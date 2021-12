Examen de la coque iPhone totallee Thin Hybrid MagSafe : protection ultra-fine

Quand vous pensez à totallee, vous pensez probablement à l’étui pour iPhone ultra-mince et à peine là-bas totallee Thin. Ce boîtier n’a que 0,02 pouce d’épaisseur, ce qui est à peine plus épais qu’un autocollant. Cependant, l’étui pour iPhone totallee Thin Hybrid MagSafe est plus un étui traditionnel. Le dos en plastique dur et le pare-chocs flexible offrent la protection dont vous avez besoin sans ajouter trop de volume à votre combiné de la série iPhone 13. C’est un super étui fin pour la gamme iPhone 13 – et il est compatible MagSafe !

Examen de l’étui pour iPhone totallee Thin Hybrid MagSafe :

Coque iPhone Totallee Thin Hybrid MagSafe

En bout de ligne : Cet excellent étui iPhone compatible MagSafe est protecteur mais pas encombrant.

Le bon

Étui de protection avec dos rigide et pare-chocs flexibles Compatible MagSafe non encombrant Caméra à lèvres surélevées et protection d’écran

Le mauvais

Pas d’options colorées

Coque iPhone totallee Thin Hybrid MagSafe : Prix et disponibilité

L’étui pour iPhone totallee Thin Hybrid MagSafe peut être acheté pour l’iPhone 13 mini, 13, 13 Pro ou 13 Pro Max sur Amazon ou sur le site Web de totallee. Actuellement, la seule option de couleur est Clear + Black (dos transparent, noir sur les bords et module de caméra). Tous les modèles sont à 39 $ sur les deux sites Web.

Étui pour iPhone totallee Thin Hybrid MagSafe : ce qui est bien

Je suis toujours à la recherche de coques relativement minces qui offrent toujours à mon iPhone une protection décente. Les valises plus volumineuses et plus résistantes sont idéales pour toutes sortes d’aventures. Mais pour ma vie quotidienne principalement de bureau, ils sont exagérés. Je n’ai vraiment besoin que d’une protection contre les chutes à la taille, car c’est de là que je vais probablement la laisser tomber. Pas du haut d’une falaise.

L’étui pour iPhone standard totallee Thin est probablement trop fin pour la plupart des gens, car il offre à peine une protection contre les chutes. C’est vraiment plus pour la protection contre les rayures, pour les personnes qui veulent ce look et cette sensation sans étui. Les nouveaux étuis « Hybrid » sont vraiment des étuis de protection traditionnels, certes plus épais que l’étui « Thin » d’origine mais toujours plus fin que la plupart des étuis. Maintenant, totallee propose une option MagSafe sur le boîtier hybride, que j’adore. J’utilise un chargeur Apple MagSafe ainsi que d’autres excellents accessoires MagSafe, c’est donc formidable d’avoir la possibilité de les utiliser avec cet étui.

Faites un pas en avant par rapport à « à peine là » avec ce boîtier bien là (mais toujours mince)

Le dos de l’étui est en plastique dur et transparent pour que vous puissiez voir la couleur de votre iPhone et le logo Apple à travers celui-ci. L’anneau magnétique MagSafe est également clairement visible. Les bords du boîtier sont en TPU noir ferme mais flexible. Je dirais que les bords ajoutent un peu d’adhérence mais sont toujours lisses pour faciliter le glissement dans et hors des poches. La lèvre de l’étui s’étend bien sur la surface de l’écran de l’iPhone et des objectifs de l’appareil photo, vous ne les endommagerez donc pas lorsque vous posez le téléphone. Cela ne gêne pas mon protecteur d’écran.

Les caches des boutons protégeant les boutons Veille/Réveil et de volume sont efficaces, cliquables et clairement marqués. Les découpes généreuses garantissent que le module de caméra, le commutateur muet, le port Lightning et les trous des haut-parleurs sont totalement dégagés. Comme les autres étuis de totallee, il n’y a pas de marque sur l’étui.

Coque iPhone totallee Thin Hybrid MagSafe : ce qui ne va pas

Je n’ai pas de plaintes majeures à propos de cette affaire. Ce n’est pas le plus excitant, et je préférerais en fait que tout soit clair plutôt que d’avoir les bords noirs. Mais c’est une question de goût personnel. Le prix est également assez élevé pour un cas simple comme celui-ci.

Coque iPhone totallee Thin Hybrid MagSafe : Compétition

Un autre étui mince mais protecteur avec compatibilité MagSafe que j’adore est l’étui élégant OtterBox Figura avec MagSafe. Il est disponible pour les combinés de la série iPhone 12 et de la série iPhone 13. Les imprimés artistiques et colorés sont très amusants et le prix est similaire à celui de l’étui pour iPhone totallee Thin Hybrid MagSafe.

Si vous recherchez une option plus économique, l’étui magnétique hybride ESR simple est l’un de mes étuis minces préférés pour iPhone 13 Pro et toute la gamme iPhone 13. L’étui transparent en TPU offre une protection sans trop de volume. Le look est assez basique mais vous pouvez toujours ajouter de la personnalité avec des décalcomanies.

Coque iPhone Totallee Thin Hybrid MagSafe : Faut-il l’acheter ?

Vous devriez l’acheter si…

Vous voulez une bonne protection contre les chutes Vous voulez un étui mince et non encombrant Vous voulez la capacité MagSafe

Vous ne devriez pas acheter ça si…

Vous avez un iPhone 12 ou plus ancien Vous voulez différentes options de look et de couleur Vous voulez une coque économique

Vous cherchez un étui mince qui offre toujours une protection contre les chutes ? Vous souhaitez utiliser un chargeur MagSafe et d’autres accessoires MagSafe ? Si vous avez un iPhone 13, 13 mini, 13 Pro ou Pro Max et que vous avez le budget, pensez à la coque pour iPhone totallee Thin Hybrid MagSafe.

L’étui pour iPhone totallee Thin Hybrid MagSafe est un étui bien conçu, simple et compatible MagSafe pour la gamme iPhone 13. Bien qu’il soit plus épais que l’étui signature de totallee, il reste assez fin. Mais il offre la protection que vous attendez d’un étui standard. Ce n’est pas bon marché et il n’est pas disponible en plusieurs options de couleurs, mais il fait le travail sans ajouter beaucoup de volume à votre iPhone. L’étui n’a aucune marque dessus, vous ne voyez donc que votre iPhone et son logo Apple.

