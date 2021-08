Examen d’Axiom Verge 2 – Plus de Vania que de Metroid

Axiom Verge 2 est presque une suite de nom seulement. C’est toujours un metroidvania, et il y a quelques similitudes mineures entre le dernier jeu du développeur Thomas Happ et son prédécesseur de 2015, mais ce sont des aspects mineurs par rapport à tout ce qui est nouveau et divergent dans cette suite inattendue. Considérant à quel point le premier Axiom Verge était vénéré en tant qu’hommage affectueux à Metroid, présenter quelque chose de très différent est une approche surprenante lorsque construire sur ces fondations originales aurait été plus que suffisant pour la plupart. Au lieu de cela, Axiom Verge 2 est une suite audacieuse, audacieuse et ambitieuse qui vacille dans quelques domaines sélectionnés.

L’un de ces domaines est l’histoire du jeu, qui commence un peu comme le premier jeu, alors que notre protagoniste humain est transporté dans un monde extraterrestre bizarre. Cette fois-ci, vous incarnez le PDG du milliardaire Indra Chaudhari, qui s’aventure dans une base de recherche antarctique – et finalement une autre réalité – à la recherche de sa fille disparue. Ce fil d’histoire clair fait juste ce qu’il faut pour que l’aventure de 10 heures continue, mais tout ce qui l’entoure est recouvert d’une sorte de jargon lourd qui ne peut être étoffé qu’en trouvant toutes les notes cachées dans le monde du jeu . La lecture de chacune de ces notes abandonnées comble certains des blancs laissés par le récit frugal, mais elles sont pour la plupart si denses avec un bavardage technologique impénétrable qu’il ne vaut pas la peine de les rechercher.

Heureusement, le récit passe principalement au second plan par rapport à votre exploration de sa carte labyrinthique. Alors que votre voyage commence dans la toundra enneigée de l’Antarctique, l’aventure vous emmène finalement à travers plusieurs biomes distincts, tels qu’un désert aride et un temple inondé, qui marque une nette rupture avec l’étendue souterraine du premier jeu. Ce sont également des environnements détaillés, avec un sens de l’échelle qui s’étend bien au-delà du premier plan 2D, avec des chaînes de montagnes enneigées et des forêts verdoyantes qui s’étendent à l’horizon. Si le premier jeu a été inspiré par la partie “Metroid” de l’homonyme du genre, alors Axiom Verge 2 se penche plus fortement sur le côté “Vania” de l’équation, échangeant les limites sombres de son labyrinthe souterrain pour un environnement plus spacieux et détaillé .

Il en va de même pour le combat, votre ancien arsenal d’armes à feu de haute technologie étant remplacé par un combo pioche et boomerang. C’est un changement important pour la série, mais pas un qui est entièrement réussi. Au début du jeu, une certaine stratégie est impliquée. La hache inflige plus de dégâts mais vous oblige à vous approcher de près, tandis que le boomerang – et la portée qu’il vous offre – vous permet de vous asseoir plus facilement et d’esquiver les projectiles entrants. Cela vous oblige à peser vos options lorsque vous êtes confronté à chacun des divers types d’ennemis du jeu, mais à mesure que votre barre de santé s’étend et que vos dégâts augmentent, il devient beaucoup plus facile de vous frayer un chemin dans presque toutes les situations. Il y a un sens palpable de la progression du personnage inhérent à cette conception, mais la nature unidimensionnelle du combat manque du même punch et de la même intensité satisfaisantes que la cacophonie de balles du premier jeu. Se frayer un chemin à travers une salle de drones robotiques est naturellement passionnant, mais cela ne vous met jamais au défi de faire autre chose que d’adopter une simple stratégie de hack-and-slash.

Le seul autre outil offensif à votre disposition est la possibilité de pirater des ennemis mécanisés, mais il ne faut pas longtemps pour que cela devienne un peu plus qu’une réflexion après coup. Le piratage vous donne la possibilité de ralentir les ennemis ou d’arrêter leurs tirs d’armes, mais votre rayon de piratage est si petit que vous serez de toute façon à portée de coupe, il n’y a donc aucune raison de déployer des capacités qui ont un impact négligeable sur le résultat de un combat. Au lieu de cela, le piratage est plus utile pour les tâches passives telles que l’ouverture de portes ou le déplacement de plates-formes.

Le combat est également quelque peu minimisé, du fait que la grande majorité des combats de boss sont entièrement facultatifs. Il y a deux valeurs aberrantes, y compris le boss final, mais même ces batailles obligatoires vous donnent des réapparitions illimitées à réduire à la barre de santé du boss. Pour un genre qui tourne souvent autour de vous enfermer dans un espace limité avec un ennemi gargantuesque, c’est un changement de rythme audacieux qui impose une plus grande responsabilité au flux d’exploration sans entrave. Ces rebuts optionnels vous récompensent avec des points de compétence supplémentaires qui peuvent contribuer à améliorer votre vitesse d’attaque, etc., mais vous pouvez facilement contourner ces rencontres si elles sont trop difficiles ou si vous n’en avez pas envie, sans subir aucune sorte de pénalité. Vous ne manquez même pas quelque chose puisque les combats eux-mêmes reflètent le reste du combat du jeu, avec peu de stratégie requise pour vaincre chacun. Affronter une machine volante avec une tête de bélier peut sembler intéressant, mais sans schéma d’attaque à mémoriser ou à adapter, ces rencontres finissent par être totalement oubliables.

Le combat de base prend un recul relatif car il y a un accent concerté sur l’exploration dans Axiom Verge 2. Cela est né d’un remaniement important de vos capacités de traversée qui modifie fondamentalement la façon dont vous interagissez avec ce monde de jeu interconnecté. Nommer toutes les façons dont vous pouvez vous déplacer gâcherait une partie de la surprise, mais disons simplement que vous gagnez la capacité d’escalader les murs assez tôt et que vos options ne s’étendent qu’à partir de là. La caractéristique la plus remarquable, cependant, est The Breach: une carte distincte qui se trouve derrière la carte normale, similaire aux mondes parallèles trouvés dans The Legend of Zelda: A Link to the Past – bien que cette comparaison soit assez réductrice dans le cas d’Axiom Verge 2. . Plutôt que de refléter la disposition des deux mondes, The Breach est une toute nouvelle carte ; à tel point que le seul moyen d’accéder à ses espaces restreints et à faible résolution est d’utiliser un drone de confiance. Cet acolyte robotique a ses propres attaques et utilise un grappin pour se déplacer, mais l’ingéniosité de The Breach provient de la façon dont il vous met au défi de résoudre des énigmes de navigation.

En utilisant la carte, vous pouvez voir où vous existez des deux côtés de la division interdimensionnelle. La conception de niveau d’Axiom Verge 2 a toutes les caractéristiques d’une métropole par excellence, avec des objets et des voies incroyablement hors de portée. Mais atteindre ces endroits ne consiste pas toujours à revenir plus tard avec la mise sous tension requise. Une fois que le mécanisme commence à évoluer et que vous gagnez plus de liberté pour voyager entre les deux mondes parallèles, vous pouvez quitter The Breach dans des endroits inexplorés, augmentant ainsi le nombre de solutions à votre disposition lorsque vous essayez de comprendre comment naviguer dans chaque blanc. espace sur la carte. Évaluer comment contourner les obstacles et utiliser les divers outils à votre disposition est un défi passionnant qui est toujours satisfaisant à résoudre. Il peut y avoir des moments où vous heurtez un mur de briques, et le manque de signalisation sur la carte entraîne plus de quelques cas où vous revenez en arrière vers un obstacle que vous savez que vous ne pouvez pas encore contourner. Mais Axiom Verge 2 est plus intuitif à explorer que son prédécesseur. Ses biomes se sentent convenablement distincts les uns des autres, et le jeu vous offre un peu plus de conseils cette fois-ci en affichant une boussole magique qui vous oriente dans la bonne direction.

Des combats simples, des combats de boss oubliables et un récit réticent – ​​sans parler d’une carte trop vague – sont les seuls freins à ce qui est une suite impressionnante, bien qu’on ne s’en sente jamais vraiment comme tel. Les changements et ajouts insoupçonnés sont audacieux et pour la plupart payants, avec une exploration toujours engageante et enrichissante qui est propulsée par un mécanicien central ambitieux. Axiom Verge 2 est un jeu qui évolue constamment et ravit, mais qui manque juste du même mordant que certains de ses contemporains.