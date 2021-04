Examen d’Amazfit Bip U Pro: tout sauf Alexa fonctionne

Les montres intelligentes Amazfit de Huami vont du basique au haut de gamme, du sport au mode. L’Amazfit Bip U Pro provient de la catégorie d’appareils basiques et bon marché de la société. Même ainsi, il possède de nombreuses fonctionnalités haut de gamme pour son prix. Lisez la critique d’Amazfit Bip U Pro d’Android Authority pour savoir si cela vaut votre argent.

À propos de cet examen d’Amazfit Bip U Pro: J’ai utilisé l’Amazfit Bip U Pro pendant une semaine avec la version 1.0.2.53 du logiciel. L’unité d’examen Amazfit Bip U Pro a été fournie à Android Authority par Huami.

Ce que vous devez savoir sur l’Amazfit Bip U Pro

Crédit: Adamya Sharma / Autorité Android

Amazfit Bip U Pro: 69,99 $ / Rs. 4 999/59 £ / 69 €

Le Bip U Pro est le successeur de l’Amazfit Bip U de l’année dernière.Tout, de la conception aux spécifications de base de la montre, reste le même. Ce n’est pas vraiment une mauvaise chose car la Bip U était une montre intelligente impressionnante pour son prix. Cependant, quelques caractéristiques distinguent le Bip U Pro du modèle précédent.

L’Amazfit Bip U Pro est livré avec l’intelligence d’Amazon Alexa intégrée. Il dispose également d’un GPS autonome cette fois-ci, ainsi que d’une boussole. Tous ces attributs sont absents du Bip U d’origine, ce qui constitue un argument convaincant en faveur de l’augmentation de prix de 10 $ du Pro.

Dans le paysage plus large des appareils portables, l’Amazfit Bip U Pro se taille un espace soigné.

Dans le paysage plus large des appareils portables, la smartwatch se taille un espace soigné. Il existe très peu de montres de fitness avec GPS à ce prix. Bien sûr, vous avez un tas d’options si vous voulez opter pour un bracelet de fitness à la place, mais si c’est un écran plus grand et un GPS autonome dont vous avez besoin, vous aurez du mal à faire le choix.

Les principales caractéristiques et caractéristiques de l’Amazfit Bip U Pro incluent un écran couleur IPS LCD de 1,43 pouce, plus de 60 modes sportifs, une surveillance de l’oxygène dans le sang, une résistance à l’eau 5ATM, une surveillance de la fréquence cardiaque 24/7 et un suivi du sommeil. La montre intelligente est disponible dans les options de couleur noir, rose et vert.

Comment est le design de l’Amazfit Bip U Pro?

Crédit: Adamya Sharma / Autorité Android

J’ai reçu le modèle de couleur rose de l’Amazfit Bip U Pro pour l’examen, bien que personnellement je préfère le noir car il va avec tout. Cela dit, le coloris rose n’est pas du tout mauvais. C’est le même rose bonbon subtil qu’Apple utilise sur l’Apple Watch Series 6.

L’affichage de la montre semble plus grand qu’il ne l’est vraiment en raison des grandes lunettes qui l’entourent. La lunette inférieure avec la marque Amazfit est particulièrement épaisse.

Il y a une couronne sur le côté droit de la montre qui agit comme un bouton de navigation. Malheureusement, il ne tourne pas.

Les sangles sont faites de silicone bon marché qui retient la sueur en dessous.

Parce que la Bip U Pro est l’une des montres intelligentes les plus basiques de Huami, ne vous attendez à aucun métal ou matériaux de fantaisie. Le boîtier de l’appareil est en polycarbonate. Les sangles sont faites de silicone bon marché qui retient la sueur en dessous. Mon poignet me démangeait rapidement pendant les promenades ou les entraînements, me forçant à retirer la montre et à nettoyer les bracelets avec du savon et de l’eau après. Là encore, c’est toujours une bonne pratique de nettoyer régulièrement les bracelets de votre montre, car la sueur et la saleté peuvent provoquer des éruptions cutanées.

Dans l’ensemble, le design de l’Amazfit Bip U Pro peut ressembler à celui de l’Apple Watch avec son écran carré, mais la qualité de construction est loin d’être aussi élevée. L’entreprise aurait pu faire mieux pour le prix. Même le Mi Band 5 moins cher que j’ai utilise des matériaux de qualité supérieure par rapport au Bip U Pro. La smartwatch est cependant légère, c’est donc un avantage si vous n’aimez pas beaucoup de volume autour de votre poignet.

Dans quelle mesure Alexa fonctionne-t-elle sur l’Amazfit Bip U Pro?

Crédit: Adamya Sharma / Autorité Android

Le Bip U Pro revendique Amazon Alexa comme l’un de ses meilleurs arguments de vente. Ce n’est pas la même Alexa que vous attendez, cependant.

Vous devrez vous connecter à votre compte Amazon depuis l’application Zepp pour autoriser Alexa à travailler sur la montre. Remarquez que ce paramètre est enterré sous un nom obscur dans l’application (Profils> Mes appareils> Plus> Ajouter un compte), et vous auriez perdu du temps à le trouver sans le chemin susmentionné. Ce n’est pas non plus utile lorsque la montre vous donne une vague invite pour connecter Alexa dans la «section appareil».

Une fois qu’Alexa est opérationnel, vous pouvez programmer le bouton de la couronne pour qu’il agisse comme un raccourci pour l’assistant vocal. Sinon, vous devrez accéder à Alexa à partir de la liste des applications, ce qui est un processus beaucoup plus long.

Les problèmes de synchronisation vont à l’encontre de l’objectif d’avoir un assistant vocal sur la montre.

J’ai été assez déçu de constater que lorsque la montre n’était pas synchronisée avec l’application Zepp sur mon téléphone, l’assistant vocal ne pouvait tout simplement pas se connecter. Le problème ici est avec la synchronisation. Si vous n’utilisez pas l’application Zepp pendant environ 30 minutes, elle se désynchronise automatiquement avec la smartwatch jusqu’à ce que vous la rallumiez sur votre téléphone. Cela prend alors quelques secondes pour synchroniser les données, et ce n’est qu’une fois cela fait que vous pourrez recommencer à utiliser Alexa sur votre poignet.

Ce problème va à l’encontre de l’objectif d’avoir un assistant vocal sur la montre. Vous ne pouvez pas invoquer Alexa à l’aide de votre voix, et en raison des problèmes de synchronisation, je n’ai pu faire fonctionner l’assistant qu’une fois toutes les cinq fois. Cependant, lorsque cela fonctionne, vous pouvez demander à Alexa de régler une alarme, de vérifier la météo, de lire des informations, et plus encore. Ceci, il le fait sans accroc.

Que puis-je faire d’autre?

Crédit: Adamya Sharma / Autorité Android

Tout comme le Bip U, la variante Pro exécute parfaitement les bases. Le suivi de la condition physique pour des activités comme la marche et le cyclisme était précis d’après mon expérience. Le suivi des pas de base, les calculs de distance et la surveillance de la fréquence cardiaque ont fonctionné sans accroc. Les contrôles ponctuels de l’oxygène dans le sang étaient également largement conformes à la lecture de mon Apple Watch Series 6 et de mon oxymètre de pouls du bout des doigts.

Je ne pouvais pas prendre la montre pour nager ou aller à la salle de sport en raison des restrictions du COVID-19, mais il existe de nombreux modes d’activité pour vous aider à suivre des entraînements plus sérieux.

En ce qui concerne le suivi du sommeil, le Bip U Pro a été précis sur mon heure de coucher et de réveil à la minute près. Il vous indique la proportion de sommeil profond, de sommeil léger, de sommeil paradoxal et de temps d’éveil. Son suivi de la sieste est également sur le point, donc si vous répétez pendant une demi-heure pendant la journée, la montre gardera un enregistrement.

Consultez également: Les meilleurs trackers de fitness bon marché que vous pouvez acheter

Là où j’ai senti que l’appareil faisait défaut, c’était dans sa mesure de la qualité de la respiration pendant le sommeil. Le Bip U Pro évalue la qualité de votre respiration pendant que vous dormez en prenant des lectures de SpO2 toutes les heures. Cependant, l’analyse que vous obtenez est sombre.

L’application Zepp classe votre respiration pendant le sommeil comme légère, soupçonnée à faible risque, soupçonnée à risque moyen ou soupçonnée à haut risque. Mon analyse est restée «douce» tout au long de mon utilisation, mais il n’y a aucune explication sur la signification de l’une de ces mesures.

Un nouvel ajout au Bip U Pro est le GPS intégré. Cela fonctionne aussi bien que la plupart des autres montres GPS autonomes d’Amazfit. Ne vous attendez pas à ce qu’il soit complètement sur la cible. La carte GPS a parfois tendance à traverser les bâtiments et les murs, mais elle devrait être suffisante si vous voulez avoir une idée de base de l’endroit où vous avez été.

Rien d’autre?

Application Zepp: L’application de connexion fournit des données complètes sur les activités sous forme de tableaux et de graphiques. C’est facile à comprendre, mais l’application pourrait être meilleure en termes d’interface utilisateur globale et de navigation. C’est actuellement un peu partout, et cela pourrait prendre un certain temps pour localiser les choses pour les nouveaux utilisateurs.Vie de la batterie: Vous n’avez pas à vous soucier de manquer de jus sur le Bip U Pro. Cela peut généralement durer neuf jours, et c’est plus que satisfaisant. La montre peut se recharger à 100% de sa capacité en deux heures.Applications tierces: Comme c’est le cas avec toutes les smartwatches Amazfit, la prise en charge des applications tierces est assez triste sur le Bip U Pro. Ne vous attendez pas à ce qu’il se connecte à des applications de musique ou à de nombreuses applications de fitness. Cependant, il peut se connecter à Alexa, Strava et Apple Health. Parmi ceux-ci, vous ne pouvez accéder à Alexa que sur votre poignet.Commandes de la musique: Vous pouvez contrôler votre musique d’entraînement directement à partir de votre poignet à l’aide du Bip U Pro, mais il n’est pas livré avec un stockage de musique dédié.Microphone: Il y a un microphone sur la montre lorsque vous devez parler à Alexa, mais que vous ne pouvez pas répondre aux appels entrants avec.

Spécifications de l’Amazfit Bip U Pro

Amazfit Bip U ProDisplay1,43 pouces IPS LCD

Verre 2.5D

Revêtement anti-traces de doigtsCapteursBioTracker 2 PPG

Accéléromètre

Gyroscope

Capteur géomagnétiqueBatterieCapacité: 230mAh

Chargeur: Clip / broche POGO 2 broches Connectivité et positionnement Bluetooth 5.0 BLE

Classement GPSIP 5ATM Suivi et autres fonctionnalités 60 + modes sportifs, y compris:

Pas

Calories

En cours

Cyclisme

Yoga

La natation

Dansant

Patinage

Kickboxing

Heures actives

Tapis roulant

Exercice gratuit

Suivi de la santé:

Mesure de la SpO2

Surveillance continue de la fréquence cardiaque

Surveillance du stress

Suivi du sommeil

Suivi des périodes

Contrôle de la musique

Notifications d’appels et d’appels

Bracelet en silicone

20 mm de large

118 mm (version longue), 76 mm (version courte) Dimensions et poids 40,9 x 35,5 x 11,4 mm

Microphone 31 g (avec dragonne) Oui (uniquement pour Alexa) Appareils pris en charge Android 5.0 et supérieur

iOS 10.0 et supérieur

Valeur et concurrence

Amazfit Bip U Pro Une montre de fitness bon marché avec suivi SpO2, GPS intégré et Alexa Smart

Avec son prix de 69,99 $, l’Amazfit Bip U Pro est sans aucun doute une montre de fitness au bon rapport qualité-prix. Il se compare au Xiaomi Mi Band 6, qui coûte environ 20 $ moins cher mais utilise un GPS connecté au lieu du GPS intégré.

Vous pouvez également envisager de vous procurer l’Amazfit Band 5 qui contient un compteur d’oxygène dans le sang, le support Alexa et une résistance à l’eau 5ATM pour 50 $. Vous n’aurez plus qu’à vous contenter du GPS connecté.

Le Huawei Band 6 peut également être un digne adversaire. D’une part, il dispose d’un écran AMOLED qui dépasse l’écran LCD du Bip U. Il dispose également d’une autonomie de 14 jours, d’une surveillance SpO2 toute la journée et de 96 modes d’entraînement. Le Fitbit Inspire 2 est également une bonne option, mais c’est un peu plus cher à 98 $. Cependant, vous bénéficiez de l’avantage de l’application Fitbit qui est bien meilleure que l’application Zepp, et d’un essai gratuit d’un an de Fitbit Premium.

Lisez aussi: Les meilleures montres intelligentes Amazfit que vous pouvez acheter

Examen d’Amazfit Bip U Pro: le verdict

Crédit: Adamya Sharma / Autorité Android

Si vous recherchez un tracker de fitness de base avec de nombreuses fonctionnalités pour commencer votre entraînement, l’Amazfit Bip U Pro devrait être un bon achat. Plus que son intelligence Alexa, vous pouvez choisir celui-ci sur le Bip U d’origine pour le GPS autonome. Cependant, si vous avez été attiré par le produit pour sa prise en charge de l’assistant vocal, vous voudrez peut-être reconsidérer ou vérifier son prédécesseur, qui n’a pas Alexa et vous fera économiser de l’argent.

Plus que l’intelligence d’Alexa, vous pouvez choisir le Bip U Pro plutôt que le Bip U d’origine pour son GPS intégré.

Vous ferez également mieux de chercher ailleurs si vous voulez une synchronisation et une expérience d’application sans faille. La connectivité peut toujours être améliorée avec une mise à jour logicielle, mais l’application doit être plus intuitive et retravaillée pour supprimer les fonctionnalités répétitives. La prise en charge des applications tierces peut également être améliorée si Huami le souhaite, mais il semble que ce ne soit pas un domaine d’intérêt pour l’entreprise.