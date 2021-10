Examen de la chaise Razer Enki – Le confort sur le long terme

Je n’ai pas été renversé par le Razer Enki la première fois que je me suis assis dedans. Bien au contraire, en fait : mon dos, comme d’habitude, m’a fait mal pendant la première heure, et je n’étais pas inondée de confort comme je le suis souvent lorsque je m’assois dans un joli fauteuil neuf. Mais je me suis vite habitué à sa sensation et, des heures plus tard, j’ai été frappé par le fait que je n’avais pas mal après une journée passée principalement à l’arrêt. Et c’est devenu mon expérience quotidienne, moins les maux de dos – ces premiers moments sur la chaise ne sont pas extrêmement agréables, mais le Razer Enki fait de longues périodes d’assise une activité moins épuisante.

Une chaise qui vous encourage à rester assis pendant des heures sans vous tenir debout n’est probablement pas ce que le médecin vous a prescrit, mais pour ceux qui mènent néanmoins ce genre de style de vie, l’Enki devrait aider à réduire l’impact de cette pratique sur votre corps. C’est grâce à un siège ferme mais confortable qui s’adapte parfaitement à votre corps avec sa base « ultra large », juste assez moelleuse. Razer dit que son objectif avec l’Enki était de fournir une chaise qui offre un confort toute la journée, et à cet égard, elle est absolument à la hauteur. La société a souligné ses recherches sur la répartition du poids lorsqu’il est assis sur une chaise, et bien que je ne puisse pas parler de l’efficacité de ces apprentissages spécifiques, le résultat final est indéniable.

Razer Enki

Les chaises de jeu peuvent souvent présenter des designs flashy, mais l’Enki a plutôt un look plus minimaliste qui l’aide à ne pas se démarquer comme un pouce endolori. La version que j’ai essayée comporte du cuir noir et un dossier texturé qui, à certains égards, ressemble plus à une chaise de bureau qu’à une chaise de jeu. Les coutures vertes et le logo réaffirment qu’il s’agit d’un produit Razer, mais d’une manière subtile et agréable.

Les accoudoirs « 4D » d’Enki sont faits d’un matériau solide mais légèrement doux qui se sent bien sur mes coudes, même après de longues périodes d’enfoncement. C’est plus que ce que je peux dire pour les matériaux plus durs des autres chaises que j’ai utilisées, ce qui pourrait me blesser les coudes, et pourtant même après plus d’un mois d’utilisation, les Enki ne montrent aucun signe d’usure comme les accoudoirs en cuir moelleux que je ‘ ai déjà rencontré.

Ils arborent également ce qui semble être un nombre comique d’ajustements : les accoudoirs peuvent être individuellement relevés ou abaissés, poussés vers ou loin de votre corps, glissés vers l’avant ou vers l’arrière, et tordus à gauche et à droite. Cette dernière option, en particulier, était celle pour laquelle je voyais peu d’utilité, principalement en raison du fait que les tordre fait chevaucher une extrémité ou l’autre avec la base du siège, laissant à mon corps moins d’espace pour se déplacer d’un côté ou de l’autre. Mais pour ceux qui souhaitent s’asseoir les jambes croisées, ce que permet la base spacieuse, cela pourrait s’avérer être une flexibilité bienvenue.

Le Razer Enki ne vous permet pas de personnaliser le soutien lombaire, mais il reste confortable sur de longs étirements

Le fait d’avoir quatre réglages séparés signifie qu’il y a pas mal de boutons et de leviers pour contrôler ces choses, cependant. Cela signifiait que faire un ajustement impliquait un peu d’essais et d’erreurs pour se rappeler quelle commande gérait quel aspect de l’accoudoir, et un moment de doute alors que je pensais: « Attendez, est-il même capable de ce que j’essaie de faire? » La réponse était invariablement oui, et étant donné la relative rareté de devoir apporter ces changements, c’est finalement un petit reproche ; Je souhaite juste que les commandes soient plus intuitives.

L’Enki prend également en charge une inclinaison assez profonde, vous permettant de vous incliner jusqu’à 152 degrés et de vous verrouiller à un angle au milieu. Encore une fois, ce n’était pas une fonctionnalité dont j’ai fait un usage intensif puisque je cherchais principalement à m’asseoir droit à mon bureau, mais j’ai été impressionné par la stabilité de la base – je n’ai jamais eu l’impression que j’allais tomber en arrière. L’Enki comprend un oreiller de tête qui offre un soutien supplémentaire en position verticale, bien que pendant mon temps avec la chaise, il n’a servi que de petit coin pour réconforter mes épaules; lorsque je suis assis bien droit à un bureau, je n’appuie jamais ma tête contre le siège pour le remarquer. Mais si vous vous allongez de manière significative, cela pourrait être utile, même si je ne peux pas imaginer tenir une Nintendo Switch ou un autre appareil au-dessus de ma tête pendant de longues périodes pour jouer en position allongée.

Razer proposera deux versions différentes de cette chaise : la Enki standard pour 400 $ et la Enki X pour 300 $. Je n’ai pu essayer que le plus cher des deux, mais Razer m’a dit que le X est effectivement la même chaise avec quelques concessions : vous obtenez un mécanisme papillon (plutôt que la grenouille d’Enki) et des accoudoirs plus « 2D » standard, et l’oreiller de tête n’est pas inclus.

Donc, avec ces nombreuses fonctionnalités premium, qu’est-ce qui en fait une chaise à 400 $ alors que Razer vend déjà l’Iskur plus haut de gamme pour 500 $ ? Cela se résume apparemment au soutien lombaire. L’Iskur est équipé d’une courbe lombaire entièrement réglable que vous pouvez utiliser pour trouver ce qui correspond parfaitement à votre dos. L’Enki, en comparaison, ne comporte qu’une configuration de support lombaire standard qui ne peut pas être personnalisée. Cela pourrait expliquer les maux de dos que j’ai ressentis lors du premier essai de la chaise, mais depuis que je m’y suis adapté, j’ai trouvé que le support lombaire inclus est suffisant pour éviter tout mal de dos. Bien sûr, vos kilomètres peuvent varier si vous trouvez que votre dos demande une courbe spécifique que l’Enki n’offre pas, mais j’ai été agréablement surpris par ce qui est inclus malgré mon scepticisme initial.

Spécifications clés Razer Enki

Présentation de la chaise :Poids: 53,13 livresMatériau de la housse de chaise : trois possibilitésCadre: AcierAngle de dossier réglable : 152 degrésAccoudoirs : Renforcé de métal 4DPoids recommandé : <300 livresHauteur recommandée : 5’5″ à 6’8″

L’assemblage est relativement simple et faisable avec une seule personne, bien qu’avoir une deuxième paire de mains aidera pendant quelques étapes spécifiques. J’ai été surpris de voir à quel point Razer rend ce processus agréable, y compris une paire de gants et un outil hexagonal avec une poignée si agréable que je le garde à portée de main pour l’avenir – c’est un outil beaucoup plus premium que moi ‘ Je suis habitué à recevoir lors de la construction de meubles bon marché de Target ou d’Amazon. Ces détails, ainsi que les conseils de sécurité hilarants sur la boîte (vous ne devriez pas vous tenir sur la chaise inclinée et surfer, lancer une fusée à l’aide de la base ou demander à un homme à cape avec une arme blanche de donner un coup de pied à la chaise pendant que vous êtes assis dedans, il s’avère), complètent un joli paquet.

La ligne de fond

Le Razer Enki ne m’a pas époustouflé avec ma première impression; si je m’étais brièvement assis sur l’un d’eux dans un magasin ou chez un ami, je l’aurais considéré comme une chaise pas particulièrement confortable avec les accoudoirs de l’inspecteur Gadget. Mais en y passant plus d’un mois de 8 heures et plus, j’en ai fait un total de 180. Si vous avez besoin d’une chaise avec un look agréablement minimaliste dans laquelle vous pouvez vous asseoir pendant de longues périodes sans en payer le prix plus tard, l’Enki pourrait bien être votre réponse.

Le bon

Extrêmement confortable sur de longues sessionsLe siège large permet une variété de positions assisesBelle gamme de réglages des accoudoirsAspect agréable et minimaliste

Le mauvais

Manque de soutien lombaire personnalisable