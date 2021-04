Examen de classe XII du Conseil du Maharashtra 2021: MSBSHSE va libérer les billets de salle aujourd’hui, vérifier les détails

Cependant, avec la sortie des cartes d’admission aujourd’hui, les examens se dérouleraient très probablement selon le calendrier déjà annoncé.

Dans un développement crucial pour les étudiants qui vont apparaître dans les examens du conseil pour la classe XII cette année dans le Maharashtra, le conseil d’éducation de l’État a décidé de libérer les billets de salle pour l’examen du conseil le 3 avril, a rapporté l’Indian Express. Le Conseil d’État du Maharashtra pour l’enseignement secondaire et supérieur (MSBSHSE) devrait publier aujourd’hui les billets de salle pour les examens finaux du conseil d’administration sur son site Web officiel. Les étudiants qui se présentent aux examens du conseil cette année peuvent télécharger leurs billets d’entrée pour l’examen sur le site officiel du MSBSHSE- mahahsscboard.maharashtra.gov.in, mahahsscboard.in.

Conformément au calendrier déjà annoncé publié par le conseil d’éducation de l’État, les examens du conseil pour les étudiants de la classe XII devraient avoir lieu à partir du 23 avril et se terminer le 21 mai. La récente flambée des cas de coronavirus à travers l’État avait amené de nombreux étudiants à craindre que le conseil ne reporte éventuellement les examens du conseil. Cependant, avec la sortie des cartes d’admission aujourd’hui, les examens se dérouleraient très probablement selon le calendrier déjà annoncé.

Étapes pour télécharger le billet de salle

Les étudiants devront se connecter au site Web officiel du Conseil national de l’éducation mahahsscboard.maharashtra.gov.in, mahahsscboard.in. En accédant au site Web, les étudiants devront rechercher le lien de téléchargement de la carte d’admission et cliquer sur le lien suggéré. Les étudiants doivent avoir leur numéro d’inscription, leur date de naissance et d’autres informations personnelles à portée de main au moment du téléchargement des cartes d’admission à partir du site Web. Les étudiants seront dirigés vers une fenêtre spéciale et invités à saisir leurs informations personnelles. Une fois les détails vérifiés, les étudiants seront dirigés vers leur billet d’entrée. Les étudiants doivent enregistrer une copie de leur carte d’admission sur leur système et également en prendre une copie papier pour référence future pendant les examens.

