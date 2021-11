Examen CBSE Term 1: les examens commencent le 16 novembre alors même que les étudiants veulent que les examens soient annulés, reportés

Alors que 50 pour cent du programme sera demandé lors de l’examen du premier trimestre, l’autre moitié sera demandée lors des examens du deuxième trimestre qui devraient avoir lieu en mars-avril.

Même si le Conseil central de l’enseignement secondaire (CBSE) semble prêt à organiser l’examen du premier trimestre du CBSE pour les élèves des classes 10 et 12 à partir du 16 novembre, les étudiants et une petite partie des parents se sont opposés au déménagement du CBSE. Les étudiants et leurs tuteurs ont affirmé que les étudiants n’avaient pas été vaccinés contre le coronavirus contrairement aux adultes et qu’il y a des chances que le coronavirus se propage parmi les élèves qui se présentent aux examens du premier trimestre. Alors qu’une section d’étudiants est favorable à la tenue des examens du semestre 1 en mode en ligne, une autre section d’étudiants est catégorique sur l’annulation ou le report de l’examen du semestre 1 en invoquant la pandémie de coronavirus.

Avec les étudiants et leurs parents exprimant leur opinion sur les réseaux sociaux, le CBSE doit être conscient de leur opposition mais a choisi de garder le silence et a poursuivi le processus de réalisation des examens. Le conseil de l’éducation avait publié le calendrier de l’examen CBSE Term 1 plus tôt ce mois-ci et a également publié la carte d’admission pour les examens du trimestre 1, qui peut être téléchargée sur le site cbse.gov.in.

En raison de Covid-19, le CBSE ainsi que d’autres conseils scolaires de l’État sont dans une situation difficile depuis les deux dernières sessions car ils ont rencontré d’innombrables difficultés non seulement pour mener les examens en premier lieu, mais également pour satisfaire toutes les parties prenantes du processus. Cette année, à titre préventif, le CBSE a décidé d’organiser les examens du jury en deux trimestres – trimestre 1 et trimestre 2 en divisant l’ensemble du programme de la session en deux parties.

Alors que 50 pour cent du programme sera demandé lors de l’examen du premier trimestre, l’autre moitié sera demandée lors des examens du deuxième trimestre qui devraient avoir lieu en mars-avril. Le CBSE a précisé que l’examen du semestre 1 se déroulera dans un mode de question de type objectif et que les notes des semestres 1 et 2 seront rassemblées pour arriver à la performance finale des étudiants dans leurs examens du conseil.

