Examen Beats Studio Buds: Un coup de poing impressionnant pour 150 $

Comme annoncé ce matin, la gamme d’écouteurs véritablement sans fil d’Apple s’agrandit aujourd’hui. Les Beats Studio Buds sont disponibles aujourd’hui au prix de 149,99 $, et avec des fonctionnalités telles que la suppression active du bruit et le mode Transparence, ils pourraient bien être la meilleure option pour les acheteurs d’aujourd’hui à la recherche d’une option plus abordable que les AirPods Pro et Powerbeats Pro.

J’utilise Beats Studio Buds depuis deux semaines, et il y a quelques compromis intéressants ici, y compris un mystérieux chipset Beats personnalisé au lieu de la puce W1 ou H1 d’Apple. Rendez-vous ci-dessous pour mes réflexions.

Spécifications des Beats Studio Buds

Disponible en trois couleurs : noir, blanc et rouge Prise en charge « Hey Siri » Résistant à la sueur et à l’eau avec un indice IPX4 Couplage rapide sur iOS et Android Intégration de l’application Find My 5 heures d’autonomie avec ANC ou Transparency activés, 8 heures sans l’un ou l’autre activé . 24 heures de lecture combinée avec l’étui de charge doté d’un port USB-C. Disponible à la commande aujourd’hui pour 149,99 $

Design compact

Les Beats Studio Buds présentent un design léger et compact, qui est l’un des principaux arguments de vente par rapport aux Powerbeats Pro, plus volumineux et plus chers. Le compromis ici, bien sûr, est que les Beats Studio Buds ne comportent pas de crochets d’oreille comme les Powerbeats Pro. Cela signifie que les Beats Studio Buds ne sont peut-être pas aussi sûrs dans votre oreille, mais c’est ce qui leur permet (et leur étui de chargement) d’être si compacts.

Les Beats Studio Buds présentent une conception intra-auriculaire similaire à celle des AirPods Pro, mais sans la tige. L’absence de tige est ce qui différencie les Beats Studio Buds des AirPods Pro en termes de conception, mais des rumeurs suggèrent que les AirPods Pro seront repensés dès l’année prochaine avec un design similaire sans tige.

Si c’était moi, je choisirais la conception compacte et intra-auriculaire des Beats Studio Buds par rapport à la conception plus grande et au crochet d’oreille de Powerbeats Pro. La comparaison la plus appropriée ici sont les AirPods Pro, qui coûtent 100 $ de plus.

En ce qui concerne l’ajustement, les Beats Studio Buds présentent un design intra-auriculaire, encore une fois similaire aux AirPods Pro. Vous avez le choix entre trois tailles d’embouts auriculaires différentes dans la boîte, il y a donc beaucoup de polyvalence lorsqu’il s’agit de trouver l’ajustement parfait.

J’ai testé les Beats Studio Buds dans de nombreux environnements différents : vêtements décontractés à la maison, à la salle de sport, pour les appels téléphoniques et à mon bureau. Dans la pratique, j’ai trouvé les Beats Studio Buds à la fois confortables et polyvalents. Tout aussi important, ils restent également dans mes oreilles même lorsque je fais de l’exercice et que je suis actif. La conception sans tige semble les rendre plus sûrs que les AirPods Pro même.

Il s’agit d’une différence notable par rapport aux AirPod, qui utilisent un design « universel » unique sans embouts personnalisables. Les AirPod reposent simplement dans vos oreilles, ce que certaines personnes trouvent plus confortable. D’après mon expérience, cependant, la conception universelle des AirPod signifie que les écouteurs ne sont pas aussi sécurisés dans mes oreilles.

Enfin, les Beats Studio Buds sont disponibles en trois couleurs différentes : rouge, noir et blanc. C’est bien que Beats soit là pour servir le marché des personnes qui veulent des écouteurs vraiment sans fil dans des couleurs autres que le blanc, contrairement aux AirPods et AirPods Pro.

Commandes tactiles

Le problème avec une conception sans tige pourrait être le manque de contrôles physiques, mais ce n’est pas le cas avec les Studio Buds. Beats a trouvé un moyen astucieux de transformer le dessus de chaque tête en boutons physiques pour le contrôle de la lecture. Voici les détails sur la façon dont cela fonctionne :

Appuyez une fois pour lire, mettre en pause ou répondre à un appel téléphonique Appuyez deux fois pour avancer Appuyez trois fois pour revenir en arrière Appuyez longuement pour basculer entre ANC activé (par défaut), mode transparence et ANC désactivé

Un avantage intéressant est que vous pouvez personnaliser le contrôle du déclencheur « appuyer et maintenir » pour activer également Siri. Par exemple, une pression prolongée sur l’écouteur droit peut basculer entre le mode ANC et le mode Transparence, tandis qu’une pression prolongée sur l’écouteur gauche peut activer Siri. Mais encore une fois, il existe également un support pour “Hey Siri”, donc les contrôles physiques pour accéder à l’assistant vocal ne sont pas nécessairement nécessaires.

S’il y a un inconvénient à cette conception, c’est qu’il est assez facile de déclencher accidentellement l’une des commandes lorsque vous ajustez l’ajustement d’un écouteur dans votre oreille. Par exemple, si l’un des écouteurs glisse hors de votre oreille, il y a de fortes chances que vous activiez accidentellement la commande de pause/lecture lors du réglage de l’ajustement.

Beats aurait pu choisir une conception capacitive pour les Beats Studio Buds, ou se passer de contrôles physiques d’aucune sorte. Cela aurait été compréhensible, bien que décevant, étant donné la conception sans tige. Heureusement, il y a des commandes tactiles à la place.

Charge et autonomie de la batterie

Les Beats Studio Buds offrent 5 heures d’autonomie avec le mode ANC ou Transparence activé, ou huit heures sans l’un ou l’autre activé. Combiné avec l’étui de charge, vous obtenez 24 heures de lecture. Notamment, le boîtier de chargement lui-même dispose d’un port USB-C, ce qui est une belle touche par rapport aux ports Lightning qu’Apple utilise sur les AirPods, AirPods Pro et Powerbeats Pro.

L’inconvénient ici, cependant, est que le boîtier Beats Studio Buds ne dispose d’aucune sorte de charge sans fil. Vous pouvez simplement déposer des AirPods ou des AirPods Pro sur un chargeur sans fil pour une alimentation rapide, mais ce n’est pas le cas avec les Beats Studio Buds. Ils disposent cependant de la technologie Fast Charge pour ajouter une heure de lecture en seulement cinq minutes lorsque la batterie est faible.

Lors de mes tests, les Beats Studio Buds semblent être à la hauteur des affirmations en ce qui concerne la durée de vie de la batterie. Les utiliser pour les appels téléphoniques épuisera la batterie plus rapidement que simplement écouter de la musique, mais c’est normal puisque vous utilisez activement le microphone. Si la durée de vie de la batterie est un problème lorsque vous êtes au téléphone, je vous recommande d’utiliser un bourgeon à la fois et de laisser l’autre dans l’étui de chargement.

Une bizarrerie est qu’il est assez difficile de comprendre comment replacer les têtes elles-mêmes dans le boîtier de charge. Le secret ici est que les Beats Studio Buds sont en fait à l’envers, mais même après deux semaines, il me faut encore quelques essais pour bien faire les choses.

Intégration profonde avec iOS… en quelque sorte

Comme tous les produits Beats de nos jours, les Beats Studio Buds offrent une intégration profonde avec l’iPhone, l’iPad, l’Apple Watch et le Mac. Ils s’associent à vos appareils via la même interface de style carte que les AirPods ou via l’application Paramètres, mais ils utilisent ici une sauce secrète très intéressante.

Les Beats Studio Buds ne sont pas alimentés par la puce propriétaire W1 ou H1 d’Apple, mais plutôt par une puce propriétaire Beats. Cela signifie que vous manquez certaines des fonctionnalités les plus utiles des AirPods et des AirPods Pro, ainsi que de Powerbeats Pro, mais cela permet aux Beats Studio Buds de fonctionner sur les écosystèmes Android et iOS.

Une caractéristique qui manque aux Beats Studio Buds par rapport aux AirPods est la détection intra-auriculaire. Cela signifie que les Beats Studio Buds ne lisent pas et ne mettent pas automatiquement en pause le contenu lorsque vous les retirez ou les mettez dans vos oreilles. Beats Studio Buds ne prend pas non plus en charge le changement automatique d’appareil et ne synchronise pas vos appareils couplés sur iCloud, vous devrez donc vous connecter manuellement sur chaque nouvel appareil.

À part ces fonctionnalités manquantes, je n’ai eu aucun problème avec les performances ou le couplage des Beats Studio Buds. La connexion Bluetooth 5.0 est stable et cohérente, et l’appairage est rapide et fiable sur tous les appareils. Il existe également une prise en charge de Spatial Audio dans Apple Music.

Beats Studio Buds propose également une intégration avec l’application Find My d’Apple. Lorsqu’il est couplé via Bluetooth, cela vous permet de localiser vos Beats Studio Buds perdus en utilisant leur dernier emplacement connu ou en jouant un son. Malheureusement, cela est similaire aux AirPod et est assez rudimentaire pour trouver mon support. À terme, j’aimerais vraiment voir Apple et Beats intégrer la puce U1 pour une meilleure intégration de Find My indépendamment de Bluetooth.

Mais les Beats Studio Buds s’étendent également au-delà de l’écosystème Apple. Pour les utilisateurs d’Android, il existe une prise en charge du couplage rapide et de l’application Find My Device.

Qualité sonore, ANC et transparence

La qualité sonore est difficile à juger et je ne prétendrai pas être un expert ici. Voici ce que dit Beats à propos de la qualité sonore :

Les Studio Buds ont été conçus et fabriqués pour donner la priorité à la lecture audio de haute qualité et au confort général, que vous écoutiez de la musique, diffusiez un film ou discutiez avec un ami. La buse acoustique inclinée de manière ergonomique est dotée d’un micro-évent découpé au laser pour assurer un soulagement de la pression sur le tympan. Son son puissant et équilibré est entraîné par le haut-parleur exclusif à diaphragme à double élément de 8,2 mm, doté d’un piston central rigide avec un contour extérieur flexible. Couplé à une conception acoustique à deux chambres, les Studio Buds offrent une séparation stéréo exceptionnelle et une faible distorsion harmonique sur toute la courbe de fréquence afin que vous entendiez chaque note.

En pratique, les Beats Studio Buds sonnent plutôt bien, en particulier pour le prix modeste de 150 $. Lors de mes tests, le son des Beats Studio Buds n’est pas aussi riche et complet que les Powerbeats Pro ou les AirPods Pro. Ce n’est pas nécessairement surprenant compte tenu de la différence de prix de 100 $ et du design plus compact, mais c’est quelque chose à noter. La qualité sonore est similaire, voire identique, aux AirPod d’entrée de gamme.

Pour faire passer l’expérience sonore des Beats Studio Buds au niveau supérieur, cependant, il existe une prise en charge à la fois de la suppression active du bruit et du mode Transparence. Le premier est là lorsque vous souhaitez bloquer le bruit autour de vous, et le second est là lorsque vous souhaitez laisser entrer plus de son autour de vous.

J’ai tendance à préférer le mode Transparence à la suppression active du bruit dans la plupart des situations, comme à l’extérieur et à l’extérieur de la salle de sport, mais il s’agit vraiment d’une préférence personnelle et non du fait que l’ANC est mauvais sur les Beats Studio Buds. En fait, la suppression active du bruit est particulièrement impressionnante en raison de la conception intra-auriculaire.

Qui devrait acheter les Beats Studio Buds ?

Si vous recherchez des écouteurs véritablement sans fil qui s’intègrent en profondeur avec les appareils Apple, vous disposez aujourd’hui d’un large éventail d’options.

L’un des plus grands différenciateurs entre les AirPods et les AirPods Pro au cours des deux dernières années a été la conception. De nombreuses personnes préfèrent l’ajustement intra-auriculaire des AirPods Pro à l’ajustement universel des AirPods. Désormais, Beats Studio Buds offre un ajustement intra-auriculaire similaire à celui des AirPods Pro, mais à 100 $ moins cher.

Après avoir passé les deux dernières semaines avec les Beats Studio Buds et les avoir comparés aux AirPods, AirPods Pro et Powerbeats Pro, j’ai du mal à trouver une raison de recommander les AirPods maintenant. Tant que vous trouvez la conception intra-auriculaire confortable – et tout le monde ne le fait pas – les Beats Studio Buds sont la vraie affaire malgré l’absence d’une puce H1/W1.

Avec Beats Beats Studio Buds, vous bénéficiez de la prise en charge ANC, du mode Transparence, d’un couplage rapide avec les appareils Apple, d’une qualité sonore exceptionnelle et d’une conception intra-auriculaire polyvalente, le tout dans un format incroyablement compact. Il existe des limitations, telles que le manque de détection intra-auriculaire et de chargement sans fil, et pas de puce H1 ou W1, mais la valeur est là avec un prix de 150 $.

En fin de compte, les Studio Buds sont la preuve que la marque Beats est vivante et plus forte que jamais, et n’ira certainement nulle part de si tôt. Il existe des compromis pour atteindre le prix de 149,99 $, mais les avantages l’emportent largement sur les inconvénients si vous n’avez pas déjà AirPods Pro ou Powerbeats Pro.

Les Beats Studio Buds sont disponibles à la commande aujourd’hui pour 149,99 $ sur Amazon.

