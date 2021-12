Examen CSIR UGC-NET juin 2021, date et heure de l’examen CSIR UGC-NET juin 2021, CSIR UGC-NET juin 2021 comment postuler, comment postuler à l’examen CSIR UGC-NET juin 2021

L’examen CSIR-UGC NET 2021 devait avoir lieu en juillet 2021 mais a dû être reporté en raison de la pandémie de Covid-19. (Déposer)

NTA Joint CSIR-UGC NET 2022 : La National Testing Agency (NTA) a lancé le processus d’inscription à l’examen CSIR-UGC NET. La fenêtre de candidature sera ouverte jusqu’au 3 janvier et les candidats peuvent postuler sur le site officiel.

La notification officielle conseille aux candidats de vérifier les critères d’éligibilité dans le bulletin d’information avant de postuler à l’examen conjoint CSIR-UGC NET juin-2021.

Comment postuler au CSIR UGC-NET Juin 2021 : Les aspirants peuvent postuler pour le NTA CSIR-UGC NET 2022 sur le site officiel.

En cliquant sur le lien d’inscription sur le site Web, vous serez redirigé vers la page de paiement

Sur la page des paiements, les candidats devront saisir leurs identifiants et effectuer le paiement

Après avoir terminé tous les processus et cliqué sur le bouton « Soumettre », la demande sera téléchargée

Examen CSIR UGC-NET 2021 : La National Testing Agency organisera l’examen CSIR UGC-NET le 29 janvier et les 5 et 6 février. L’examen se déroulera en deux équipes. L’équipe du matin commencera à 9h et se terminera à 12h, tandis que l’équipe de l’après-midi commencera à 15h et se terminera à 18h.

L’examen comprendra trois parties, qui comprendront toutes des questions de type objectif et à choix multiples. Les candidats ne bénéficieront d’aucune pause entre les épreuves. Chaque épreuve comportera trois sections — la partie A comportera 20 questions sur les aptitudes générales, les étudiants devant répondre à 15 questions de deux points chacune.

La section B comportera des QCM conventionnels liés à la matière. Cette section portera 70 marques. Le nombre maximum de questions à tenter variera entre 20 et 35. La section C comportera des questions de valeur plus élevée qui testent les connaissances du candidat sur les concepts scientifiques et/ou l’application des concepts.

