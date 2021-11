Examen de Bright Memory Infinite : Action FPS de science-fiction de pointe

Avoir un grappin, voyagera.Gif: FYQD-Studio

Bright Memory Infinite est un jeu d’action de tir à la première personne ambitieux qui fusionne le combat de samouraï futuriste de quelque chose comme Warframe avec l’aventure épique et la plate-forme de jeux comme Tomb Raider. Mais alors que le jeu de FYQD-Studio est une amélioration par rapport à sa version 2020, Bright Memory, il y a encore beaucoup à désirer de son histoire sous-développée et de son système de combat chargé.

L’histoire de Bright Memory Infinite est un chauffe-banc, assis aux côtés des arguments de vente beaucoup plus attrayants du jeu de son combat ultra-rapide et de graphismes de lancer de rayons nets. Plutôt que d’offrir une histoire captivante pour vous accrocher, le jeu laisse la fantaisie de puissance brute qui émerge de son système de combat se démarquer comme son élément le plus mémorable. Malheureusement, cela ne suffit pas. Vous pouvez organiser une clinique tout en fauchant des ennemis, mais si l’histoire du jeu n’offre pas de raison convaincante pour laquelle vous augmentez votre nombre de corps, le résultat est plus amusant que quelque chose que vous pouvez savourer. Heck, vous obtenez plus d’informations narratives de sa page Steam que du jeu lui-même.

Tout ce que vous devez savoir sur l’histoire, c’est qu’une minute, la protagoniste du jeu, Shelia Tan, combat des miliciens sans visage, et la suivante, pour une raison quelconque, elle combat des guerriers blindés sans visage avec des flèches et des lances enflammées. Heureusement, elle dispose d’un large éventail d’outils et de compétences pour s’attaquer à ses ennemis, alors qu’elle passe du combat à l’arme à feu à l’épée en un rien de temps. Et pendant un certain temps, être capable de combattre d’anciens guerriers avec une impulsion électromagnétique, un coup de poing à la roquette et des pistolets terriblement puissants est presque un échange égal pour l’histoire fade de BMI. Votre agilité est également un frisson éphémère, alors que vous parcourez des environnements et réalisez des exploits extraordinaires comme vous agripper à l’aile d’un avion volant pendant que vous tirez et coupez les méchants de l’avion.

Bright Memory Infinite est en fait la deuxième version d’un jeu sorti en 2020, alors appelé simplement Bright Memory. Cette première version était un mélange de la présentation du combat de boss de Dark Souls, de l’arôme fantastique et aventureux de Tomb Raider et des capacités d’un autre monde de Dishonored. Alors que les concepts de base étaient les mêmes, la version précédente était beaucoup moins préoccupée par la création d’un jeu cohérent, se sentant plutôt comme un gombo de mécanismes de jeu d’aventure d’action et de jeux FPS. Ce n’était pas subtil, par exemple, à propos de son œuf de Pâques allumé au feu de joie de Dark Souls et de ses bulletins de notes frénétiques à la Devil May Cry. BMI arrange beaucoup de choses en présentant une deuxième version avec une approche plus cohérente qui, heureusement, ne s’appuie pas sur des références distrayantes à d’autres jeux. Bien qu’il s’appuie davantage sur le gameplay hack-and-slash cyberpunk que sur les aspects de chasse aux artefacts fantastiques de son prédécesseur de 2020, il ressemble toujours un peu à un neurablender générique de différents jeux d’action.

Bright Memory Infinite brille vraiment lorsqu’il vous oblige à trouver un équilibre dans la façon dont vous éliminez vos ennemis avec style. Les balles rudimentaires causeront des dommages aux créatures mythologiques et aux anciens guerriers du jeu, qui les ignorent ou vous raillent pour avoir essayé de les atteindre sans étudier la lame, vous devrez donc faire preuve de créativité avec les armes que Shelia lui a attachées. . Une minute, j’ai affaire à des ennemis comme un joueur de Call of Duty, je me cache derrière une couverture à hauteur de taille et je les bombarde de tirs à la tête, et la suivante, je riposte avec des épées, détourne des balles et tire de force ou jongle avec des ennemis. Une fois que je suis entré dans le sillon du combat de Bright Memory Infinite, je me suis retrouvé libre entre le jeu de tir et le jeu d’épée.

Image : FYQD-Studio

Les moments forts du jeu sont dans ses combats de boss. Ces ennemis s’inspirent de créatures mythologiques chinoises comme le chien foo ou le demi-dieu asura à six bras, et vos combats avec eux méritent une relecture pour tester vos compétences une fois que vous avez débloqué plus de capacités. Ce qui est satisfaisant dans ces rencontres, c’est que vous ressentez le même sentiment d’autonomisation qu’un personnage de Devil May Cry – vous êtes autant un combat de boss pour eux qu’ils le sont pour vous. Être capable de s’exprimer dans un jeu avec une multitude de combos est satisfaisant une fois que vous pouvez déterminer le timing des temps de recharge de votre capacité, c’est-à-dire si le jeu ne plante pas sous la pression de vos ambitions.

Bien que les visuels du jeu et vos propres capacités élégantes semblent raffinés, le combat peut néanmoins être un peu maladroit. Les ennemis semblent apparaître de nulle part et la trajectoire de leurs flèches n’a pas de sens en fonction de leur position. Sur la manette de jeu, les boutons sont mappés de telle sorte que les boutons du visage ont plus d’un rôle entre les interactions de combat et d’environnement, ce qui est frustrant lorsque vous devez lancer des cinématiques qui ont des événements rapides d’état d’échec. Le combat ultra-rapide du jeu est élégant, mais aussi si frénétique que vous êtes tout aussi susceptible de vous retrouver à mourir en tombant d’une zone de combat que d’être tué par un ennemi.

Un aspect du précédent Bright Memory que je n’aimais pas particulièrement était la lorgnette de son personnage principal. À un moment donné, sa jupe s’est envolée comme si quelqu’un débouchait les vents d’Éole sous elle, et les peaux de style Dead ou Alive que Shelia peut porter dans le jeu ont rendu le tout prédateur. Bright Memory Infinite atténue un peu la sexualisation de Shelia, et les tenues les plus dégénérées sont au moins bloquées derrière la fin du jeu à des difficultés plus difficiles, ou en achetant son DLC.

Uwu à votre discrétion.Capture d’écran : FYQD-Studio / Kotaku

Bright Memory Infinite se faufile dans une histoire rythmée ici et là pour excuser ses décors époustouflants et ses combats de boss fous, mais ce serait tellement mieux s’il y avait un récit renforcé soutenant le tout. Des cinématiques apparaissent brusquement de nulle part après des combats de boss et des combats. La fin de l’histoire, qui survient après le meilleur combat de boss du jeu, se déroule comme la scène finale des Sopranos. Une cinématique terne, et puis soudain, c’est fini. Cela soulève la question de savoir s’il y aura un jeu de suivi ou une extension qui améliorera son histoire ainsi que son combat, car la cinématique finale du jeu ne fournit aucune clôture définitive.

Bright Memory Infinite est un jeu à jouer pour passer un bon moment, mais pas longtemps. Tout l’enthousiasme qu’il suscite vient du fait de voir les mécanismes de jeu sympas d’autres jeux bien reproduits plutôt que d’être impressionné par toute idée originale que le jeu présente, ce qui aurait été plus facile à accepter si l’histoire ne ressemblait pas à une réflexion après coup. Bien que les éléments individuels de son combat ne semblent pas particulièrement originaux, il y a quelque chose de nouveau dans la façon dont le jeu les fusionne. Pourtant, l’histoire ne fournit pas un contexte adéquat à votre abattage élégant. Cela, combiné aux aspects standard de son gameplay, empêche le jeu de faire assez d’impression pour devenir un souvenir.