Examen de la durabilité de la Nintendo Switch OLED

Le nouveau Switch mis à jour de Nintendo se vend bien et a fière allure. Mais si vous avez la chance d’en trouver un cette année, vous voudrez peut-être acheter un protecteur d’écran car un YouTuber a découvert que l’écran Switch OLED est très doux et facilement endommagé par des objets comme des pièces de monnaie ou des clés.

YouTuber JerryRigEverything a sacrifié un nouveau Switch OLED pour le plus grand bien, l’utilisant pour tester l’écran de la nouvelle console, les joycons, la qualité de construction globale et la robustesse. Les résultats sont pour la plupart positifs, Nintendo corrigeant apparemment bon nombre des lacunes trouvées dans le matériel d’origine.

Cependant, le plus gros problème semble être le nouvel écran sophistiqué et son couvercle en plastique. Il peut facilement être rayé avec une pression minimale et avec des objets ternes comme une pièce de monnaie. C’est probablement une décision intelligente de mettre un protecteur d’écran décent par-dessus. JerryRig a remarqué que la lunette semble conçue pour s’adapter à un protecteur d’écran, comme si Nintendo savait combien de personnes ajouteraient un peu de protection supplémentaire à leurs nouveaux OLED Switch.

Quant au reste de la console, Nintendo a ajouté plus de pièces métalliques à la construction globale, ce qui la rend plus difficile à plier et ajoute plus de structure et de stabilité aux connexions Joycon à chaque extrémité de la console. La plus grande béquille est également entièrement en métal maintenant, ajoutant une protection supplémentaire contre les dommages causés par un mec essayant de plier le tout en deux.

JerryRigEverything a également testé la façon dont l’écran réagit à une flamme nue directe via un briquet. Bien que la couche de plastique n’ait pas fondu, elle a laissé une marque permanente et désagréable sur l’écran OLED. Je n’ai probablement pas besoin de vous le dire, mais j’éviterais de placer le commutateur OLED à proximité d’incendies ou de flammes nues. Juste pour être sûr.

Si vous achetez un Switch OLED et que vous souhaitez effectuer un transfert sur votre île Animal Crossing en vue de la nouvelle mise à jour et d’autres contenus futurs, nous avons un guide complet à ce sujet.

(h/t : VGC)