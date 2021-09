Examen de Gérone contre Oviedo

25/09/2021

Le à 21:38 CEST

Marc Brugues

Contre Valladolid, il était temps de gagner pour couper la séquence de trois défaites et ne pas devenir plus boueux que nécessaire. Gérone l’a fait et, plus calme, visite Oviedo cet après-midi dans le but de remporter la première victoire de la saison à domicile. Les déplacements à Ponferrada et Malaga n’invitent pas à l’optimisme mais Michel Sanchez Il est convaincu que les trois points contre Valladolid aideront l’équipe à croire en ses possibilités. Un bon résultat dans le Nouveau Carlos Tartiere serait le pas en avant que tout le monde attend et que l’environnement doit égayer avec ce nouveau Gérone.

Une équipe très jeune qui court, se bat et se vide mais qui manque encore de beaucoup de choses, notamment en attaque, où elle s’appuie à outrance Cristhian Stuani.

David Junca, blessé et Pablo Moreno, qui suivent un traitement spécifique pour s’accorder physiquement sont les seules victimes de Gérone. Míchel étudie le changement de système et le pari sur une ligne derrière trois centraux. De son côté, Oviedo a la seule défaite de Marco Sangalli, blessé alors que Luismi est dubitatif.

Compositions probables :

Oviedo : Femenías, Lucas, Cornud, Dani Calvo, Costas, Brugman, Jimmy, Borja Sánchez, Viti, Obeng et Borja Bastón

Gérone : Juan Carlos, Calavera, Jairo, Arnau, Juanpe, Bueno, Terrats, Aleix García, Borja García, Stuani i Valery

Arbitre : Gálvez Rascón (Madrid).

Nouveau Carlos Tartiere 18:15