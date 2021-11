Examen de GTA Trilogy Remaster: semble bon, se sent inachevé

Capture d’écran : Jeux Rockstar

Cela fait longtemps que Rockstar n’a pas sorti un jeu Grand Theft Auto qui n’était pas un portage de GTA V. Les fans étaient naturellement excités à l’idée de jouer une version plus moderne de certains classiques du monde ouvert. Mais s’il y a beaucoup à aimer ici, y compris de belles améliorations de la qualité de vie et un meilleur éclairage, il y a aussi beaucoup de choses qui doivent être corrigées.

Pour ceux qui ne le savent pas, Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition est une collection remasterisée de GTA III, Vice City et San Andreas. Il présente des visuels améliorés, des commandes améliorées et un certain nombre de modifications qui rapprochent les anciens jeux des jeux récents. Sur les consoles et PC de nouvelle génération, vous pouvez même jouer aux trois jeux à 60 FPS. Tout ça sonne bien. Après avoir joué à chaque jeu de la collection pendant environ une heure sur la Xbox Series X, je suis déçu.

La déception met un certain temps à s’installer. Dès le début, voir le monde de GTA III avec un éclairage en temps réel est choquant. C’est comme revenir à une vieille enfance et découvrir que tout a été relooké. Lorsque les voitures passent, leurs phares créent des ombres dynamiques lorsque les PNJ les traversent. Les enseignes au néon illuminent le monde qui les entoure et les matins, des rayons de soleil caressent les espaces entre les bâtiments et les arbres. Grâce au moteur Unreal, le « mode fidélité » 30 FPS et le « mode performance » 60 FPS sont merveilleux à voir.

Mais l’éclairage change aussi quelques nouveaux problèmes. À savoir, certaines zones du jeu sont trop sombres, en particulier autour des ruelles et des rues plus claustrophobes de GTA III. Jouer avec les options visuelles limitées dans les paramètres de chaque jeu a quelque peu aidé, mais j’ai fini par devoir également modifier les paramètres de mon téléviseur pour obtenir la meilleure image possible. Étant donné que Rockstar a déclaré que la trilogie obtiendrait effectivement des mises à jour, espérons que les développeurs affineront un peu plus l’éclairage. Peut-être qu’on devrait donner une lampe de poche à Claude, ou quelque chose comme ça.

Comme le nouveau système d’éclairage, les textures améliorées sont parfois étonnantes et distrayantes. De nombreux bâtiments, rues et autres lieux contenus dans la trilogie semblent plus détaillés, avec des textures comparables à celles de GTA V ou d’autres jeux modernes à monde ouvert. Certains modèles ont également été remplacés, comme les arbres dans les forêts de San Andreas, rendant ces vieux mondes numériques un peu moins stériles.

Cependant, ces textures modifiées ne sont pas toujours parfaites, y compris des problèmes plus flagrants qui ont été partagés sur Twitter. Vous verrez souvent des textures qui ne sont pas correctement alignées ou qui semblent être agrandies et cassées. J’ai trouvé une ruelle à Vice City qui avait l’air visiblement éloignée, avec une gouttière centrale qui était brisée à quelques endroits et semblait passer sous les bâtiments, ce qui donnait une mauvaise apparence à toute la zone.

Rien de tout cela – l’éclairage, les modèles étranges, les problèmes de découpage, les erreurs de texture et le désordre général – n’est un énorme problème. Mais il s’agit d’un package de 60 $ qui prétend être «l’édition définitive» de ces jeux. Et en ce moment… ça n’en a pas l’air.

Tout n’est pas mal, bien sûr. Les contrôles sont un point fort. Vous pouvez désormais viser librement et viser automatiquement avec la gâchette gauche d’une manière qui ressemble plus à GTA V qu’à GTA Vice City. Les commandes ne sont pas aussi fluides que les nouveaux jeux GTA, mais en général, les commandes facilitent la vie pendant les missions.

De même, la possibilité de ralentir le temps et d’afficher une roue d’arme est bien meilleure que l’ancienne alternative consistant à envoyer du spam sur le bouton de changement d’arme pour essayer rapidement d’accéder à l’arme de votre choix. Et vous obtenez maintenant un petit chemin GPS tracé sur votre radar, similaire aux nouveaux jeux en monde ouvert, ce qui facilite la navigation dans les différentes villes de la collection. Ce sont toutes de bonnes choses qui contribueront grandement à rendre ces jeux accessibles aux personnes qui n’ont pas grandi avec ces jeux GTA.

Pourtant, pour le moment, je recommanderais de ne pas saisir la collection Trilogy sur aucune plate-forme. Actuellement, ces jeux se sentent souples et rugueux d’une manière que les anciens jeux n’avaient pas, même en tenant compte de certaines des maladresses originales présentes dans ces jeux. Mais la nouvelle collection semble ajouter plus de problèmes au mélange, dont certains semblent être des bugs originaires du célèbre port mobile de San Andreas.

En plus de cela, les joueurs sur Switch ont signalé de nombreux problèmes de performances et graphiques qui rendent le jeu presque injouable pendant certaines sections. Sur Xbox Series X, en mode performance, j’ai remarqué des baisses fréquentes du FPS et une certaine lenteur générale. Les anciennes consoles ont également vu des rapports de problèmes de performances. Il existe également des bugs étranges, dont un qui projette votre personnage et votre voiture dans les airs au hasard. Et contrairement aux bugs de texture et aux changements d’éclairage, ces problèmes de gameplay et de performances sont beaucoup plus difficiles à ignorer et gâchent activement l’expérience.

Je voulais aimer ces jeux remasterisés, car je suis un grand fan des anciens titres GTA. L’idée ici est bonne; Je voulais faire l’expérience de ces jeux dans toute leur splendeur, sans la bizarrerie.

Actuellement, la collection a besoin d’un peu plus de polissage avant que je recommande de la ramasser. Sans aucun doute, cependant, les fans inconditionnels de GTA ou les joueurs qui n’ont aucun autre moyen de découvrir ces jeux auront plus de facilité à ignorer ces problèmes. Mais pour la plupart des gens, je recommanderais d’attendre de voir si Grove Street Games et Rockstar lancent ces jeux.