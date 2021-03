Examen de For All Mankind: l’émission d’AppleTV est mon drame télévisé préféré en ce moment

AppleTV + Pour toute l’humanité se sent comme un spectacle que j’ai inventé juste pour me divertir. Si vous me disiez que je l’ai manifesté d’une manière ou d’une autre, je ne serais pas du tout surpris.

Le fait que tant de mes amis semblent ressentir la même chose ne fait que souligner combien de personnes que je connais (et / ou que je suis sur les réseaux sociaux) aspirent à un monde où les choses se sont passées différemment. L’accent de l’émission sur une course spatiale entre les États-Unis et l’URSS qui n’a jamais pris fin suppose qu’une telle course spatiale aurait conduit à un monde où le cadran a été tourné quelques clics de plus vers l’utopisme. Rien n’aurait tellement changé, mais l’histoire alternative de la série à la fin du 20e siècle est néanmoins un regard passionnant sur une Terre qui ne pourra jamais l’être.

Si vous êtes très hostile aux spoilers, sautez juste le paragraphe suivant, car la révélation de la séquence d’ouverture de la série est une doozy, et je sais que beaucoup de gens apprécieront de ne rien savoir à ce sujet lorsqu’ils ont commencé à regarder.

Pour toute l’humanitéLes premières minutes de sa vie ont posé ses jalons. Les téléspectateurs regardent les images de l’atterrissage sur la lune diffusées sur les télévisions du monde entier. Cette séquence nous est bien connue, parmi les vidéos les plus rediffusées de l’histoire de l’humanité. Mais à la fin de la séquence d’ouverture, nous apprenons qu’il y a une différence clé dans les images que nous regardons: l’Union soviétique est arrivée sur la lune en premier. Ce résultat très différent de la course à l’espace a failli se produire dans notre réalité, et Pour toute l’humanité l’utilise comme point de départ pour une version différente de l’histoire que nous connaissons bien.

C’est sûr de revenir maintenant, spoilerphobes!

Mais ce changement minuscule mais significatif de l’histoire n’est pas au centre de Pour toute l’humanité. Au lieu de cela, la série se concentre sur un monde où les États-Unis et l’URSS injectent tout ce qu’ils ont dans la course à l’espace, dans l’espoir de devenir le premier pays à établir une base permanente sur la lune, puis dans l’espoir de devenir le premier pays à envoyer des gens. pour y vivre plus ou moins à temps plein, alors dans l’espoir de devenir le premier pays à poser le pied sur Mars.

Ce que j’aime Pour toute l’humanité est la façon dont il gratte simultanément deux démangeaisons distinctes pour moi. Tout d’abord, j’aime les histoires se déroulant dans l’espace, et j’aime particulièrement les histoires se déroulant dans notre propre système solaire, l’espace que nous connaissons si bien. (Amazon Prime Video’s L’étendue tombe également dans cette catégorie.) Les scènes où les astronautes se bousculent pour réparer un dysfonctionnement désastreux avec la plus petite marge d’erreur sont tout simplement passionnantes pour moi, et Pour toute l’humanité tourne ces vis sans relâche sur ses téléspectateurs.

Deuxièmement, j’aime les pièces d’époque, en particulier les pièces d’époque situées dans l’Amérique du XXe siècle qui creusent des problèmes de privilèges et de déséquilibres de pouvoir. Une vanité clé de Pour toute l’humanité est que, alors que la NASA commence à envoyer de plus en plus de personnes dans l’espace, elle doit élargir son bassin d’astronautes potentiels. En tant que tel, l’agence commence à permettre aux femmes de postuler pour le poste, et elle en embauche une poignée.

Ces femmes deviennent le cœur de la série, et ce n’est pas une erreur que Pour toute l’humanité fait un bond en avant dans la qualité dans son troisième épisode, quand il se tourne vers eux. Mais la série est également lucide sur le fait que la diminution de la misogynie structurelle dans la société américaine ne l’éliminera pas entièrement – et aussi comment la diminution d’un privilège n’en élimine pas d’autres, comme le racisme et l’homophobie. En particulier, Pour toute l’humanité explore sagement comment l’astronaute noire Danielle Poole et l’astronaute lesbienne Ellen Wilson tentent de travailler dans un système où les Blancs et les hétérosexuels ont encore des avantages considérables.

Mais de peur que vous ne pensiez que cette série concerne les dames (même si, honnêtement, pour moi, c’est surtout le cas), Pour toute l’humanité est l’une des meilleures émissions que j’ai vues depuis un certain temps pour représenter des hommes blancs hétérosexuels qui luttent pour gérer leur propre douleur émotionnelle. Le chef de la série, Joel Kinnaman, incarne Ed Baldwin, un astronaute sûr de lui qui se retrouve face à face après essai et qui commence lentement à se déformer sous la pression. De même, le travail de Michael Dorman en tant que Gordo Stevens offre une fenêtre sur quelqu’un qui prétend ne pas être aux prises avec le SSPT – et patauge. Ce sont des histoires que nous avons déjà vues à la télévision, mais elles n’ont pas été aussi bien gérées depuis un certain temps.

Pour toute l’humanitéLa bonne foi de ‘s découle de nombreux coins – conception de production formidable, effets visuels qui pourraient être les meilleurs de la télévision, performances stellaires d’un casting d’ensemble magnifiquement choisi – mais sa qualité globale peut également être attribuée à son showrunner, Ronald D. Moore.

L’un des meilleurs écrivains de science-fiction de l’histoire de la télévision, Moore a contribué à Star Trek: Deep Space Nine (le meilleur Star Trek), et son opus magnum était le redémarrage 2004–2009 de Battlestar Galactica, qui a entraîné les problèmes politiques contemporains dans un espace lointain. (Moore a également développé Starz’s Outlander pour la télévision et l’a transformé en un formidable défonceur de corsage pendant un moment.) Pour toute l’humanité propose une version miroir funhouse similaire de notre propre réalité d’une manière très différente, et c’est formidable de voir Moore retourner dans les étoiles.

Je commence à me sentir un peu évangélique Pour toute l’humanité, dans la veine de ce que je ressens Les Américains ou Les restes ou Arrêter et attraper le feu, trois de mes émissions préférées de tous les temps. Pour toute l’humanité n’a pas encore atteint le même niveau que les trois autres, mais donnez-lui une saison ou deux de plus. Je pense que ça pourrait bien rattraper. Pour l’instant, elle devra se contenter d’être l’une des meilleures émissions télévisées en ce moment.

Pour toute l’humanité est en streaming sur AppleTV +. La première saison est disponible dans son intégralité. De nouveaux épisodes de la saison deux arrivent tous les vendredis jusqu’au 23 avril.