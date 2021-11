Examen de Call Of Duty: Vanguard en cours – pourquoi pas d’examen aujourd’hui ?

Call Of Duty : Vanguard – à quoi vous attendiez-vous ? (photo : Activision)

GameCentral n’a pas de critique de Call Of Duty: Vanguard aujourd’hui, et la plupart des autres sites non plus, mais qu’est-ce qu’Activision a à cacher?

Le nouveau Call Of Duty est sorti aujourd’hui et, comme d’habitude, Activision ne veut vraiment pas que quiconque le teste. En regardant sur Metacritic, il n’y a actuellement que 10 avis notés en ligne, limités à un ou deux par pays.

Nous, comme apparemment la plupart des points de vente, n’avons reçu nos copies d’examen que tard hier soir et n’avons donc pu qu’effleurer la surface en termes de campagne d’histoire et de multijoueur.

En septembre, nous avons pu jouer au multijoueur lors d’un événement de prévisualisation, où nous l’avons décrit comme un jeu dépourvu d’un crochet évident et qui « n’a pas encore l’impression d’avoir trouvé sa propre voix ».

Cela semble se marier avec le consensus général parmi les fans, dont beaucoup ont été déçus par le cadre de la Seconde Guerre mondiale à partir du moment où il a été annoncé (ou avant, étant donné le début de la fuite).

C’est certainement un choix inattendu car, d’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, le jeu ne semble rien faire de nouveau avec le cadre, à part le fait d’avoir autant d’emplacements différents.

En regardant les quelques critiques déjà publiées, Eurogamer, le seul site britannique à avoir une critique aujourd’hui, la décrit comme un « paiement décent pour ceux qui attendent le retour de Modern Warfare ».

Gamespot lui donne un 7/10 et dit aux lecteurs que « vous savez à peu près ce que vous obtenez ». Pendant ce temps, IGN n’a qu’une révision en cours et décrit le jeu comme « une campagne amusante, vraiment cinématographique qui manque de variété ».

Tout cela est probablement exactement ce que vous auriez deviné, compte tenu du marketing et des aperçus jusqu’à présent. Même les jeux Call Of Duty les plus controversés, comme Infinite Warfare de 2016, sont toujours des tireurs de qualité et il n’y a clairement jamais eu de danger que Vanguard soit un jeu activement mauvais.

La question évidente, alors, est pourquoi Activision ne veut-il pas que le jeu soit revu ? La réponse la plus simple à cela est qu’une bonne critique aidera relativement peu le jeu, tandis qu’une mauvaise aurait un effet beaucoup plus important, surtout si elle était publiée avant le lancement.

Cela démontre un manque de confiance lâche dans leur propre jeu, surtout quand il semble que ses pires péchés sont simplement qu’il est banal et trop familier, mais c’est un simple calcul marketing que tous les éditeurs font.

https://www.youtube.com/watch?v=EfFU-vxbzd0

Activision n’est certainement pas la seule entreprise à retenir délibérément les copies de révision jusqu’à la dernière minute, mais les raisons de le faire sont compliquées, beaucoup ayant confiance dans le jeu en général mais désespérées de ne laisser personne y jouer jusqu’au jour où un patch est prêt.

Ainsi, alors qu’auparavant, plus un embargo sur les critiques était proche de la date de sortie, moins l’éditeur avait confiance dans le jeu, il y a beaucoup plus de facteurs impliqués de nos jours.

Bien que si Vanguard était un désordre injouable et buggé avant l’application du patch du premier jour, cela n’est pas évident d’après tout ce que nous en avons vu.

Plus: Actualités des jeux



Il y a bien sûr aussi le fait qu’Activision est impliqué dans plusieurs poursuites au sujet de ses conditions de travail toxiques, et pourrait faire avec le moins de mauvaise publicité possible, mais étant donné les dernières années, il a toujours été en retard avec des copies de révision ce n’est probablement pas un facteur.

Nous essaierons de faire une critique dès que possible – ce qui nous obligera à y jouer tout le week-end – mais nous ne pouvons encore rien dire de définitif sur le jeu, sauf qu’il ne s’agit ni d’un classique instantané ni d’un désastre complet.

https://www.youtube.com/watch?v=zTIzNetF2_w

Envoyez un e-mail à gamecentral@metro.co.uk, laissez un commentaire ci-dessous et suivez-nous sur Twitter.



PLUS : Premier aperçu de la carte Call Of Duty: Warzone Caldera dans la nouvelle bande-annonce de Vanguard



PLUS : Call Of Duty: Warzone obtiendra une troisième carte et un nouveau mode en 2022 selon la rumeur



PLUS : Call Of Duty: Modern Warfare 2 a un nouveau mode basé sur la rumeur selon laquelle PT prétend

Suivez Metro Gaming sur Twitter et envoyez-nous un e-mail à gamecentral@metro.co.uk

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page Jeux.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();