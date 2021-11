Examen CBSE 10e, 12e trimestre 1 : vérifier le modèle d’examen, feuilles OMR spéciales pour l’examen

Une autre mesure spéciale que le CBSE a prise cette fois est le fait que les feuilles de réponses seront évaluées le jour même de l’examen.

Les examens CBSE Term 1 qui sont prévus pour ce mois-ci seront menés sur un nouveau type de feuilles OMR personnalisées que le conseil a spécialement conçues à cet effet. Le questionnaire pour les examens du semestre 1 pour les étudiants des classes Xe et XIIe sera entièrement basé sur des questions de type objectif et c’est pourquoi le CBSE fournira des feuilles OMR personnalisées aux étudiants. En plus des feuilles OMR uniques, la particularité de ces examens est le fait que l’évaluation des feuilles de réponses sera effectuée dans les 24 heures suivant la fin de l’examen. Les examens des classes 12e et 10e trimestre 1 devraient commencer à partir du 16 novembre.

Fiche OMR pour l’examen du semestre 1

Le questionnaire comprendra 60 questions chacun et les étudiants devront répondre à ces questions en remplissant l’option correcte dans la feuille OMR. Selon certains articles de presse, le CBSE a également apporté des modifications spéciales à la feuille OMR standard pour la commodité des étudiants qui pourraient ne pas avoir d’expérience préalable dans le remplissage d’une feuille OMR. Les étudiants devront encercler l’une des quatre options sur la feuille OMR comme n’importe quel autre concours.

Cependant, il existe une grande différence, car les candidats aux autres concours doivent être extrêmement prudents lorsqu’ils encerclent la bonne option de peur d’entourer la mauvaise option. D’autre part, les étudiants lors de l’examen du 1er trimestre peuvent rectifier cette erreur en écrivant la bonne option contre le numéro de question respectif. Même si un candidat a encerclé une option incorrecte dans la feuille OMR, il peut rectifier l’erreur en écrivant la bonne option contre le numéro de la question.

La mesure ci-dessus a été prise par le conseil scolaire en tenant compte du fait que la plupart des élèves n’ont aucune expérience préalable de remplissage d’une feuille OMR. De cette façon, les étudiants peuvent sans crainte tenter le papier sans être trop tendus à l’idée d’encercler la mauvaise option.

Une autre mesure spéciale que le CBSE a prise cette fois est le fait que les feuilles de réponses seront évaluées le jour même de l’examen. Dans divers centres d’examen, les responsables et les autorités scolaires évalueront les feuilles OMR le jour même de l’examen et transmettront les notes aux bureaux régionaux du CBSE.

