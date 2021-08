Examen de la chaise de jeu AndaSeat T-Compact : asseyez-vous plus droit et sentez-vous aussi à l’aise

En ce qui concerne les meilleures chaises de jeu, vous ne pouvez pas vous tromper avec un AndaSeat. Ces chaises offrent un excellent soutien du dos, ont des oreillers en mousse à mémoire de forme confortables et certaines d’entre elles ont une capacité de poids très élevée pour mieux s’adapter à n’importe quel consommateur.

J’ai récemment eu l’occasion de tester la chaise gaming T-Compact. Comme prévu, il n’a pas déçu. Le tissu est doux au toucher tandis que la conception de la chaise m’aide à m’asseoir plus droit que je ne le ferais autrement. C’est certainement un excellent choix pour quiconque joue à des jeux vidéo ou reste assis à un bureau pendant de longues périodes.

Test de la chaise de jeu AndaSeat T-Compact :

Chaise de jeu AndaSeat T-Compact

En bout de ligne : Avec son excellent soutien du dos, son tissu doux et sa limite de poids décente, le T-Compact est un excellent choix pour tout le monde. Aidez à améliorer votre posture tout en vous sentant à l’aise.

Le bon

Excellent maintien du dos Tissu en lin doux Beaucoup d’espace pour les jambes Capacité de poids élevée Accoudoirs réglables

Chaise de jeu AndaSeat T-Compact : prix et disponibilité

La chaise de jeu T-Compact a un PDSF de 399,99 $ et est disponible dans l’une des trois options de couleur : noir, noir et gris ou bleu et noir. Cette chaise particulière est recouverte d’un tissu de lin doux et a une bonne capacité de poids par rapport aux autres chaises de jeu dans sa gamme de prix. Il est possible qu’il soit mis en vente au fil du temps, car AndaSeat vend généralement via ses listes Amazon ainsi que sur le site Web officiel d’AndaSeat.

Chaise de jeu AndaSeat T-Compact : ce qui est bien

Source : Rebecca Spear / iMoreCategory Spec Matériau Tissu en lin (noir, gris ou bleu) Inclinaison 90°-160° Accoudoirs 4 directions, doux recouverts de PU Oreillers amovibles, tête et lombaire requis Oui Poids maximum (statique) 286 lb Poids maximum (dynamique) 374 lb Garantie 5 ans

La boîte dans laquelle le T-Compact est livré est plutôt lourde, j’avais donc besoin d’aide pour l’introduire chez moi. Bien que j’aie pu assembler cette chaise moi-même en l’espace d’une heure, ce délai peut varier en fonction de la facilité avec laquelle vous pouvez trouver les filetages pour certaines des vis dans lesquelles s’insérer. Le manuel inclus m’a aidé à suivre le processus avec de nombreuses images informatives. De plus, la boîte est livrée avec un jeu de vis et une clé Allen, je n’ai donc pas eu besoin de sortir mes propres outils.

Quelque chose que je recherche toujours lorsque je teste les chaises AndaSeat, ou toute chaise de jeu avec ce design de voiture de course à siège baquet, sont des côtés surélevés sur le coussin de siège. Ces côtés surélevés ont tendance à rapprocher les cuisses des personnes plus grosses de manière inconfortable, ce que mon mari de six pieds cinq pouces a déploré à plusieurs reprises. Cependant, le T-Compact n’a pas cette conception de coussin, il est donc plus confortable pour toute personne que cela pourrait affecter. Le compromis est que cette chaise ne peut pas supporter autant de poids que certaines autres chaises AndaSeat, mais une capacité de poids maximale de 286 livres lors des déplacements correspond aux besoins de la personne moyenne.

Comme toutes les chaises AndaSeat, celle-ci offre un excellent soutien du dos.

De nombreuses chaises de jeu sont enveloppées dans une sorte de faux cuir, mais celle-ci a un tissu doux qui ne colle pas à ma peau pendant la chaleur estivale, ce qui signifie qu’elle ne gèlera pas non plus ma chair pendant les mois froids. Les bandes noires sont particulièrement douces et sentent vraiment la nourriture contre mes jambes. Il faudra juste faire attention car renverser des liquides sur ce matériau peut causer des taches plus facilement. Cette chaise particulière est disponible en gris, noir ou bleu afin que vous puissiez choisir le look que vous préférez.

Comme toutes les chaises AndaSeat, celle-ci offre un excellent soutien du dos. L’oreiller de dossier s’attache à travers les trous de la chaise et peut glisser de haut en bas à l’endroit de votre choix pour une meilleure posture. Personnellement, je n’aimais pas la sensation de l’oreiller dorsal, alors je l’ai retiré mais j’ai gardé l’oreiller cervical en place. Cela a toujours soutenu ma colonne vertébrale d’une manière merveilleuse et m’a aidé à m’asseoir plus droit de cette façon. Les accoudoirs s’ajustent vers l’avant, l’arrière, la gauche, la droite et même pivotent sur les côtés. De cette façon, vous pouvez être sûr de trouver la position que vous aimez le plus.

Je vous préviens que la première fois que j’ai commencé à utiliser une chaise de jeu avec un bon soutien du dos, mon dos m’a fait mal jusqu’à ce que je m’ajuste. Mais maintenant, j’ai une bien meilleure posture qu’avant. C’est juste pour vous montrer à quel point j’étais voûté avant.

Chaise de jeu AndaSeat T-Compact : ce qui n’est pas bon

Je suis un peu anxieuse et je balance souvent mes pieds sur le sol ou je penche un peu ma chaise en arrière chaque fois que je suis à mon bureau pendant de longues périodes. J’ai remarqué que le T-Compact ne bascule pas aussi facilement que les autres chaises de jeu que j’ai testées. C’est certainement une chose mineure, mais quelque chose qui m’a quand même dérangé.

Comme pour de nombreuses chaises de jeu, le T-Compact est un peu cher. Certes, AndaSeat fabrique des produits de très haute qualité avec de nombreuses commodités, donc je pense que ce prix n’est pas trop élevé. Cependant, si vous n’êtes pas trop désireux de dépenser autant, vous voudrez peut-être attendre la mise en vente de l’une de ces chaises ou rechercher la liste d’un concurrent.

Chaise de jeu AndaSeat T-Compact : Compétition

Si vous aimez le look du T-Compact, mais que vous voulez quelque chose de plus confortable, vous devriez jeter un coup d’œil à l’AndaSeat T-Pro 2. Il est également enveloppé dans un tissu en lin pour ne pas vous coller aux journées chaudes, mais a un bien meilleur oreiller lombaire, une capacité de poids beaucoup plus élevée à 441 livres et est plus facile à incliner.

Pour tous ceux qui aiment un look plus flashy, le Vertagear PL6000 présente des rayures de course et est disponible dans un certain nombre d’options de couleurs différentes. Il offre également un bon soutien du dos et dispose d’oreillers amovibles.

Si vous recherchez quelque chose qui offre toujours un excellent soutien du dos sans avoir l’air trop voyant, la chaise de bureau ergonomique réglable Nexvoo Health est un bon pari. De plus, il offre une surveillance de la santé à l’aide de son application de confiance.

Chaise de jeu AndaSeat T-Compact : devriez-vous l’acheter ?

Vous devriez l’acheter si…

Vous voulez une chaise confortable qui aide à soutenir le dos Vous voulez une chaise AndaSeat avec beaucoup d’espace pour les jambes Vous voulez une chaise de jeu recouverte de tissu

Vous ne devriez pas l’acheter si…

Vous recherchez une option plus économique Vous voulez quelque chose de plus flashy Vous avez besoin de quelque chose qui peut supporter plus de 286 lb

Je n’ai pas encore rencontré de chaise de jeu AndaSeat que je n’aimais pas. Comme pour le reste de la gamme que j’ai testé, le T-Compact offre un excellent soutien du dos et m’aide à m’asseoir plus droit. J’aime la sensation du tissu doux, en particulier le fait qu’il ne colle pas à ma peau comme le font les options en similicuir.

4,5 sur 5

AndaSeat propose également plusieurs autres chaises de jeu parmi lesquelles choisir, certaines sont même proposées dans des thèmes Marvel de Spider-Man à Black Widow, afin que vous puissiez trouver l’option qui vous convient le mieux. Je recommande fortement n’importe laquelle de ces chaises, y compris la T-Compact, car elles sont confortables et aident vraiment à améliorer votre posture. Cependant, si vous recherchez une option plus économique, vous voudrez peut-être chercher ailleurs.

Chaise de jeu AndaSeat T-Compact

En bout de ligne : Améliorez votre posture lorsque vous êtes assis à votre bureau pendant de longs étirements. Que vous jouiez à des jeux ou que vous travailliez dur, le T-Compact est une excellente option.

