Examen de la banque d’alimentation InfinityLab InstantGo : réduire, réutiliser, recharger

Il existe aujourd’hui des tas de banques d’alimentation de 10 000 mAh sur le marché, ce qui signifie des montagnes de plastique qui finiront un jour dans une décharge. Maintenant, Harman se lance dans la recharge d’accessoires avec une approche plus verte. La gamme de banques d’alimentation InstantGo d’InfinityLab contient jusqu’à 90 % de plastique recyclé, mais peut-elle rivaliser avec les grands noms ? Découvrez-le dans notre revue de la banque d’alimentation InfinityLab InstantGo.

Ce que vous devez savoir sur la banque d’alimentation InfinityLab InstantGo

Banque d’alimentation InfinityLab InstantGo 10 000 mAh (câble intégré) : 69,95 $ / 59,99 €

Banque d’alimentation InfinityLab InstantGo 10 000 mAh (sans fil) : 79,95 $ / 79,99 €

InstantGo est la nouvelle gamme de banques d’alimentation d’InfinityLab, et dans notre cas, nous examinons les versions plus grandes de 10 000 mAh. Les deux configurations – les versions sans fil et avec câble intégré – sont livrées avec un port USB-C pour l’alimentation à la fois en entrée et en sortie, ainsi qu’un port de sortie USB-A. Les banques d’alimentation elles-mêmes sont composées à 90% de plastique recyclé et vous pouvez les saisir en version noire ou blanche.

Vous pouvez vérifier la charge restante à tout moment grâce à la série de quatre LED situées juste à côté des ports. Si vous ne chargez pas activement, vous devrez appuyer sur le petit bouton avec un éclair pour activer les lumières. Les deux banques d’alimentation partagent presque la même empreinte, bien que la version avec câble intégré soit légèrement plus grande. Il mesure 153 mm sur 76 mm sur 15,2 mm contre 145,6 mm sur 75 mm sur 19 mm pour la banque d’alimentation sans fil.

À l’intérieur de l’emballage durable et certifié FSC, vous trouverez la banque d’alimentation elle-même, un câble USB-A vers USB-C et quelques documents de base pour vous permettre de démarrer. InfinityLab a également imprimé ses emballages avec de l’encre de soja biologique pour minimiser davantage l’impact environnemental.

Ce qui est bon?

Nous aimons voir les marques incorporer du plastique recyclé dans leurs produits. InfinityLab n’a pas seulement opté pour un peu de matériau recyclé – ils sont allés jusqu’à 90 %. Le motif marbré sur chaque batterie externe confère également une sensation organique, même si le design est identique sur toute la gamme de produits.

La meilleure partie de la conception d’InfinityLab est peut-être qu’elle est facile à saisir. Il a une finition mate douce et tout le panneau arrière est recouvert de minuscules fossettes, de sorte que les banques d’alimentation ne glissent pas.

L’utilisation de 90 % de matériaux recyclés n’est que la cerise sur le gâteau de cette banque d’alimentation élégante et facile à tenir.

Je peux également apprécier qu’InfinityLab ait choisi de sortir deux versions de sa banque d’alimentation de 10 000 mAh. La banque d’alimentation noire comprend le câble USB-C intégré dans nos images, tandis que la blanche offre une charge sans fil. Bien que j’aie tendance à me tourner davantage vers la banque d’alimentation USB-C intégrée pour ses vitesses plus élevées, elles ont toutes deux leur place. Si vous êtes un utilisateur d’iPhone, vous pouvez également vous procurer un câble Lightning intégré. Le chargeur sans fil InstantGo est certifié Qi et est prêt à fournir des vitesses allant jusqu’à 10 W pour les appareils compatibles.

Peu importe dans quelle direction vous allez, les banques d’alimentation InstantGo offrent la prise en charge de l’USB Power Delivery 3.0 et une multitude d’options héritées du port USB-C. Vous pouvez utiliser Quick Charge 2.0 et 3.0, ainsi que Apple 2.4A et Adaptive Fast Charge de Samsung pour les appareils plus anciens. InfinityLab a ajouté une fonction de charge directe au cas où vous souhaiteriez charger votre téléphone pendant que vous rechargez la banque d’alimentation, bien que la nature entrée/sortie du port USB-C signifie que vous ne pouvez charger votre téléphone via USB-A qu’à des vitesses inférieures.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Bien qu’il soit bon de voir le support USB Power Delivery 3.0 d’InfinityLab, il n’y a pas de support USB PD PPS à proprement parler. Malheureusement, cela signifie que vous ne pourrez pas recharger complètement les appareils Samsung Galaxy ou la série Pixel 6 le plus rapidement possible. Un Galaxy S20 Ultra que nous avons testé dépassait 14 W, loin de ses capacités maximales de 45 W. Avec l’iPhone 12 Pro, j’ai réussi des vitesses légèrement meilleures avec 17W sur 20W possibles. Le port USB-C atteint 30 W, donc même si je pouvais recharger un Microsoft Surface Laptop 3, il était loin des vitesses maximales de 65 W.

Le chargement de plusieurs appareils réduit également les deux ports USB-C à près de 10 W. Même avec mon Surface Laptop 3 et l’un des téléphones branchés, j’étais loin des vitesses maximales de 30 W. La charge multi-ports est donc un peu une faiblesse.

InfinityLab InstantGo Power Bank TestSamsung Galaxy S20 UltraApple iPhone 12 ProMicrosoft Surface Laptop 3

Test de la banque d’alimentation InfinityLab InstantGo :

Tension et courant

Samsung Galaxy S20 Ultra :

USB-C :

9.08V

1.56A

USB-A :

5.01V

1.57A

Apple iPhone 12 Pro :

USB-C :

9.08V

1.87A

USB-A :

4.94V

2.20A

Ordinateur portable Microsoft Surface 3:

USB-C :

19.9V

1.44A

USB-A :

N / A

Test de la banque d’alimentation InfinityLab InstantGo :

Norme de charge

Samsung Galaxy S20 Ultra :

USB-C :

USB PD 3.0

USB-A :

CQ 2.0

Apple iPhone 12 Pro :

USB-C :

USB PD 3.0

USB-A :

POMME

Ordinateur portable Microsoft Surface 3:

USB-C :

USB PD 3.0

USB-A :

N / A

Test de la banque d’alimentation InfinityLab InstantGo :

Puissance de la banque

Samsung Galaxy S20 Ultra :

USB-C :

14,2 W

USB-A :

7,9 W

Apple iPhone 12 Pro :

USB-C :

17,0 W

USB-A :

10,9 W

Ordinateur portable Microsoft Surface 3:

USB-C :

28.66W

Vous pouvez consulter le tableau ci-dessus pour une ventilation complète des vitesses que nous avons atteintes. J’ai également utilisé les câbles tressés d’InfinityLab pour les tests, avec un câble Lightning de 20 W et un câble USB-C de 100 W.

Malheureusement, recharger l’une ou l’autre des banques d’alimentation InstantGo prend beaucoup de temps. Vous pouvez vous attendre à passer environ quatre heures pour les modèles USB-C ou sans fil, et la version avec câble Lightning prend six heures à une prise.

Avis InfinityLab InstantGo : dois-je l’acheter ?

L’InfinityLab InstantGo est une banque d’alimentation solide qui est meilleure pour la planète que pour votre portefeuille. Il offre des vitesses solides jusqu’à 30 W, bien qu’il existe des options plus rapides. Bien qu’il soit plus cher que de nombreuses autres banques d’alimentation de 10 000 mAh à 69,95 $ ou 79,95 $, les options de chargement sans fil et de câble intégré ajoutent une flexibilité supplémentaire à votre configuration. Bien sûr, le principal argument de vente est de réduire votre empreinte carbone, donc si vous voulez une banque d’alimentation en plastique recyclé, c’est difficile à battre.

Si vous souhaitez réduire votre empreinte carbone avec une banque d’alimentation, l’InstantGo 10 000 mAh est un moyen solide mais coûteux de le faire.

Si vous n’êtes pas vendu sur InfnityLab, la meilleure alternative pour une banque d’alimentation en plastique recyclé doit être Nimble. La banque d’alimentation Champ de Nimble (49,95 $) correspond à la capacité de 10 000 mAh et offre une empreinte encore plus petite. Il offre Power Delivery 3.0 et est logé dans 72,5 % de matériaux recyclés. Vous pouvez toujours vous procurer une banque d’alimentation plus traditionnelle telle que l’Anker PowerCore III (49,95 $) qui laisse tomber le matériau recyclé mais conserve la même capacité de 10 000 mAh et la même charge sans fil. Si vous avez besoin d’une prise en charge pour un plus large éventail de normes de charge, la batterie portable sans fil Samsung 25W compatible USB PD PPS (79,99 $) est une banque d’alimentation coûteuse mais excellente.

Batterie externe InfinityLab InstantGo 10 000 mAh

La première gamme de banques d’alimentation Harman de sa marque InfinityLab est dotée d’une capacité pratique de 10 000 mAh et d’un port USB-A et d’une option USB-C. Vous pouvez également choisir entre un câble intégré ou une recharge sans fil.