Examen de la barre de son Creative SXFI Carrier : un formidable Dolby Atmos avec une mise en garde

Au cours des cinq dernières années, j’ai basculé entre une douzaine de téléviseurs dans le salon. Actuellement, j’utilise l’excellent Mi QLED 75 de Xiaomi, et tout va bien ; la qualité d’image est plutôt bonne, il fonctionne sous Android TV et dispose de toutes les options de connectivité que je souhaite.

Pendant ce temps, le système audio est resté le même : le Z906 compatible THX de Logitech. Je les ai achetés il y a plus de cinq ans et ils résistent particulièrement bien aux films, aux émissions de télévision et à la musique. J’ai un Chromecast Audio branché et j’utilise le Z906 comme cible Cast. Je voulais obtenir le Wharfedale Linton il y a quelques années, mais il n’y a pas suffisamment de place pour positionner les enceintes au sol, j’ai donc plutôt cherché une barre de son décente, de préférence avec Dolby Atmos.

Le SXFI Carrier de Creative est cette barre de son. Il s’agit de la deuxième barre de son Atmos de Creative ; une suite du monstre à 15 pilotes qu’était le Sonic Carrier. Et à 999 $, il coûte cinq fois moins cher que le Sonic Carrier, une bonne affaire.

Le SXFI Carrier a également beaucoup à offrir ; vous obtenez sept unités de pilotage, un sous-marin sans fil qui produit beaucoup de basses et la technologie de virtualisation SXFI unique de Creative. À 999 $, la barre de son est comparée aux options Atmos haut de gamme de Sonos, Sony et Yamaha. Voyons donc ce que vous obtenez et si vous devriez investir dans cette barre de son.

Transporteur créatif SXFI :

Transporteur créatif SXFI

En bout de ligne : Avec sept pilotes dédiés et un sous-marin sans fil avec un pilote de 10 pouces, il produit un son incroyable qui donne vie à vos émissions de télévision et à vos films. Combinez cela avec une construction robuste et une connectivité HDMI 2.1, et vous obtenez une barre de son haut de gamme qui se démarque de ses rivaux.

Le bon

Un son incroyable Le caisson sans fil a des basses sublimes Facile à installer et à utiliser Connectivité HDMI 2.1 Six modes différents pour les films, les émissions de télévision et la musique Fait un excellent travail avec Dolby Atmos

Le mauvais

Pas d’intégration Chromecast Impossible d’ajouter des contours arrière Personnalisation limitée de l’égaliseur

Creative SXFI Carrier : Prix et disponibilité

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Le SXFI Carrier a été dévoilé sur les marchés asiatiques à la fin de l’année dernière – où Creative a un fort cachet de marque – la marque notant que la demande dépasse la disponibilité au cours des premiers mois de lancement. Il a été lancé plus tôt cette année pour 999 $ en Amérique du Nord, et la barre de son est vendue directement par Creative et quelques distributeurs. Il fait maintenant ses débuts en Inde, où il est disponible pour 99 999 (1 340 $).

Creative SXFI Carrier : ce que vous allez adorer

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Commençons d’abord par ce nom. SXFI est le nom de la technologie de son surround de Creative, et il se prononce Sex-Fi. Nom maladroit mis à part, le SXFI Carrier cloue les bases; la barre de son a sept pilotes intégrés à l’intérieur de son châssis, et le sub sans fil de 10 pouces délivre des basses qui font trembler la pièce.

Le SXFI Carrier a fière allure devant votre téléviseur et dispose de toutes les options de connectivité filaire que vous pourriez demander.

Le design lui-même ne s’écarte pas trop de la norme; il est paré de noir avec une grille en maille entourant l’avant et n’attire pas l’attention sur lui-même. La qualité de construction est robuste et vous trouverez une prise jack 3,5 mm à l’avant et des commandes en haut pour régler le volume, changer les modes et basculer entre les sources, et allumer ou éteindre l’appareil.

Avec des dimensions de 880 x 128 x 76 mm et un poids de 8 lb (3,6 kg), la barre de son ne prend pas trop de place. Au départ, je craignais qu’il ne rentre pas devant le Xiaomi Mi QLED 75, mais il s’est inséré sans aucun problème.

La meilleure partie du SXFI Carrier est sa facilité d’utilisation. L’emballage comprend tous les câbles dont vous avez besoin pour connecter la barre de son à votre téléviseur, et l’installation est aussi simple que de brancher la barre de son et le caisson de basses sans fil aux prises murales et de connecter un câble HDMI de la barre de son au téléviseur.

Le sous-marin sans fil est jumelé à la barre de son dès la sortie de la boîte, donc dès que vous le branchez, il détectera la barre de son et s’y connectera. Vous devrez utiliser l’application mobile de Creative pour le calibrage initial qui vous permet d’ajuster le son pour votre pièce. Après l’avoir configuré, vous utiliserez la télécommande fournie pour changer de mode et basculer entre les sources.

Le SXFI Carrier a tout ce que vous recherchez en termes de connectivité. Vous trouverez deux entrées HDMI et une sortie HDMI avec eARC, et vous bénéficiez de tous les avantages de HDMI 2.1, y compris le rafraîchissement variable, ALLM, 4K à 120 ips et HDR10+ ainsi que Dolby Vision.

Vous obtenez également optique, 3,5 pouces, USB-C et Bluetooth 5.0. Il n’y a pas de connectivité Wi-Fi ici, mais vous pouvez utiliser la barre de son pour diffuser de la musique depuis votre téléphone via Bluetooth. Au cours du mois où j’ai utilisé le subwoofer, je n’ai vu aucun problème de connectivité entre le subwoofer et la barre de son, mais il existe une option pour connecter les deux via une connexion filaire de plus de 3,5 mm.

Creative dit que cela a fonctionné avec Dolby pour régler les pilotes sur le SXFI Carrier, et cela est immédiatement évident une fois que vous commencez à utiliser la barre de son. Il a une configuration 5.1.2 avec deux grands haut-parleurs orientés vers le plafond, trois tweeters orientés vers l’avant et deux haut-parleurs latéraux qui offrent beaucoup de largeur.

Source : Créatif

Les deux haut-parleurs principaux sont inclinés, ce qui permet l’effet Atmos environnemental qui distingue le SXFI Carrier des autres barres de son. Creative dit qu’il s’est appuyé sur la conception acoustique bidirectionnelle hybride de Dolby pour diriger une partie de la bande de fréquences vers ces pilotes afin qu’ils puissent être utilisés pour plus qu’un son omnidirectionnel.

La SXFI Carrier est la première barre de son à tirer parti de cette conception, et elle fonctionne étonnamment bien. Creative a noté qu’il devait trouver un équilibre entre la livraison d’un produit au design réduit tout en offrant suffisamment de pilotes pour produire un son dynamique.

Avec sept pilotes et un sous-marin sans fil qui ajoute beaucoup de définition, le SXFI Carrier sonne absolument incroyable.

Bien que le SXFI Carrier ait moins de la moitié des pilotes que le Sonic Carrier à 5 000 $, il est capable de produire beaucoup de son. Le sous-marin sans fil ajoute beaucoup de définition, les canaux en hauteur sont parfaitement adaptés au contenu Dolby Atmos et les pilotes situés sur les côtés font un bon travail avec le son surround.

Le résultat final est une barre de son fantastique pour les films et les émissions de télévision. Le SXFI Carrier a pris tout son sens lors du streaming de Dune, restituant la bande-son d’un autre monde avec précision et ajoutant beaucoup de dimension aux séquences de combat intenses. Les voix brillaient avec clarté et timbre, et le sous-marin sans fil accentuait incroyablement bien le bas de gamme, ajoutant beaucoup de grondement aux scènes d’action.

Vous avez le choix entre six modes audio distincts et le son change considérablement en fonction du mode que vous sélectionnez. Je l’ai mis en mode film par défaut car c’était idéal pour les films et les émissions de télévision. La basse en elle-même n’est pas effusive dès la sortie de la boîte, mais il existe une option pour augmenter les fréquences basses via la télécommande, et une fois que vous le faites, il y a beaucoup plus de définition.

Je me tourne vers Our Planet lorsque je teste de nouveaux téléviseurs ou équipements audio, et le SXFI Carrier a fait du bon travail en créant un effet omnidirectionnel. La barre de son se débrouille également pour diffuser de la musique en streaming, et dans ce domaine, le SXFI de Creative a un avantage distinct. Vous pouvez facilement connecter un casque à la barre de son et tirer parti de la technologie surround virtuelle de la marque, et cela fonctionne remarquablement bien.

Creative SXFI Carrier : ce qui doit être amélioré

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Pour tout ce que Creative a livré ici, il y a quelques omissions. Le transporteur SXFI n’a pas de connectivité Wi-Fi et le sans fil est limité à Bluetooth 5.0. Vous manquez donc l’intégration de Chromecast et vous devrez brancher un Chromecast Audio si vous souhaitez y diffuser de la musique si vous ne souhaitez pas compter sur Bluetooth.

Il n’y a pas de récepteur Wi-Fi ici, vous n’obtenez donc pas la connectivité Chromecast.

J’ai demandé à Creative pourquoi il n’y avait pas de connectivité sans fil, et le chef de produit de SXFI Carrier a noté que c’était une décision consciente de ne pas ajouter de récepteur Wi-Fi. Cela aurait réduit le budget des pilotes, et avec Creative se concentrant sur la qualité sonore comme différenciateur, il voulait ajouter les meilleurs pilotes au SXFI Carrier.

De plus, Creative a noté que la plupart des marques de téléviseurs intelligents disposaient déjà de Chromecast ou d’autres options de streaming sans fil de toute façon, et que cela n’allait rien offrir de significatif dans ce domaine. Il a donc décidé de renoncer au récepteur Wi-Fi en faveur de meilleures unités de pilotage.

Une autre fonctionnalité manquante est la personnalisation de l’égaliseur. La plupart des produits Creative offrent beaucoup de possibilités de personnalisation en ce qui concerne le son, mais comme la marque a travaillé avec Dolby pour adapter le son à chacun des six modes qu’elle propose sur le SXFI Carrier, elle a déclaré qu’elle n’était pas en mesure d’offrir un égaliseur. personnalisation.

C’est pour cette raison qu’il n’offre pas la possibilité d’ajouter des entourages arrière ; cela aurait signifié peaufiner l’équilibre de chaque mode, il a donc décidé de ne pas offrir la fonctionnalité.

Creative SXFI Carrier : La concurrence

Source : Daniel Bader / Android Central

Si vous recherchez une barre de son haut de gamme, la Sonos Arc est le choix évident. Sonos est le leader de l’audio multi-pièces et l’Arc offre un son Dolby Atmos qui remplit la pièce dans un petit châssis. Cependant, il n’a pas de sous-marin sans fil, vous n’obtenez donc pas tout à fait le même niveau de détail des basses et des sous-graves, mais il est facile à configurer et à utiliser, et dispose d’une connectivité Wi-Fi.

Creative SXFI Carrier : faut-il l’acheter ?

Source : Créatif

Vous devriez l’acheter si…

Vous voulez un son Dolby Atmos dans un package intégré Vous avez besoin d’une barre de son haut de gamme avec un subwoofer sans fil Vous voulez une qualité sonore parmi les meilleures de ce segment

Vous ne devriez pas acheter ça si…

Vous avez besoin d’une connectivité Wi-Fi et d’une intégration Chromecast Vous souhaitez pouvoir ajouter des enceintes arrière sur toute la ligne Vous cherchez à personnaliser l’égaliseur selon vos goûts

Creative ne cherche pas à gagner des parts de marché avec SXFI Carrier. Il sait que le marché d’une barre de son Dolby Atmos haut de gamme en est encore à ses balbutiements, mais en s’y engageant tôt, il est capable de se tailler une avance rapide. En s’associant à Dolby sur la conception du pilote et en personnalisant les modes audio, il est également en mesure d’offrir un produit différencié.

4 sur 5

Bien sûr, le fait que vous ayez besoin de connecter un Chromecast Audio ou un appareil Echo pour diffuser de la musique est ennuyeux, mais les tracas en valent la peine pour la qualité sonore. C’est là que le SXFI Carrier excelle vraiment, et son châssis dément la quantité de son qu’il est capable de fournir.

Mais vaut-il 1 000 $? Si vous êtes intéressé par la qualité sonore et que vous souhaitez une solution intégrée avec Dolby Atmos, c’est un excellent choix. Il n’est pas trois fois plus performant que mon Z906, mais il est nettement plus facile à configurer et à utiliser, et je suis vraiment étonné par la qualité du son qu’il produit. Et si vous ne voulez pas débourser autant, vous devriez considérer l’une des meilleures barres de son Dolby Atmos économiques disponibles actuellement.

Transporteur créatif SXFI

En bout de ligne : Le SXFI Carrier vous permet de démarrer facilement avec une barre de son Dolby Atmos. Avec sept pilotes dédiés et un sous-marin sans fil avec un pilote de 10 pouces, il produit un son incroyable qui donne vie à vos émissions de télévision et à vos films. Combinez cela avec une construction robuste et une connectivité HDMI 2.1, et vous obtenez une barre de son haut de gamme qui se démarque de ses rivaux.