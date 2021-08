Examen Beats Studio Buds: la branche d’olivier Android d’Apple

Apple a racheté Beats en 2014 et a progressivement poussé la célèbre marque plus loin dans l’écosystème iOS. Au moins jusqu’à l’arrivée des Beats Studio Buds. Ces derniers vrais écouteurs sans fil de la marque Beats abandonnent les puissantes puces Apple W1 et H1 pour un attrait universel et une petite branche d’olivier vers le marché Android. Est-ce suffisant pour tenter les utilisateurs de Galaxy et Pixel ? Découvrez-le dans notre revue Beats Studio Buds.

Ce Avis sur Beats Studio Buds vient des experts audio de notre site sœur SoundGuys. Découvrez leur vision approfondie des Beats Studio Buds.

Qui devrait acheter les Beats Studio Buds ?

Propriétaires d’Android peut enfin apprécier Beats avec une prise en charge complète des fonctionnalités intelligentes et un couplage rapide.

Étudiants peut emporter les Beats Studio Buds à peu près n’importe où. Ils sont petits, raisonnablement abordables et se chargent rapidement.

Les accros du fitness apprécieront l’étui portable et l’indice IPX4 pour la résistance à la transpiration.

Voir également: Guide d’achat des écouteurs

Comment est-ce d’utiliser les Studio Buds ?

Chase Bernath / Autorité Android

Les Beats Studio Buds ont mis leur mantra directement sur l’emballage – un son de qualité commence par un ajustement approprié. Vous trouverez trois jeux d’embouts en silicone à l’intérieur, il ne devrait donc pas être trop difficile de trouver votre correspondance. Nous saluons souvent les écouteurs légers, et ces mauvais garçons ne pèsent que 5 g et dépassent à peine de vos oreilles. Ils doivent rester bien en place et vous pourriez oublier qu’ils sont là lors de votre prochain entraînement.

Les deux écouteurs disposent d’un bouton cliquable pour contrôler la lecture. C’est plus fiable que les commandes tactiles que vous trouvez sur la plupart des vrais écouteurs sans fil, mais cela se fait au détriment des commandes de volume intégrées. Vous ne trouverez pas non plus de détection automatique des oreilles, donc vos morceaux continueront même si un écouteur venait à tomber. Du côté positif, il est facile de passer du mode ANC au mode transparence directement depuis les écouteurs ou dans l’application de votre système d’exploitation. Si vous avez un téléphone Android, cela signifie l’application Beats, tandis que les utilisateurs d’Apple peuvent accéder aux paramètres.

En savoir plus sur Beats : Avis sur Beats PowerBeats Pro

Apple marche toujours dans la gamme USB-C et Lightning avec ses différents produits, et les Beats Studio Buds tombent vers le premier. Ils s’adressent à un public plus large, il est donc logique de choisir l’option de recharge la plus accessible. Malheureusement, le boîtier de charge ne prend pas en charge la charge sans fil.

Dans quelle mesure fonctionnent-ils avec Android ?

Pour une fois, Apple n’évite pas Android avec un produit Beats. En fait, il inclut même les téléphones Android dans son contenu marketing pour les Beats Studio Buds.

Vous aurez besoin de l’application Beats pour toutes les fonctionnalités, mais c’est courant sur les écouteurs sans fil de nos jours. Il vous permet de gérer vos modes d’écoute, de bricoler des commandes et même de nommer vos écouteurs. L’application Beats peut vous aider à connecter vos écouteurs à votre téléphone si vous rencontrez des problèmes. Cependant, il n’y a pas grand-chose à faire dans l’application Beats après votre première expérience de configuration.

Voir également: Mises à jour des écouteurs limitées à certains téléphones – une décision bon marché des fabricants de smartphones

Comment associer les Beats Studio Buds à un téléphone Android ?

Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le bouton d’appairage de l’étui de chargement Beats Studio Buds pour commencer le processus d’appairage. Une fois que vous l’avez fait, vous devriez voir une notification s’afficher sur votre téléphone, un peu comme la carte de couplage iOS. Vous pouvez vérifier les informations sur la batterie et utiliser le suivi de localisation à partir de vos paramètres Bluetooth lorsque vous vous connectez.

Les Studio Buds fonctionnent-ils mieux avec les téléphones Apple ?

Chase Bernath / Autorité Android

Mis à part les puces H1 et W1, les Beats Studio Buds s’associent presque instantanément avec une gamme complète d’appareils Apple. Assurez-vous simplement que Bluetooth est activé et ouvrez le boîtier de chargement. Une fois que vous avez cliqué sur la carte contextuelle, vous êtes prêt à basculer.

Apple ne propose pas d’application Beats pour iOS, vous gérerez donc toutes vos préférences à partir de l’application Paramètres. Appuyez sur la petite icône « i » à côté du nom de vos Studio Buds et vous verrez vos options. Vous pouvez désormais gérer les modes de suppression active du bruit (ANC), régler les commandes des boutons et renommer vos écouteurs.

Il y a quelques inconvénients pour les utilisateurs d’iOS par rapport aux écouteurs H1 d’Apple.

Le plus gros inconvénient de la puce H1 absente est que les Beats Studio Buds ne se synchronisent pas automatiquement sur vos appareils iCloud pour une commutation rapide. Vous ne pourrez pas basculer entre votre téléphone et votre ordinateur de manière transparente, et il n’y a aucun capteur Spatial Audio à trouver. N’ayez crainte, amoureux de Siri, car vous pouvez toujours accéder à votre assistant préféré par la voix seule lorsqu’il est associé à un appareil Apple.

Les Beats Studio Buds restent-ils facilement connectés ?

Les Beats Studio Buds n’ont aucun problème à rester connectés aux appareils Android ou iOS. Ils utilisent Bluetooth 5.2 et prennent en charge les codecs Bluetooth AAC et SBC. AAC est le partenaire naturel des appareils Apple, vous pouvez donc le désactiver lorsqu’il est associé à un appareil Android ; Les performances d’AAC varient considérablement d’un système d’exploitation Android à l’autre en fonction du combiné couplé. Malheureusement, il n’y a pas de support pour les codecs aptX ou LDAC de meilleure qualité sur ces écouteurs.

Apprendre encore plus: Codecs Bluetooth 101

Comment se passe la suppression du bruit ?

Si vous devez absolument disposer d’une suppression du bruit de premier ordre, vous voudrez chercher ailleurs. La suppression du bruit sur les Beats Studio Buds est au mieux médiocre. Alors que les embouts en silicone aident à gérer les sons à haute fréquence, l’ANC a du mal à lutter contre les bruits ambiants lorsqu’il est activé.

De nombreux sons ambiants que vous entendez tous les jours – pensez aux bruits d’avion ou à la climatisation – résident en dessous d’environ 1 000 Hz. Avec l’ANC engagé, les Beats Studio Buds réduisent ces sons d’environ 25 %. Même si cela semble être un nombre solide, il est en fait bien en deçà des meilleurs concurrents.

La suppression du bruit sur les Beats Studio Buds est au mieux médiocre.

Les Beats Studio Buds obtiennent un certain crédit pour avoir battu les Apple AirPods Pro à la fois sur l’annulation passive et active, mais cela ne veut pas dire grand-chose. Cependant, cela aide à lutter contre le masquage auditif afin que votre musique sonne correctement dans la plupart des situations. Le réglage passif et actif devrait cependant contribuer à la santé à long terme de vos oreilles, car il peut vous rendre moins susceptible de monter le volume.

Est-ce que ces Beats Studio Buds sonnent bien ?

Beats était autrefois connu pour son profil intense et riche en basses. Nous sommes heureux d’annoncer que ces jours sont derrière elle. Les Beats Studio Buds offrent une réponse conviviale (cyan) qui colle étroitement à la courbe standard SoundGuys (rose). Tout cela pour dire que la plupart des gens seront satisfaits de leur lecture dans tous les genres.

Il y a une baisse notable dans les fréquences moyennes, ce qui rend les fréquences basses et aiguës relativement fortes. La partie importante est que le problème flagrant de masquage auditif des rythmes plus anciens appartient au passé. A bientôt, amplification des basses intense, vous ne nous manquerez pas vraiment.

Voir également: Les meilleures alternatives aux AirPods

La plupart des fréquences vocales se situent entre 100 Hz et 400 Hz, soit environ 5 à 10 dB d’atténuation sur les Beats Studio Buds. Le profil sonore signifie que les voix de certaines chansons comme « good 4 u » d’Olivia Rodrigo sonnent nettement plus silencieuses que sur certaines options de studio. Les sons à haute fréquence ont tendance à briller, car les cymbales du classique « Septembre » de la Terre, du Vent et du Feu sont faciles à identifier.

Quelle est la durée de vie de la batterie?

Chase Bernath / Autorité Android

Beats se vante que les Studio Buds contiennent cinq heures de jus avec la suppression active du bruit activée et huit heures sans. Nous avons constaté que notre test continu de 75 dB avec ANC activé a donné quatre heures et 24 minutes dans l’écouteur droit et quatre heures et 41 minutes dans l’écouteur gauche. C’est inférieur à la moyenne pour les écouteurs vraiment sans fil, bien qu’il soit proche de l’affirmation de Beats et correspond à d’autres produits Apple et Beats.

Nous avons réalisé deux charges supplémentaires avec le boîtier de charge, et Fast Fuel a ajouté 60 minutes de jus après seulement cinq minutes de charge.

Les Beats Studio Buds sont-ils bons pour les appels téléphoniques ?

Les Beats Studio Buds s’appuient sur des microphones à double faisceau pour fournir une qualité audio adéquate. Personne n’a signalé de problèmes pour entendre ma voix pendant les appels, même en marchant dans des rues animées.

Vous pouvez écouter les microphones Beats Studio Buds ici.

Test des Beats Studio Buds : le verdict

Chase Bernath / Autorité Android

À 149 $ aux États-Unis, les Beats Studio Buds sont une entrée solide dans la véritable course des écouteurs sans fil. Lorsque le prix commence à chuter avec les soldes et les remises, vous pouvez vous attendre à ce que Studio Buds se hisse au sommet de la liste de nombreux acheteurs.

Il y a beaucoup à apprécier à leur sujet, donc les remords de l’acheteur sont peu probables. De la résistance à la transpiration à la suppression active du bruit, Beats semble avoir couvert toutes ses bases. Le poids plume et l’emballage convivial ne sont que la cerise sur le gâteau à ce prix.

Voir également: Les meilleurs véritables écouteurs sans fil à réduction de bruit

Cela dit, il y a des inconvénients du côté Apple et Android. Les Beats Studio Buds fonctionnent avec les deux systèmes d’exploitation, bien qu’ils ne s’engagent pas complètement dans l’un ou l’autre. En conséquence, il est difficile d’exceller dans un sens ou dans l’autre.

Si vous pensez que le prix est juste et que vous aimez la marque Beats, achetez-le. Ce ne sont pas les meilleurs véritables écouteurs sans fil au monde, mais ils offrent un excellent rapport qualité-prix par rapport aux autres options Apple et Beats.

Beats Studio Buds

Les derniers vrais écouteurs sans fil de Beats offrent de nombreux avantages aux utilisateurs d’Android, ainsi qu’un ajustement parfait, un bon son et une suppression active du bruit.

Existe-t-il de bonnes alternatives ?

Il existe toujours d’excellentes alternatives dans la recherche des meilleurs écouteurs. Dans ce cas, il s’agit de savoir si vous préférez iOS ou Android. Les utilisateurs d’Apple disposant d’un peu d’argent supplémentaire devraient essayer les AirPods Pro. Ils apportent un étui de chargement sans fil, un son exceptionnel et une excellente réduction du bruit à la table. Vous bénéficiez également d’une meilleure intégration Apple et de bien plus de fonctionnalités. Mieux encore, les AirPods Pro sont souvent en vente pour environ 200 $ ou moins.

Côté Android, le Galaxy Buds Plus vaut le détour. Ils se marient mieux avec les appareils Samsung, mais ils offrent près de 12 heures de lecture sur une seule charge et coûtent généralement moins de 100 $.

Si vous êtes un inconditionnel d’Alexa, les Echo Buds de 2e génération sont un choix solide. Les intégrations avec l’application Alexa offrent des tonnes de contrôle sur vos écouteurs et votre maison intelligente pour une flexibilité maximale.