénéficier de la gamme de commutateurs et de capteurs abordables d’Aqara.

