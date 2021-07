Examen de la batterie sans fil magnétique HyperJuice

in

En mars, Hyper a sorti son pack de batterie magnétique sans fil HyperJuice pour la gamme iPhone 12, promettant aux clients un moyen facile de recharger sans fil leurs appareils en déplacement. À l’époque, il y avait relativement peu d’options pour les batteries portables compatibles MagSafe sur le marché. Maintenant, cependant, grâce à la récente sortie par Apple de son propre pack de batterie MagSafe, il y a un peu plus de concurrence, et le pack de batterie d’Hyper s’impose comme un digne concurrent.

Concevoir



L’un des aspects les plus accrocheurs de la batterie est sa taille. Comme le ‌MagSafe Battery Pack‌ d’Apple, Hyper vend une batterie pour tous les modèles d’iPhone 12, ce qui signifie que la taille doit être assez grande pour l’iPhone 12 Pro Max mais rester suffisamment petite pour tenir sur un iPhone 12 mini.

Je l’ai utilisé avec mon ‌iPhone 12 Pro Max‌, et je l’ai trouvé trop volumineux avec son design, même si pour ma part, j’ai des mains plutôt petites. La batterie a des bords lisses et incurvés de chaque côté, il est donc relativement confortable et naturel à tenir, mais difficile d’utiliser votre iPhone à une main normalement avec celui-ci attaché.



En pratique, j’ai constaté que la conception de la batterie l’amenait à pivoter très légèrement si vous tapez ou passez un appel téléphonique. Ce n’est certainement pas un compromis, et Apple peut être blâmé pour la force des aimants. Dans l’ensemble, cependant, la batterie reste ferme et mise en place lors d’une utilisation occasionnelle.

Si la qualité de fabrication est quelque chose qui vous préoccupe, vous ne devriez pas l’être. La batterie d’Hyper est un produit extrêmement bien construit, fabriqué avec du plastique dur à l’avant et un revêtement plus doux semblable à un coussin à l’arrière. La finition à l’arrière, qui se fixe à l’iPhone‌, est très appréciée car elle protège non seulement la batterie, mais également l’iPhone‌ lui-même contre les rayures ou les éraflures.

Dans mon utilisation quotidienne normale, il tient très bien et toutes les éraflures qui apparaissent peuvent être facilement nettoyées.

Fonctionnalité



Le cas d’utilisation de chaque personne pour une batterie sera différent, mais d’après mon expérience, essayer d’utiliser la batterie lors de l’achat ou lors d’un jogging rapide avec dans ma poche s’est avéré être un défi. Dans d’autres situations cependant, comme être allongé au lit sans fil à proximité ou à votre bureau, la batterie peut s’avérer utile grâce à la facilité de la fixer simplement à l’arrière de l’‌iPhone‌ sans les tracas des fils.

Performance



Du côté des performances, la batterie Hyper dispose d’une batterie de 5000 mAh, 18 Wh qui alimente les appareils Apple à 7,5 W. Vous pouvez utiliser le pack comme une brique d’alimentation portable standard avec un port USB-C qui fournit une alimentation à 12 W, ce qui peut être pratique si vous avez un appareil non MagSafe qui a besoin d’une charge. Ce port USB-C sur la batterie peut également être utilisé pour charger à la fois la batterie de l’‌iPhone et la batterie elle-même lorsqu’elle est connectée.



La batterie d’Hyper a une batterie de 5000 mAh, 18 Wh, ce qui, compte tenu de sa taille, est impressionnant. L’expérience directe de chaque personne avec la batterie en termes de capacité de charge de son appareil variera en fonction de plusieurs facteurs.

Cependant, avec la batterie d’Hyper, vous devez vous attendre à une charge suffisante. D’après mon expérience, avec le téléphone laissé intact, cela m’a donné environ 73% de charge sur un ‌iPhone 12 Pro Max‌, et vous obtiendrez évidemment un plus grand pourcentage de recharge sur les iPhones avec des capacités de batterie plus petites.

Il y a quatre voyants à l’avant de la batterie, qui sont les seuls indicateurs de l’état actuel et de la charge de la batterie. D’autre part, le ‌MagSafe Battery Pack‌ d’Apple permet aux utilisateurs de voir la charge spécifique de la batterie sur iOS, une fonctionnalité que les fabricants d’accessoires tiers ne peuvent pas utiliser actuellement.

La ligne de fond



L’‌iPhone 12‌ est le premier ‌iPhone‌ à intégrer la technologie MagSafe d’Apple, issue d’une forme différente sur Mac, à l’‌iPhone‌. ‌MagSafe‌ est l’avenir de l’‌iPhone‌, car Apple finira probablement par s’appuyer entièrement sur lui pour son alimentation avec la suppression présumée du port Lightning au cours des prochaines années.

Cela dit, ‌MagSafe‌ sur iPhone‌ est encore une technologie assez nouvelle, et l’industrie des accessoires qu’elle a commencé à créer ne fera que devenir plus robuste et diversifiée avec des options au fil des années.

La batterie magnétique sans fil d’Hyper fait ce qu’elle promet de faire ; il fournit à votre ‌iPhone 12‌ une quantité de jus supplémentaire suffisante pour vous aider à passer la journée. Selon votre cas d’utilisation, il peut être un excellent accessoire pour les clients de la gamme ‌iPhone 12‌ à la recherche d’un moyen facile de recharger leur iPhone en déplacement.

Le mode de vie de chacun est différent, et certains peuvent trouver que l’offre d’Hyper s’intègre encore mieux dans leur routine quotidienne que pour moi. Quoi qu’il en soit, pour 39,99 $ et une batterie de 5 000 mAh, la batterie sans fil magnétique d’Hyper est un chargeur sans fil portable de premier plan, en particulier lorsque l’offre d’Apple est plus du double du prix.

Comment acheter



La batterie magnétique sans fil d’Hyper peut être achetée sur son site Web au prix de 39,99 $.

Remarque : Hyper a fourni à MacRumors une batterie magnétique sans fil HyperJuice aux fins de cet examen. Aucune autre compensation n’a été reçue. MacRumors est un partenaire affilié Hyper Shop. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site.