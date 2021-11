Examen de la banque d’alimentation sans fil pliable Otterbox : vers le bas avec l’épaisseur

Otterbox est l’un des noms les plus connus en matière de coques de téléphone durables. La société propose également des banques d’alimentation robustes. Maintenant, c’est après un nouveau segment – les joueurs mobiles. Après tout, les joueurs mobiles sont parmi les utilisateurs les plus gourmands en énergie. Voyons si le fabricant de boîtiers robustes peut suivre notre examen de la banque d’alimentation sans fil pliable Otterbox.

Ce que vous devez savoir sur la banque d’alimentation sans fil pliable Otterbox

Ryan Haines / Autorité Android

Banque d’alimentation sans fil pliable Otterbox (10 000 mAh) : 59,95 $

Banque d’alimentation sans fil Otterbox (10 000 mAh) : 39,95 $ / 35,99 £ / 39,99 €

Banque d’alimentation sans fil Otterbox (15 000 mAh) : 49,95 $ / 45,99 £ / 49,99 €

La banque d’alimentation sans fil pliable Otterbox est la première aventure de l’entreprise dans le monde de la puissance des jeux. Cependant, il s’agit en fait du modèle haut de gamme des trois banques d’alimentation (énumérées ci-dessus). Les trois offrent une recharge sans fil et des vitesses identiques, mais le panneau pliable distingue cette version. Il est fait de plastique noir, avec un panneau supérieur texturé et une bande dorée pour indiquer où vous pouvez charger sans fil vos appareils. Otterbox espère que vous utiliserez le panneau pliant comme support pour soutenir votre téléphone et continuer à jouer pendant le chargement.

Comme avec de nombreuses banques d’alimentation, vous pouvez garder un œil sur la charge restante grâce à quatre LED blanches sur le panneau latéral. Si vous ne chargez pas actuellement, vous devrez appuyer sur le petit bouton pour activer les lumières. La banque d’alimentation sans fil pliable Otterbox est relativement grande, mesurant 165 x 70 x 24,7 mm et pèse 320 g.

Le coussin de charge pliable Qi cache une paire de bobines pour une charge verticale et horizontale.

Tout cet espace permet un port USB-A et un port USB-C, tous deux avec une charge allant jusqu’à 18 W. Le bloc de charge Qi sur le dessus est capable de vitesses allant jusqu’à 10 W et contient deux bobines pour une charge verticale et horizontale. Vous ne trouverez pas grand-chose dans la boîte – Otterbox comprend un petit paquet de garantie et un câble USB-A vers USB-C pour vous aider à démarrer.

Ce qui est bon?

Ryan Haines / Autorité Android

Lorsqu’une banque d’alimentation vous coûte 59 $, elle couvre mieux un ensemble solide de normes de charge. Heureusement, la banque d’alimentation sans fil pliable Otterbox fait exactement cela. Il dispose d’USB Power Delivery 2.0 et 3.0, ainsi que de Qualcomm Quick Charge 2.0 et 3.0. Si vous possédez un appareil plus ancien, vous pouvez également utiliser Apple Fast Charge et Samsung AFC.

Dans l’ensemble, mes tests ont livré des vitesses solides dans tous les domaines. Un Samsung Galaxy S21 a atteint 14,6 W à partir des ports USB-A et USB-C, ce qui est assez proche des vitesses maximales de 15 W sans USB PD PPS. J’ai vu des résultats légèrement meilleurs sur un iPhone 12 Pro, atteignant 17,3 W depuis le port USB-C. Il était plus lent du côté USB-A à 11,9 W, même s’il fonctionnait toujours avec la charge Apple 2,4 A.

Test de banque d’alimentation sans fil pliable OtterboxSamsung Galaxy S21Apple iPhone 12 ProMicrosoft Surface Laptop 3

Test de la banque d’alimentation sans fil pliable Otterbox :

Port USB-C

Samsung Galaxy S21 :

9.00V

1.62A

14.6W

Norme : USB PD

Apple iPhone 12 Pro :

9.00V

1.92A

17,3 W

Norme : USB PD

Ordinateur portable Microsoft Surface 3:

12.00V

1.15A

13.8W

Norme : USB PD

Test de la banque d’alimentation sans fil pliable Otterbox :

Port USB-A

Samsung Galaxy S21 :

9.01V

1.62A

14.6W

Norme : Samsung AFC

Apple iPhone 12 Pro :

5.01V

2.36A

11.9W

Norme : POMME

Ordinateur portable Microsoft Surface 3:

N / A

Otterbox est un roi des coques de téléphone bien construites, et la qualité s’est propagée à sa banque d’alimentation axée sur les jeux. Bien que ce ne soit pas une option robuste – il n’y a pas de gros caoutchouc à voir – il se sent solide en main. Le mécanisme de pliage est également solide comme le roc, bien qu’il ne se verrouille dans aucune position, vous devrez donc faire attention à ne pas le cogner lorsque vous regardez vos émissions préférées.

La banque d’alimentation bien construite d’Otterbox pousse la charge presque à pleine vitesse vers l’iPhone 12 Pro et le Galaxy S21.

Il n’est pas toujours facile de déterminer l’emplacement de charge sans fil parfait sur les banques d’alimentation, mais la banque d’alimentation sans fil pliable Otterbox fait le bon choix. La bande dorée autour du logo Otterbox indique où votre téléphone doit être placé pour de meilleurs résultats, et ajoute une touche de classe à la banque d’alimentation autrement noire.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Ryan Haines / Autorité Android

Alors qu’Otterbox a coché la plupart des cloches et des sifflets sur sa banque d’alimentation sans fil pliable, cela a un coût. Pour commencer, 60 $ n’est pas le moins cher pour une banque d’alimentation, surtout lorsqu’elle atteint des vitesses filaires de 18 W. Il aurait également été agréable de voir la prise en charge de l’USB Power Delivery PPS, car il est indispensable de charger les appareils phares Samsung et Google Pixel récents à pleine vitesse.

La banque d’alimentation sans fil pliable Otterbox est également l’une des banques d’alimentation 10 000 mAh les plus grandes et les plus lourdes que nous ayons testées. Il pèse 320 g, soit près de 80 g de plus que le PowerCore III Wireless d’Anker. Heureusement, il n’est pas trop grand ou plus large que les autres options, mais il est beaucoup plus épais. À 24,7 mm, il est aussi épais qu’un Samsung Galaxy S21 empilé sur un iPhone 12 Pro. Il ne disparaîtra pas exactement dans une poche pour la vie en déplacement.

La banque d’alimentation sans fil pliable Otterbox est aussi épaisse que lourde – et elle est assez lourde.

Bien que le chargeur sans fil fonctionne très bien pour les jeux avec des commandes à l’écran, ce n’est pas génial si vous préférez les jeux de course où votre téléphone sert de volant. Si tel est le cas, vous devrez vous limiter à la recharge filaire. Ce n’est pas non plus la banque d’alimentation sur laquelle s’appuyer avec un ordinateur portable pleine taille. J’ai atteint jusqu’à 13,8 W sur un Microsoft Surface Laptop 3, ce qui est loin de la vitesse de charge maximale de 65 W. Cependant, si vous avez vraiment besoin d’une banque d’alimentation qui chargera un ordinateur portable, vous voudrez vraiment vous tourner vers des chargeurs portables d’une capacité supérieure à celle-ci.

Examen de la banque d’alimentation sans fil pliable Otterbox : dois-je l’acheter ?

Ryan Haines / Autorité Android

Si vous recherchez une banque d’alimentation sans fil qui sert également de support pour que vous puissiez continuer à jouer ou à diffuser en continu, Otterbox a ce dont vous avez besoin. La banque d’alimentation pliante sans fil est bien construite, prend en charge un ensemble impressionnant de normes de charge et répond aux attentes élevées d’Otterbox. Cependant, il est également à la hauteur des prix Otterbox sans l’ajout d’USB PD PPS. C’est aussi mieux pour les jeux occasionnels que pour les titres bourrés d’action.

Si vous avez absolument besoin de la prise en charge USB PD PPS, vous voudrez peut-être consulter la batterie portable sans fil de 25 W de Samsung (79 $). Ce n’est pas bon marché, mais il peut atteindre des vitesses de 25 W et contient deux ports USB-C. Du côté plus abordable, vous pouvez considérer l’Anker PowerCore III Wireless (49 $). Nous l’avons mentionné ci-dessus, et c’est une excellente option pour la vie en déplacement avec son faible encombrement. Cependant, la béquille ne fonctionne pas avec le chargement sans fil.

Banque d’alimentation sans fil pliable Otterbox

Otterbox vise le marché du jeu avec sa banque d’alimentation sans fil pliable. Il contient une variété de normes de charge et sa conception est conçue pour durer.