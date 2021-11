Examen de classe 10e, 12e trimestre 1: CBSE publie des directives et des instructions importantes

Le conseil a également déclaré qu’il fournirait les feuilles OMR personnalisées à toutes les écoles et que la même feuille OMR sera fournie aux élèves pour noter leurs réponses.

Le Conseil central de l’enseignement secondaire dans un développement important a publié un avis pour les candidats qui vont se présenter à l’examen CBSE Term 1 cette année. Selon les informations disponibles, l’examen du semestre 1 pour les élèves des classes 10e et 12e doit avoir lieu au cours du mois de novembre en cours. Conformément au calendrier, l’examen du semestre 1 pour les élèves de la classe 10 commencera à partir du 17 novembre tandis que les examens pour la classe 12 commenceront à partir du 16 novembre.

Selon le récent avis publié par le CBSE, l’examen du trimestre 1 sera mené dans un format de type objectif pour les deux classes. Chaque examen durera 90 minutes et l’examen commencera à 11h30 du matin. L’heure de l’examen a été modifiée à 11h30 au lieu de 10h30 à la suite du début de l’hiver. L’avis du CBSE a également annoncé que tous les candidats disposeront d’un total de 20 minutes supplémentaires pour lire le questionnaire et le parcourir avant de tenter le papier. Le temps de lecture de 20 minutes restera le même pour les candidats de la classe 10 ainsi que de la classe 12 et uniforme dans toutes les catégories, indique l’avis du CBSE.

En plus de l’annonce majeure liée au calendrier, à la durée et à la nature de l’examen, la commission scolaire centrale a également publié d’autres instructions vitales liées au travail d’évaluation pratique ou interne à entreprendre par les candidats. Le CBSE a également demandé aux écoles affiliées de soumettre les notes des examens pratiques et les notes d’évaluation interne à temps et a averti que des mesures strictes seraient prises à l’encontre des écoles qui ne respecteraient pas les délais annoncés.

Le conseil a également déclaré qu’il fournirait les feuilles OMR personnalisées à toutes les écoles et que la même feuille OMR sera fournie aux élèves pour noter leurs réponses. Les étudiants disposeront également d’un espace de travail approximatif séparé en plus du questionnaire et de la feuille OMR afin de les aider à résoudre des problèmes analytiques et mathématiques de manière fluide.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.