Examen de Drinkworks Home Bar Classic : la fabrication de cocktails simplifiée

Organiser une fête peut être une situation mouvementée. Vous devez vous soucier d’avoir assez de nourriture pour tout le monde. Bien que vous puissiez demander aux gens d’apporter un plat ou deux, vous devez vous assurer que tout le monde est pris en compte. Le scénario de l’idée d’apéritifs lourds ne fonctionne pas toujours. Parfois, vous devez planifier un repas complet assis. Mais lorsque les gens arrivent chez vous, ils s’attendent souvent à des boissons. Offrir des cocktails à vos invités fait partie d’un bon hôte.

Mais, comme vous pouvez l’imaginer, vous ne pouvez pas engager un barman professionnel pour qu’il vienne préparer des cocktails pour chaque fête que vous organisez. Lorsque vos invités ont tous des préférences et des goûts différents, il est difficile de s’assurer d’avoir tous les ingrédients et l’alcool sous la main. Bien que vous puissiez avoir un énorme chariot-bar, le garder entièrement approvisionné coûte beaucoup d’argent. Il doit y avoir un moyen plus simple de donner à vos invités ce qu’ils veulent.

Entrez dans le Drinkworks Home Bar Classic. Il s’agit d’une machine à cocktails qui vous permet de régaler vos invités avec plusieurs de leurs cocktails de choix. Drinkworks est une coentreprise entre Anheuser-Busch InBev et Keurig Dr Pepper (Keurig). Ainsi, les boissons se présentent sous forme de dosettes et vous ajoutez simplement de l’eau et de la glace. J’ai testé la machine pour vous faire savoir si cela vaut la peine de la garder chez vous pour vos tâches d’hébergement, pour 299,99 $.

Drinkworks Home Bar Design classique

Le Drinkworks Home Bar Classic fait une mule de Moscou. Source de l’image: Drinkworks

En 2017, Drinkworks a lancé le Drinkworks Home Bar Pro, qu’il a depuis nommé le Drinkmaker, comme sa première machine. Une grande partie de la technologie du Drinkworks Home Bar Classic est la même que celle de la machine d’origine. Le design est cependant légèrement différent. Cette machine est plus compacte, elle prendra donc moins de place sur votre plan de travail.

Il y a un réservoir d’eau que vous devez remplir d’eau et de glace. Il y a des lignes qui vous indiquent où le remplir, si vous voulez faire un verre ou plus d’un. Le réservoir d’eau est à l’extérieur, plutôt qu’un réservoir d’eau intérieur comme l’option précédente. Cela facilite également le nettoyage. Il est très simple à mettre en place et ne prend que quelques minutes. La cartouche de CO2 que vous devez installer afin d’alimenter vos boissons en gazéification est livrée avec l’ensemble.

La construction de la machine semble un peu fragile. La porte qui cache le conteneur de CO2 n’est que du plastique qui se détache. L’endroit où vous mettez les gousses est solidement construit. Cela ressemble à une machine à café Keurig là-bas. Le réservoir d’eau est plus épais.

Différentes boissons rempliront différents verres. Ainsi, vous obtiendrez plus un punch au rhum qu’un vieux style. Mais c’est exactement ce que vous feriez chaque fois que vous en feriez un à la maison. Vous pouvez expérimenter avec différents cocktails et verres. J’ai eu des verres différents lorsque j’ai essayé la plupart des cocktails. La distribution peut éclabousser un peu, mais il y a un bac de récupération facile à nettoyer.

Les cosses

La capsule Drinkworks Home Bar Classic qui affiche le code-barres. Source de l’image : Chris Hachey pour .

La façon dont vous utilisez le Drinkworks Home Bar Classic consiste à insérer une dosette remplie de vos cocktails préférés. Semblable à la façon dont une cafetière Keurig fait du café, il vous suffit de placer la dosette dans la porte, de la fermer et d’appuyer sur un bouton. Les dosettes portent des codes-barres que la machine numérise. Le code-barres indiquera à la dosette la quantité d’eau à utiliser et si une carbonatation doit être extraite de la cartouche de CO2. La technologie est assez impressionnante quand on voit une boisson gazeuse se faire.

Vous pouvez obtenir des dosettes classiques comme celle d’un mule de Moscou, d’un punch au rhum, d’un Paloma, d’un thé glacé de Long Island ou d’un ancien. Ceux-ci sont assemblés avec des marques d’alcool et d’ingrédients typiquement maison. Mais Drinkworks s’est également associé à différents distributeurs d’alcool, tels que Heaven Hill et Pernod Ricard, pour n’en citer que quelques-uns, pour élargir son portefeuille de cocktails. Vous pouvez obtenir un bourbon à l’ancienne avec Elijah Craig ou un martini français de Chambord pour des goûts plus élevés. Bien que certains cocktails soient nettement meilleurs que d’autres, la possibilité de boire sur différentes plates-formes gustatives est agréable. Vous ne recevrez pas la fraîcheur d’un cocktail préparé individuellement avec des ingrédients frais. Mais pour la vitesse et la variété, c’est une bonne option.

Nouveau cette année, Drinkworks présente le pack de variétés 12 jours de cocktails juste à temps pour les vacances. Ils seront disponibles le 15 novembre. C’est parfait pour offrir ou déguster. Vous obtiendrez une belle variété d’alcools haut de gamme et une variété reconnaissable.

Caractéristiques du Drinkworks Home Bar Classic

Le Drinkworks Home Bar Classic sert un cocktail. Source de l’image : Chris Hachey pour .

La principale caractéristique est que vous n’avez pas besoin de beaucoup de temps pour créer un cocktail. Vous remplissez simplement le réservoir avec de l’eau et de la glace, puis insérez une dosette. Le pod doit être orienté vers l’avant pour que la machine puisse le lire correctement. Une fois que vous fermez le haut, il y a un bouton Démarrer qui s’allume. Vous venez de mettre votre verre sous le distributeur et votre cocktail commence à se mélanger. Les lumières sont une partie amusante du design, car elles clignotent et mettent en valeur la distribution du cocktail.

La machine vous avertit lorsqu’elle manque d’eau. Mais vous pouvez également le voir lorsque le réservoir d’eau est face à vous. Vous pouvez également utiliser le réservoir d’eau comme shaker si vous souhaitez y verser vos cocktails. Il vous permet également de savoir quand le CO2 est faible. Changer le CO2 est aussi simple que de le dévisser et de visser une nouvelle cartouche. Pour alimenter le Drinkworks Home Bar Classic, il vous suffit de le brancher sur une prise.

Démographique pour la machine

Interrogé sur le groupe d’âge cible et la démographie de cette machine, le PDG de Drinkworks, Nathaniel Davis, a déclaré qu’il s’agissait «d’un hôte généreux plutôt que d’un groupe d’âge. C’est une machine destinée aux personnes qui boivent sur toutes les plateformes et à celles qui aiment la commodité mais détestent les faux-semblants. Il a déclaré qu’il y avait deux groupes démographiques d’âge qu’ils ont vus utiliser le Drinkmaker : les 25-35 ans et les nicheurs pré-vides. Les jeunes professionnels et les parents qui se préparent à passer plus de temps seuls sont généralement ceux qui apprécient le plus cette machine.

Conclusion

J’utilise le Drinkworks Home Bar Classic. Source de l’image : Chris Hachey pour .

C’est une excellente machine pour tous ceux qui aiment accueillir et qui aiment offrir à leurs invités une variété de boissons. Les cocktails ne seront pas les cocktails les plus purs que vous ayez jamais eus et vous ne pouvez pas varier le niveau de douceur ou d’acidité comme vous le feriez si vous les mélangeiez vous-même à la main. Mais si vous cherchez juste à servir des variantes ou si vous ne voulez pas sortir tous les ingrédients pour faire un cocktail, c’est bon à avoir. Cela prend quand même beaucoup de place, donc si vous vivez dans un appartement plus petit, ce n’est peut-être pas l’achat pour vous. Il est également de 299,99 $, ce qui est un peu cher. De plus, vous devrez garder les dosettes stockées.

Concurrence

La machine à cocktails et margarita Bartesian Premium propose un concept similaire. Cela vous permet de choisir la force de la boisson alors que le Drinkworks Home Bar Classic ne le fait pas. Il se rince automatiquement entre chaque boisson. Cela coûte environ 50 $ de plus.

Bartesian Premium Cocktail and Margarita Machine for the Home Bar with Push-Button Simplicity a… Prix catalogue : 349,85 $ Prix : 329,99 $ Vous économisez : 19,86 $ (6%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Dois-je acheter le Drinkworks Home Bar Classic ?

Oui. Si vous hébergez beaucoup et que vous souhaitez offrir des cocktails à vos invités tout en pouvant se mêler, c’est un achat intelligent. Mais assurez-vous d’avoir de la place pour le stocker et de ne pas avoir besoin d’alcool haut de gamme.