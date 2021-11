Examen de haut niveau dans le fort bleu et blanc

27/11/2021 à 20h28 CET

Après plus d’une semaine de derby au Camp Nou, l’Espanyol a une nouvelle opportunité de revenir sur le chemin de la victoire contre la Real Sociedad, occupant jusqu’à présent la plus haute position du classement. Et il n’y a pas de meilleur endroit pour en ajouter trois que le stade RCDE, où le bleu et le blanc font à merveille. Jusqu’à présent cette année, ils n’ont perdu qu’un match et ils ont ajouté 14 des 17 points qu’ils ont en championnat contre leurs fans. Ils ne sont repartis vides que lors de la visite de l’Atlético de Madrid, avec un matelas quelque peu au rabais.

Par conséquent, les élèves de Vicente Moreno savent que pour aspirer à l’Europe, en plus d’améliorer leur inscription à la maison, il est essentiel de maintenir ce niveau compétitif à la maison et de continuer à récolter de bons résultats. L’Espanyol a plein d’arguments pour se fier à la victoire contre le Saint-Sébastien, et l’un d’eux est Raúl De Tomás. Tous les projecteurs sont braqués sur l’attaquant madrilène, de bonne humeur et meilleur buteur national du championnat.

Cependant, il y a aussi de mauvaises nouvelles. L’entraîneur de Massanassa a confirmé que David López et Dimata sont sérieusement douteux et ils ont des numéros à exclure de la liste, car ils n’ont pas participé à la formation d’hier. Ils rejoindraient les pertes de Vadillo et Gil.

S’il y a un moment pour jouer contre la Real Sociedad, c’est maintenant, les fans de l’Espanyol doivent penser. L’équipe ‘txuri-urdin’ a perdu la tête du championnat le week-end dernier et s’est rendue à Barcelone directement depuis Monaco, où la défaite a compliqué sa continuité en Ligue Europa.

Comme si cela ne suffisait pas, à cette mauvaise séquence de résultats s’ajoutent les pertes des joueurs habituels dans les stratagèmes d’Imanol Alguacil. Elustondo, suspendu, et Mikel Merino et David Silva, tous deux blessés, ne s’habilleront pas court. De plus, Isak, substitué dans le Louis II avec gêne à la cheville, est dubitatif. Des absences sensibles pour la Real Sociedad, en plus de celles déjà connues par Monreal et Carlos Fernández.